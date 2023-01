Neuer Kindergarten in Peiting: Noch im Bau, aber schon ab Herbst voll belegt

Von: Christoph Peters

Die Arbeiten am neuen Kindergarten an der Jägerstraße sind auf die Zielgerade eingebogen. Die Außenanlagen nehmen bereits Gestalt an. © Hans-Helmut Herold

Noch wird am neuen Kindergarten an der Jägerstraße in Peiting fleißig gewerkelt, doch das Ende der Bauarbeiten ist in Sicht. Anfang April soll die Einrichtung bezogen werden. Trotz Platz für sieben Gruppen ist ungewiss, ob sie den Bedarf an Kita-Plätzen auf Dauer stillen kann.

Peiting – Auf der großen Baustelle an der Ecke Jägerstraße/Uhrerskreuzweg hat der Endspurt begonnen. Handwerker geben sich die Klinke in die Hand. Ja keine Verzögerung mehr, lautet die Devise. Die hatte es dank Corona-Krise und Lieferengpässen beim größten Bauprojekt der Gemeinde schon genug gegeben. Das ursprüngliche Ziel, den Kindergarten mit Platz für sieben Gruppen bis zum Kindergartenjahr 2022/23 fertigzustellen, war nicht zu schaffen gewesen. Jetzt soll es nach Ostern endlich klappen mit der Eröffnung. „Wir liegen im Plan“, sagt Bürgermeister Peter Ostenrieder und klingt zuversichtlich.

Am 1. April soll der Umzug über die Bühne gehen, der gleich mehrere Einrichtungen betrifft. Für den Rathaus-Kindergarten bedeutet er das Ende, denn die in die Jahre gekommene Kita wird mit dem Wechsel der beiden Gruppen in den neuen Kindergarten geschlossen. Auch für das Therese-Peter-Haus für Kinder ist es eine Zäsur. Mit dem Umzug der drei bislang dort beheimateten Kindergartengruppen wandelt sich die Einrichtung künftig zur reinen Kinderkrippe.

Zusätzliche Gruppe ab dem Start

Doch bei fünf Gruppen wird es im neuen Kindergarten aller Voraussicht nicht bleiben. Weil man aus Platzmangel die bestehenden Gruppen in der Vergangenheit überbelegen musste, um alle Kinder unterzubringen, soll schon zur Eröffnung der neuen Einrichtung eine sechste Gruppe die Lage entspannen. Ob dies gelingt, hängt allerdings davon ab, ob die Gemeinde bis dahin das nötige zusätzliche Personal findet. „Wenn wir das nicht bekommen, müssen wir schauen, ob wir es mit den vorhandenen Kräften stemmen können“, sagt Ostenrieder. Andernfalls bleibe nur, es vorerst bei der Überbelegung zu belassen.

Spätestens zum Kindergartenjahr 2023/2024 dürfte der neue Kindergarten komplett belegt sein. Denn im September soll die Regelgruppe, die in den von der Kinderhilfe Oberland betriebenen Kindergarten am Forsthaus ausgelagert worden war, in die Trägerschaft der Gemeinde zurückkehren. In die frei werdenden Räume würde dann die Hortgruppe ziehen, die vorübergehend in die ehemaligen Mädchenschule verlegt worden war. „Das ist ein bisschen wie Tetris spielen“, sagt Ostenrieder.

Auch Krippenplätze sind stark nachgefragt

Puzzlebedarf gibt es auch in Sachen Kinderkrippe. Weil auch hier der Bedarf an Plätzen zuletzt groß war, fanden zwei der sechs Gruppen vorübergehend ein Heim in der benachbarten Alfons-Peter-Grundschule, wo durch den Umzug der Offenen Ganztagsschule Räume frei geworden waren. Diese sollen nach dem Auszug der Kindergartenkinder in das Therese-Peter-Haus für Kinder zurückkehren. Davor müssen freilich erst noch die Gruppenräume krippengerecht umgebaut werden. Demnächst finde eine Begehung statt, um die nötigen Arbeiten festzulegen, sagt der Rathauschef. Sie sollen bis zum neuen Kindergartenjahr über die Bühne gehen. Zusätzlichen Platz kann man auch in der Krippe gut gebrauchen. „Ich gehe davon aus, dass wir eine siebte Gruppe schaffen müssen“, blickt Ostenrieder voraus.

Angesichts dieser Entwicklungen könnte es für die Gemeinde bald heißen: Nach dem Kindergarten-Neubau ist vor dem Kindergarten-Neubau. „Natürlich machen wir uns Gedanken, wie es weitergeht“, sagt Ostenrieder. Durch die neue Einrichtung habe man einen kleinen Puffer gewonnen, „wir brauchen nicht in Panik verfallen“. Doch mit den neuen Baugebieten und Vorhaben wie der geplanten großen Wohnanlage an der Schongauer Straße könne der Bedarf an Plätzen schon bald steigen, weiß der Bürgermeister. Aktuell sei man dabei, mit einem Bedarfsplanungs-Tool eine Prognose für die nächsten Jahre zu erstellen. „Wenn die Zahlen zeigen, dass wir ein Problem bekommen, müssen wir drüber nachdenken, wie wir es in den Griff bekommen.“

