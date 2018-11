Einzelhändlerkreis statt Gewerbeverband?

Seit mittlerweile dreieinhalb Jahren steht der Peitinger Gewerbeverband ohne Vorstand da. Dass sich daran bald etwas ändert, ist nicht zu erwarten. Dabei wäre gerade im Einzelhandel ein Verbund durchaus sinnvoll. Neuen Schub geben könnte jetzt ein alter Bekannter.

Peiting – Es ist gut zehn Jahre her, dass der Peitinger Gewerbeverband einen profunden Anlass zum Feiern hatte. Damals begingen seine Mitglieder das 60-jährige Bestehen des Zusammenschlusses der Peitinger Geschäftsleute. Heuer fällt die große Jubiläumsfeier aus. 70 Jahre nach seiner Gründung besteht der Peitinger Gewerbeverband nur noch auf dem Papier. 2015 zog sich die letzte Vorstandschaft zurück, nachdem deren Mitglieder drei Jahre lang versucht hatten, dem „Gewerbeverband 2.0“ nicht nur einen neuen Namen zu verpassen, sondern auch neues Leben einzuhauchen.

Seitdem ist es still geworden um den Verband, offiziell ruht seine Arbeit. Dabei hatte es in den vergangenen Jahren durchaus Anläufe gegeben, ihn aus dem unfreiwilligen Winterschlaf zu erwecken. „Wir haben tatsächlich viel versucht“, sagt Franz Seidel. Der 2. Bürgermeister der Marktgemeinde hatte nach dem Ausscheiden der Vorstandschaft kurzzeitig kommissarisch die Leitung übernommen. Gemeinsam mit Kämmerer Christian Hollrieder und unterstützt von Bürgermeister Michael Asam hoffte Seidel damals, den Verband auf neue Füße stellen zu können.

+ Franz Seidel hat viel versucht. © Archiv Doch trotz aller Bemühungen, viel herausgekommen sei nicht dabei, gibt er zu. Zwei Mal lud die Gemeinde die Gewerbetreibenden zu einem Unternehmerfrühstück, die Resonanz war gering. Nicht viel besser lief es mit der Idee, jede Branche – Handwerk, Dienstleister, Einzelhandel, Gastronomie und Industrie – einzeln zu aktivieren. „Wir wollten dabei abklopfen, ob in den einzelnen Bereichen überhaupt Interesse an einem Gewerbeverband besteht“, sagt Seidel. Das Ergebnis sei ernüchternd gewesen. „Viele haben gesagt, dass sie den Verband nicht brauchen.“ Vor allem Handwerker hätten sich so geäußert, für Seidel angesichts der guten Konjunktur verständlich. „Die haben mit ihrem Betrieb genug zu tun.“ Ebenfalls mau fiel das Interesse der Industrie aus. „Wir hatten bei der Veranstaltung gerade mal einen Gast.“

Bleibt der Einzelhandel, der angesichts der aktuellen Entwicklungen wohl am meisten von einem gemeinsamen Auftritt, der seine Interessen vertritt, profitieren würde. Hier sei die Rückmeldung tatsächlich am größten gewesen, bestätigt der 2. Bürgermeister. Doch mehr als die Überlegung, womöglich einen eigenen Kreis, losgelöst vom großen Gewerbeverband, zu bilden, sei auch hier bislang nicht heraus gekommen, bedauert er.

+ Franz Köpf könnte neuen Schwung bringen. © Archiv Immerhin hat es in den vergangenen drei Jahren zumindest eine lose Zusammenarbeit der Peitinger Geschäftsleute gegeben. Etwa bei der Weihnachtsaktion, die auch bei den Kunden gut ankam. Organisiert haben sie Hans Stöger und Markus Haslauer, die mit ihren Geschäften zu den alteingesessenen Gewerbetreibenden in der Marktgemeinde gehören. Ob es heuer eine weitere Auflage geben wird, steht noch nicht fest. Es mangelt an Unterstützung. Wie so oft fehlt es an Leuten, die sich über die Teilnahme hinaus engagieren wollen. „Jeder hat mit seinem Betrieb genügend Arbeit. Früher war das vielleicht einfacher“, sagt Stöger. Dabei würde sich mehr Zusammenarbeit für die Einzelhändler durchaus lohnen, findet er. Als Beispiel nennt er die Marktsonntage, die für die Geschäfte eine wichtige Rolle spielen. Auch für die Abstimmung mit der Gemeinde wäre ein gleich wie gearteter Zusammenschluss von Vorteil.

Das sieht auch Franz Seidel so. „Für die Kommune wäre ein Ansprechpartner, der das Gewerbe vertritt, sehr wichtig.“ Schließlich gebe es oft Themen, bei denen ein Austausch ratsam wäre, etwa, wenn es um neue Verkehrs oder Parkregelungen in der Ortsmitte gehe. Stöger hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich in naher Zukunft Engagierte finden, die einen neuen Anlauf wagen. „Wenn sich ein Team findet, bin ich gern bereit, mitzuarbeiten“, sagt der Peitinger.

Für neuen Schwung könnte tatsächlich schon bald jemand sorgen, der gerade erst sein Geschäft in der Marktgemeinde eröffnet hat: Franz Köpf. Der ist nicht nur waschechter Peitinger, sondern verfügt als langjähriger Chef der Schongauer Werbegemeinschaft Altstadt über viel Erfahrung auf dem Gebiet. Und Köpf ist nicht abgeneigt. „Ich fände es sehr positiv, wenn ein Verein, der die Interessen der Einzelhändler vertritt, entstehen würde“, sagt er. „Wir brauchen so etwas unbedingt.“ Er selbst sei jedenfalls bereit, sich einzubringen, wenn auch nicht an „vorderster Front“.

