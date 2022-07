Neues Förderzentrum in Herzogsägmühle mit großem Festakt eingeweiht

Platz für 24 Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung bietet der Neubau des Förderzentrums in Herzogsägmühle. Ein weiterer soll in den nächsten Jahren in Weilheim entstehen.

Baukosten höher als erwartet

Von Christoph Peters schließen

Mit einem großen Festakt ist am Freitag das neue Förderzentrum in Herzogsägmühle eingeweiht worden. Das Millionenprojekt war nicht nur in finanzieller Hinsicht ein Kraftakt.

Herzogsägmühle – Ruth Connolly hatte das Corpus Delicti zur Feier mitgebracht. Der Bescheid, der Ende 2017 alles ins Rollen gebracht hatte. Als man erfahren habe, dass man das bestehende, gerade einmal 20 Jahre alte Förderzentrum wegen neuer rechtlicher Anforderungen nur noch bis Ende 2024 betreiben dürfe, sei das ein harter Schlag gewesen, blickte die Fachbereichsleiterin zurück. Es habe ein bisschen gedauert, bis es ihr gelungen sei, darin auch eine Chance zu sehen. Doch dann stürzte sich Connolly mit Feuereifer in die Planung, die von Beginn an nicht nur einen Neubau in Herzogsägmühle, sondern einen weiteren in Weilheim umfasste. Jeder sollte Platz für 24 Bewohner bieten, was einem zusätzlichen Angebot von neun Plätzen im Vergleich zum bestehenden Förderzentrum entsprach. Die Warteliste sei lang, sagte Connolly. „Für Familien, die seit Jahren auf einen Platz warten, ist das eine zusätzliche Chance.“

Während sich die Planungen für Weilheim hinsichtlich des Grundstücks bis heute schwierig gestalten, fand man im Diakoniedorf schnell einen „idealen Platz“. Im Herbst 2019 folgte der Spatenstich an der Oblandstraße auf einer freien Fläche unterhalb des bestehenden Förderzentrums. Auch wenn seitdem nur zweieinhalb Jahre verstrichen seien, fühle es sich so an, als wäre dieser bereits Jahrzehnte her, bekundete Conolly mit Blick auf die Geschehnisse, die die Welt seitdem verändert hätten. Das Bauen in Zeiten der Corona-Pandemie sei ein Kraftakt gewesen. Auch auf der Baustelle in Herzogsägmühle kämpfte man mit Lieferschwierigkeiten und Krankheitsausfällen. Zuletzt seien auch noch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs dazugekommen. Zwischendurch brachte ein großer Wasserschaden den Zeitplan durcheinander. „Eigentlich ist es fast ein Wunder, dass wir heute Einweihung feiern können.“ Ihr Dank galt dafür nicht nur den Architekten und Baufirmen, sondern allen Beteiligten, die das Projekt vorangetrieben hatten.

+ Angebotsleiter Nikolai Doubrawa und Fachbereichsleiterin Ruth Connolly nutzten den Festakt, um sich bei allen Beteiligten zu bedanken. © Peters

Baukosten fallen deutlich höher aus als erwartet

Den widrigen Umständen ist es geschuldet, dass die Baukosten deutlich höher ausfielen als 2019 prognostiziert. Statt 5,4 Millionen Euro seien es am Ende rund sechs Millionen Euro geworden, sagte Connolly. 3,6 Millionen Euro beträgt die Förderung durch den Bezirk und die Regierung von Oberbayern, die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Bayern steuert 93 000 Euro bei. Den Rest von rund 2,3 Millionen Euro stemmt die Diakonie Herzogsägmühle aus Eigenmitteln.

+ Bezirkstagsvizepräsident Michael Asam überbrachte Grußworte. © Christoph Peters

Dass das Geld gut investiert sei, daran ließ Michael Asam keinen Zweifel. Der Peitinger Altbürgermeister war in seiner Funktion als Bezirkstagsvizepräsident ins Diakoniedorf gekommen. Auch wenn in seinem Grußwort leise Kritik am neuen Pflege-Qualitätsgesetz mitschwang, das den Neubau unumgänglich gemacht hatte. Wenn man wegen fehlenden zwei Quadratmetern Wohnfläche in den Zimmern neu bauen müsse, könnten einem schon Zweifel kommen, sagte Asam. Die Gesetzgebung mache hier leider keinen Unterschied bei den Bewohnern. Ein ähnliches Problem habe es beim Marienheim in Peiting gegeben, was letztendlich ebenfalls zum Neubau der Einrichtung geführt habe, erinnerte er. Gleichwohl böte das neue Haus mit Einzelzimmern, eigenem Sanitärbereich sowie gemeinsamen Wohn- und Essbereich den Bewohnern nun „beste Voraussetzungen, sich wohlzufühlen“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Neues Förderzentrum in Herzogsägmühle: Anstrengender Umzug

Dem konnte auch Herzogsägmühle-Direktor Wilfried Knorr nur beipflichten. Dieser hatte sich in dem Zusammenhang Gedanken gemacht, was gutes Leben eigentlich sei. Menschen mit Behinderungen seien in dieser Hinsicht ausgezeichnete Lehrmeister, sagte er. Fernab von Aktienkursen oder Selbstzweifeln, wie einen andere wahrnehmen, würden sie ihre Lebensfreude aus anderen Quellen schöpfen.

+ An einem Baum wurden Wünsche für Haus und Besucher gesammelt. © Christoph Peters

Groß war die Freude über das neue Gebäude auch bei Angebotsleiter Nikolai Doubrawa. Die Umzugszeit sei sehr anstrengend gewesen, doch dank vieler Helfer sei alles aber gut über die Bühne gegangen. „Die 24 Bewohner sind gut angekommen und haben sich gut eingelebt.“ Zum Schluss segnete Pfarrerin Brigitte Weggel das Haus.

Auch im alten Förderzentrum geht der Betrieb weiter. Bis der Neubau in Weilheim fertig ist, bleibt es das Zuhause für 14 Bewohner. Die nun freien Räume werden künftig unter anderem von der Schule für Kranke genutzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.