„Neues Kapitel der frühkindlichen Bildung“: Kita „Sonnenschein in Peiting offiziell eingeweiht

Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder und Kita-Leitung Silvia Wladar richteten einige Worte an die Besucher der Eröffnungsfeier der neuen „Kita Sonnenschein“. © Andreas Jäger

Mit Ansprachen, Segnung und einem Tag der offenen Tür wurde die neue „Kita Sonnenschein“ in der Jägerstraße feierlich eröffnet. Besonders an der Kita ist das offene Konzept mit vielen Themenräumen wie Atelier, Forscherwerkstatt oder Bobbycar-Rennbahn.

Peiting – Groß war die Freude bei Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder, als er die neu gebaute „Kita Sonnenschein“ in der Jägerstraße am gestrigen Sonntag feierlich offiziell eröffnen durfte. Gestartet war das Projekt bereits unter Ostenrieders Amtsvorgänger Michael Asam im Jahr 2019, nach rund zwei Jahren Bauzeit ist in der Kita nun Platz für 175 Kinder in sieben Gruppen. Viele der Bauarbeiten seien von Dienstleistern aus der Region erledigt worden, betonte der Rathauschef in seiner Ansprache. Die Kosten für den Bau beliefen sich auf insgesamt 8,5 Millionen Euro, so Ostenrieder, davon förderte der Freistaat rund 2,9 Millionen Euro. „Aufhausig“ sei man beim Bau der Kita nicht gewesen, vielmehr habe man versucht, mit „bodenständigen Materialien“ das Bestmögliche umzusetzen. „Ein neues Kapitel der frühkindlichen Bildung“ in Peiting sei die Kita, betonte Ostenrieder, und biete den Kindern den notwendigen Raum, um sich entfalten zu können.

Anders als viele andere Kitas bietet die nach Altersgruppen in drei Bereiche aufgeteilte „Kita Sonnenschein“ ein sogenanntes offenes Konzept mit vielen Themenräumen an, zwischen denen sich die Kinder nach Lust und Laune bewegen können. Neben einem Atelier, Bewegungsraum oder einer Forscherwerkstatt wartet die Kita sogar mit einer Bobbycar-Rennbahn auf. Das sei ein „absolutes Alleinstellungsmerkmal“, so Ostenrieder. Dazu passte auch das Geschenk der Gemeinde Peiting, das der Rathauschef im Gepäck hatte: Ein knallrotes Bobbycar.

Einige Kita-Kinder und ihre Erzieherinnen gaben ein kleines Ständchen zum Besten. © Andreas Jäger

Auf die „vielen Widrigkeiten“ während der Bauzeit wie etwa die Corona-Pandemie oder Lieferengpässe wies Architekt Franz Xaver Lutz vom Architekturbüro „Baldauf Prill Lutz“ hin, dennoch sei die Kita zu einem Teamerfolg geworden. „Nachhaltig, schön und kostengünstig“ habe man gebaut, stets in Zusammenarbeit mit Firmen aus der Region, erklärte Lutz.

Der Weg zur neuen Kita sei „spannend und aufregend“ gewesen, sagte Kita-Leiterin Sylvia Wladar. Ihre Herausforderung sei gewesen, die beiden Teams aus dem Rathauskindergarten sowie dem Therese-Peter-Haus zusammenzuführen. „Etwas mulmig“ sei Wladar zu Beginn der Übernahme der Leitung gewesen, zumal sie nun für 175 statt für rund 50 Kinder zuständig sei. Doch dank ihrer Erfahrung und der Unterstützung ihres Teams habe sie diese Herausforderung geschafft.

Wladar erklärte in ihrer Ansprache auch das Konzept der offenen Kita noch einmal genauer: Der Hauptunterschied sei, dass es Funktionsräume statt Gruppenräumen gebe. „Das bietet viel Raum für kreatives Gestalten, Lernen, Bewegung oder Rollenspiel“, so Wladar. Jede der über 20 Erzieherinnen habe sich einen Raum aussuchen können, in dem sie ihr Wissen und ihre Talente am besten einbringen könne. Ganz besonders freute sich die Kita-Leiterin auch darauf, in einer Woche den großen Garten ebenfalls nutzen zu können. Im Innenbereich sind die Kinder hingegen bereits seit April zu Gange.

Damit die Kinder beim Spielen auch stets gut behütet sind, sprachen Schongaus evangelischer Pfarrer Jost Herrmann sowie die Peitinger Pastoralreferentin Tatjana Hämmerle der Kita den Segen des Herrn aus.

Von Andreas Jäger

