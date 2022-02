Neues Peitinger Baugebiet am Bachfeld: Am Gehweg scheiden sich die Geister

Von: Christoph Peters

So sieht die Planung für die Erschließungsstraße im neuen Baugebiet am Bachfeld aus. Gelb eingezeichnet der Verlauf der geplanten Gehwege. © Gemeinde Peiting

Heuer sollen die Erschließungsarbeiten für das neue Peitinger Baugebiet im Bachfeld starten. Im Gemeinderat sorgte die geplante Straße nun für Diskussionen.

Peiting – Seit Ende 2019 treibt die Gemeinde die Planungen für das neue Baugebiet an der Bachfeldstraße voran. Heuer sollen diese zum Abschluss kommen, 20 Häuslebauer können dann ihren Traum vom Eigenheim auf den 20 Parzellen verwirklichen, die Hälfte davon vermarktet die Gemeinde selbst. Bevor freilich die Häuser in die Höhe wachsen können, muss das Gelände erst einmal erschlossen werden. Wie die Straße aussehen soll, die zu den einzelnen Grundstücken führt, wurde nun am vergangenen Dienstag im Gemeinderat vorgestellt. Die Aufgabe übernahm der neue Bauamtsmitarbeiter Christian Kemmetter, der seit Anfang Januar das Team um Marktbaumeister Fabian Kreitl verstärkt.

Was den Verlauf der Straße anging, gab es keine Überraschungen, war dieser doch bereits im Bebauungsplan entsprechend vorgesehen gewesen. Die Einfahrt in die Erschließungsstraße erfolgt von der Bachfeldstraße aus auf Höhe des dort Richtung Osten verlaufenden Feldwegs. Von ihr geht eine 140 Meter lange Stichstraße Richtung Norden ab, die in einem Wendehammer endet. Entlang der 5,5 Meter breiten Fahrbahn sei ein beidseitiger gepflasterter Gehweg mit einer Breite von 1,5 Metern ohne Hochbord vorgesehen, erklärte Kemmetter. Der nördliche verlaufe dabei nur bis zur Stichstraße, von dort aus werde der Gehweg dann weitergeführt bis zum Wendehammer.

Gemeinderäte bezweifeln Notwendigkeit eines Gehwegs

Doch brauche man an dieser Stelle überhaupt einen Gehweg? Diese Frage stellte sich nicht nur Herbert Salzmann (SPD). Schließlich gebe es dort keinen Durchgangsverkehr, die Straße würde nur von Anliegern genutzt, argumentierte der SPD-Fraktionschef. Auch Alfred Jocher (Unabhängige) hatte mit dem Gehweg ein Problem. „Wir versiegeln hier unnötig zusätzliche Flächen“, gab er zu bedenken. Besser wäre, einen Grünstreifen vorzusehen. „Das würde dem Baugebiet gut tun“, sagte er mit Blick auf die Bäume, die hatten weichen müssen.

Auf eine entsprechende Ersatzpflanzung drang auch Thomas Elste (Grüne), der ebenfalls einen Gehweg für überflüssig hielt. Er verwies auf andere Stellen in der Gemeinde wie in der Zugspitzstraße, wo die Menschen auch auf der Straße laufen würden. Der Grüne nutzte zudem die Gelegenheit, um seine Forderung nach mehr Doppelhäusern statt Einfamilienhäusern im Baugebiet zu wiederholen. Das Thema sei abgehakt, gab ihm Bürgermeister Peter Ostenrieder noch einmal zu verstehen. Dafür sei das Verfahren zu weit fortgeschritten. Allen sei mit Blick auf die hohe Nachfrage nach Wohnraum aber klar, dass man künftig anders werde planen müssen. Franz Seidel (BVP) verwies auf das Baugebiet an der Drosselstraße, wo man den Wunsch nach Doppelhäusern bereits berücksichtigt habe.

Zurück zum Gehweg: Dass der durchaus Sinn mache, fand Michael Deibler (CSU). Anlieger an der Damm- oder Angermoosstraße wären „heilfroh“, wenn sie einen hätten. Dem hielt Marion Gillinger (ÖDP) freilich entgegen, dass man die Straßen von der Größe her nicht miteinander vergleichen könne. Norbert Merk (CSU) konnte die Argumentation der Gehweg-Kritiker nicht verstehen. „Für mich klingt das nach ,Wir machen uns die Welt, so wie sie uns gefällt’“, polterte der CSU-Rat. Einmal sei man für Gehwege, an anderer Stelle wieder dagegen. „Für mich ist das inkonsequent.“

Bürgermeister betont Sicherheitsaspekt und Vorteile für den Winterdienst

Ein Gehweg sei auch ein Sicherheitsaspekt, gab Ostenrieder zu bedenken. Es gebe in Wohngebieten immer wieder Eltern, die Angst um ihre Kinder haben, weil diese auf der Straße laufen müssen. Und auch in Sachen Winterdienst habe ein Gehweg Vorteile, gab der Rathauschef zu bedenken. Ohne einen solchen hätten Anlieger die Pflicht, eine Gehbahn auf der Straße freizuräumen. „Die Diskussionen darüber sind nicht vergnügungssteuerpflichtig. Gibt es einen Gehweg, fallen die weg.“ Am Ende setzten sich die Befürworter knapp durch. Mit zwölf zu zehn Stimmen wurde die Planung wie vorgestellt abgesegnet. Auch dem Einbau von Granit bei der Randbefestigung stimmte das Gremium zu (18:4).

Name für neue Straße gefunden

Deutlich fiel die Abstimmung bei der Frage aus, welchen Namen die neue Straße erhalten sollte. 16 Räte votierten für den Vorschlag des Bürgermeisters, sie mit Blick auf den regionalen Bezug der bereits im Bachfeld-Gebiet verwendeten Bezeichnungen Langenrieder Straße zu nennen. Sechs Räte stimmten für den Namen „Am Bachacker“, den Jocher ins Spiel brachte. Gar nicht erst zur Abstimmung schaffte es die von der Verwaltung angeregte Bezeichnung „Am Mühlbach“ in Anlehnung an das vorbeifließende Gewässer. Zwar tauche der Name in den Karten offiziell so auf, sagte Seidel. Für die Peitinger sei es aber nun mal die Peitnach. „Dabei sollten wir auch bleiben.“

