Neujahrs-Paukenschlag in Peiting erst nach Dreikönig

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Anstrengender als so manch einer es vermuten mag ist das Neujahrsanblasen für die Musiker: Ein ganzer Tag an Silvester mit teils schwerem Instrument auf den Beinen, dazu noch ein Schnapserl - da war der Silvesterabend für manche schon gelaufen. © Knappschafts- und Trachtenkapelle

Gar still war es in Peiting an Silvester und Neujahr. Kein Neujahrsanblasen. Das ist verschoben. Der Grund: Die Musiker waren am Silvestertag oft nicht mehr ganz so taufrisch zuhause angekommen. Und auch aus anderen logistischen Gründen gibt’s die Blasmusik jetzt immer erst am Wochenende nach Silvester.

Peiting – Alle haben es getan: Die Wildsteiger, die Böbinger, die Schongauer, die Schönberger, die Hohenfurcher. Die Rede ist vom Neujahrsanblasen der Musikkapellen. Und die Peitinger? Wo sind die denn nur geblieben an Silvester und Neujahr? Alles still im Ort. Kein Trompetenton, kein Paukenschlag. Die Knappschafts- und Trachtenkapelle: Abgetaucht?

Ein Flyer, der an alle Peitinger Haushalte geht, sorgt schließlich für Aufklärung: Das Neujahrsanblasen findet in diesem Jahr erstmals nicht mehr an Silvester und am Neujahrstag statt. Stattdessen wünscht der Klangkörper den Peitinger Bürgern musikalisch erst eine ganze Woche später ein frohes neues Jahr.

Bürger geben immer gerne . . .

Böse Zungen behaupten, die Verlegung nach hinten sei dem Umstand geschuldet, dass so mancher Musiker beim Musizieren durch den Ort von den Bürgern ein bisschen zu gut „flüssig versorgt“ worden und dann am Silvesterabend nicht mehr ganz so standfest bei der Familie aufgetaucht sei.

„Ein bisschen ist das vielleicht schon so“, räumt der Vorstand der Knappschafts- und Trachtenkapelle, Franz Multerer junior, auf Anfrage lachend ein. Um anzufügen, dass sich die Musiker freilich immer freuten, wenn sie von der Bürger kulinarisch immer so verwöhnt würden. So ein Schnapserl, das gehöre als guter Brauch beim Neujahrsanblasen schließlich einfach dazu.

Gewisse Erschöpfung ganz selbstverständlich

Nicht zu vernachlässigen sei bei der Silvester-Problematik jedoch die Tatsache, dass so ein Neujahrsanblasen für die Musiker selbst nicht ganz unanstrengend sei – mal ganz abgesehen von der Wahl der Getränke. Den ganzen Tag auf den Beinen, mitunter das schwere Instrument im Schlepptau. Da kann man dann am Silvesterabend schon mal eine gewisse Erschöpfung an den Tag legen.

Der Hauptgrund für das nach hinten rücken des musikalischen Grußes zum neuen Jahr sei jedoch ein anderer: Schon immer sei es ein zeitliches Problem gewesen, den ganzen Ort an dem kompletten Silvestertag und einem halben Neujahrstag „abzuklappern“. Von 10 Uhr morgens bis oft abends um 19.30 Uhr seien die Musiker am Silvestertag unterwegs gewesen. „Und die Musiker selber wollen ja auch mal mit Freunden oder Familien selber Silvester feiern“, so Multerer. Am Silvesterabend wurde es also eigentlich immer länger und länger – und irgendwann für die Musiker zu spät.

Neue Wege auch wegen Corona

Und auch mit dem halben Tag an Neujahr, an denen den Musikern ein bisschen Ausschlafen vergönnt sein sollte, war es immer knapp. Die Stunden wollten kaum ausreichen, um alle Ortsteile samt aller Riedschaften abzudecken. Hinzu komme die Tatsache, „dass Peiting immer größer wird“. Neue Baugebiete seien hinzugekommen, die ja schließlich auch bespielt werden wollten.

Die zweijährige Corona-Pause hat schließlich den Anlass gegeben, beim Neujahrsanblasen neue Wege zu beschreiten. Aufmarschiert wird am Wochenende nach Silvester und Neujahr – in diesem Jahr also am 7. und 8. Januar. Das habe zum einen den Vorteil, dass keiner der Musiker Urlaub nehmen muss. Aufgespielt wird jetzt zweimal ganztags, so dass auch wirklich jeder Peitinger Bürger erreicht wird. Dazu hat der Klangkörper auch die Routen optimiert, „damit wir besser durchkommen“ Wir hoffen, dass die Peitinger das neue Angebot auch gut annehmen.“ Das dürfte durch die neue Regelung auch noch deutlich leichter sein als an Silvester und Neujahr, wo viele schon beim Feiern außer Haus und somit gar nicht zu Hause gewesen sind.

50 Frauen und Männer werden unterwegs sein

Auch andere Kapellen blasen das neue Jahr nicht mehr an Silvester an. Unter anderem besagte Rottenbucher, Wildsteiger oder Steingadener Klangkörper. „Die gehen alle vor Silvester und an Neujahr.“ Eine solche Regelung wäre jedoch für Peiting nicht umsetzbar. Zu hoch wäre die Belastung für die Musiker, die ja alljährlich am 25. Dezember ihr zweites Weihnachtskonzert geben und zwei Tage darauf mit dem Abbau beschäftigt sind.

„Wir freuen uns alle, dass wir nach der langen Pause endlich wieder gehen können“, spricht Multerer für seine Musiker-Kollegen. Immerhin 50 Frauen und Männer werden am nächsten Wochenende, aufgeteilt in drei Gruppen, im Ort unterwegs sein und gemeinsam mit den Bürgern das neue Jahr begrüßen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.