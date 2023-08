„Jetzt ist die Vorfreude groß“: „Neustart“ für Peitinger Calvi-Fahrt

Von: Theresa Kuchler

Gemeinsam feiern konnten die Peitinger mit ihren italienischen Freunden zuletzt vor vier Jahren. © Bertl (Archiv)

In wenigen Tagen brechen die Mitglieder des Freundeskreises Peiting-Calvi dell’Umbria wieder in ihre italienische Partnerstadt auf. Der letzte Besuch liegt vier Jahre zurück.

Peiting – Max Bertl freut sich. Zum ersten Mal seit 2019 hat der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Peiting-Calvi wieder eine Fahrt zu den italienischen Freunden der Marktgemeinde ins über 800 Kilometer entfernte Umbrien organisieren können. Die Pandemie hatte die Treffen drei Mal in Folge unmöglich gemacht; das traditionelle „Festa della Birra“ musste ausfallen und sich der deutsch-italienische Austausch auf eine Fernbeziehung beschränken. „Jetzt ist die Vorfreude groß“, sagt Bertl mit Blick auf die anstehende Fahrt am kommenden Wochenende vom 25. bis 27. August. Doch es schwinge auch eine gewisse Sorge mit: „Immerhin ist das nach vier Jahren fast so etwas wie ein Neustart.“

Tatsächlich gibt es nach den Jahren des Stillstands viel zu tun. Wie viel Arbeit auf die Vereinsmitglieder zukommen würde, die die Italienfahrt inklusive Bierfest heuer wiederbeleben, davon hat sich Bertl schon im Frühsommer ein Bild gemacht. Im Mai ist er in das Vereinsheim in den kleinen italienischen Ort gefahren, um schon einmal „vorzuputzen“ und sich einen Überblick zu verschaffen: In welchem Zustand ist das technische Equipment, wie sieht die Küche aus, was ist noch an Material da?

Wenig überraschend fand er einen Raum vor, in dem die Zeit ihre Spuren hinterlassen hatte. Angefangen beim Putzschwamm, über den Mäuse hergefallen waren, bis zum Kühlschrank, der nach vier Jahren so etwas wie ein Eigenleben entwickelt hatte – „Wir mussten viel aussortieren“, fasst es der Vereinsvorsitzende zusammen.

Rund 60 Peitinger fahren mit nach Calvi

Dank vieler fleißiger Helfer, die seit geraumer Zeit mit den Vorbereitungen beschäftigt sind und sich am Donnerstagabend nach Italien aufmachen, steht dem Wochenende in Calvi nun so gut wie nichts mehr im Weg. Käse, Wurst und Bier sind bestellt, und vor Ort erledigen die Verantwortlichen den letzten Schliff am Festplatz. „Wir schauen, dass wir vor dem Fest alles hergerichtet bekommen“, sagt Bertl. Damit die italienischen und deutschen Gäste am Freitag pünktlich um 18 Uhr anstoßen können.

Wie Bertl erzählt, fahren rund 60 Peitinger mit nach Calvi – darunter auch 20 Musiker der Musikkapelle Peiting, die während des Wochenendes für Stimmung sorgen. „Es ist schön, dass wir die mitnehmen können.“ Gefeiert wird gleich an drei Abenden, immer bis Mitternacht. Dabei gibt es neben Bier und bayerischen Schmankerln, die die Peitinger aus ihrer Heimat mitbringen, auch allerlei aus der italienischen Küche, wie Pasta, Pizze fritte – eine Art frittierter Teigfladen – oder Spezialitäten vom Grill. Laut Bertl packen etwa 50 Einheimische aus Calvi beim Vorbereiten und Bedienen mit an. Wie viele Italiener zum Feiern kommen, lasse sich aber nur schwer vorhersagen. „Wenn’s gut läuft, können das 1000 oder 1500 sein.“

Übernachten werden die Peitinger Reisenden bei italienischen Gastfamilien oder in Ferienwohnungen. Und auch tagsüber sollen sie ihre Partnergemeinde gut kennenlernen: Wie Bertl erzählt, ist ein umfangreiches Programm geplant. Unter anderem steht der Besuch eines mittelalterlichen Gerichtssaals in dem Ort Narni an, auch eine Olivenmühle und eine Weinkelterei werden die Besucher anschauen. Außerdem will sich Peter Ostenrieder im Rathaus von Calvi offiziell als Bürgermeister der Partnergemeinde vorstellen. Seit er im Amt ist, hatte er dazu schließlich noch keine Gelegenheit.