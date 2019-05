Noch immer keine Lösung im Wege-Streit im Peitinger Weinland

Seit Jahren schwelt der Streit über den Ausbau des maroden Feld- und Wiesenwegs im Peitinger Weinland unter den Anliegern. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Michael Asam das Thema auf die Tagesordnung gehoben. Wer auf eine Lösung hoffte, wurde enttäuscht.

Peiting – Die Bilder, die Geschäftsleiter Stefan Kort im Sparkassensaal an die Wand warf, sprachen Bände. Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung hatte die Verwaltung extra einen Bauhofmitarbeiter losgeschickt, um die Schäden am Feld- und Wiesenweg im Weinland mit der Kamera einzufangen. Deutlich zu sehen war, dass die Fahrbahn ihre besten Zeiten lange hinter sich hat. Risse, wegbrechende Seitenränder, dazu tiefe und lange Schlaglöcher: Die Straße sei eine einzige Schlagloch-Wüste, fasste es Kort drastisch zusammen.

Verzwickte Situation

Das Problem ist nicht neu, erst im Dezember hatten die Schongauer Nachrichten groß über die Gründe berichtet, an denen eine Sanierung des Wegs bislang immer gescheitert war. An diesen, das wurde in der Sitzung deutlich, hat sich seitdem nichts geändert. Bürgermeister Michael Asam hatte das Thema dennoch auf die Tagesordnung gehoben, um noch einmal auf die verzwickte Situation aufmerksam zu machen. Und zu erklären, warum sich die Gemeinde mit einem Eingreifen so schwer tut. Immer wieder gebe es diesbezüglich Beschwerden der Anlieger, sagte Asam. „Einige sind ja auch heute hier.“ Die Lage sei mittlerweile so angespannt, dass darunter die nachbarschaftliche Gemeinschaft leide.

Letztendlich geht es ums Geld

Letztendlich geht es um Geld. Geld, dass die betroffenen Anlieger investieren müssten, um den Weg auszubauen. So sieht es das Straßen- und Wegegesetz vor, denn bei privaten Feld- und Waldwegen tragen jene die Baulast, deren Grundstücke über die Verbindung erschlossen werden, betonte Kort. Doch was einfach klingt, scheiterte in der Praxis bislang daran, dass sich die Anlieger nicht auf eine Aufteilung der Kosten einigen konnten. Denn die Mehrheit sieht den dort beheimateten Landwirt mit seinem großen Hof und dem damit verbundenen Schwerlastverkehr als Hauptverursacher der Schäden. Ergo solle dieser auch dafür gerade stehen.

Natürlich könne die Gemeinde die Baulast des Wegs per Satzung in ihre Zuständigkeit überführen, sagte Kort. Diese müsste dann allerdings 75 Prozent der Kosten für den Ausbau wiederum auf die Anlieger umlegen. Zwar könne man in der Satzung auch regeln, dass dabei die Art und Häufigkeit der Nutzung berücksichtigt würde. Juristisch sei dies allerdings nur schwierig durchsetzbar, warnte Kort.

Eingreifen kann die Gemeinde auch, wenn der Zustand des Wegs so schlecht ist, dass die Bewirtschaftung der Felder über ihn nicht mehr möglich ist. „Das gilt erst, wenn der Traktor nicht mehr fahren kann“, wies der Geschäftsleiter hin. Greife die Gemeinde früher ein, seien rechtliche Auseinandersetzungen zu befürchten. Zumal auch in diesem Fall die Kosten auf die Anlieger umgelegt würden.

Stolze Summe von 250.000 Euro

Apropos Kosten. Die hat die Gemeinde vor Jahren schon einmal ermitteln lassen. Auf rund eine halbe Million Euro sei man damals für den Vollausbau des rund 800 Meter langen Teilstücks gekommen, sagte Asam. Dazu komme noch der nötige Grunderwerb. Abzüglich etwaiger Förderung blieben immer noch rund 250 000 Euro übrig. Eine stolze Summe.

Ob die Gemeinde nicht früher eingreifen könne, wenn man die Verkehrssicherungspflicht anführe, fragte Norbert Merk (CSU). Das Argument funktioniere nicht, entgegnete Kort. Jeder Autofahrer könne schließlich selbst entscheiden, ob er dort fahre. Fraglich sei auch, ob Post und Rettungsdienst sich weigern könnten, die Anlieger zu versorgen.

So blieb am Ende nur eine Erkenntnis. „Der Verwaltung wäre es nach wie vor am liebsten, wenn sich die Anlieger verständigen“, sagte der Bürgermeister. Die Hoffnung, sie stirbt auch im Fall Weinland zuletzt.

Auch interessant: Peitinger Initiative will M32 retten – Gemeinde nicht

Mehr Aktuelles aus der Region lesen Sie hier.