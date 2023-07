Noch zwei Sonderausstellungen geplant: Peitinger Museumsverein zieht positive Bilanz

Teilen

Rückblick und Ausblick: Klaus Hilgner (stehend hinten) informiert die Vereinsmitglieder im Gasthof Dragoner. © Sabine Lehmann

Peitinger Kultur, für die Jugend aufbereitet und interessant präsentiert – so sieht sich der Verein Kultur- und Naturmuseum Klösterle Peiting. Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Dragoner zeigen sich alle Mitglieder motiviert.

Peiting – Wer im Peitinger Museum im Klösterle verstaubte Relikte und Ornamente erwartet, der irrt. Mit viel Liebe zum Detail bereiten die Mitglieder die Exponate ihrer Heimat so auf, dass die Geschichte der Marktgemeinde für jedermann zugänglich gemacht wird. So zieht der Bienenschaukasten, den Züchter Wolfgang Turansky von Mai bis September aufstellt, Groß und Klein in seinen Bann. So sehr, dass neben dem Schaukasten nicht einmal mehr Gras wächst, so stehen sich die Interessierten die Füße platt.

Aber nicht nur die Besucher sind fleißig auf Museumgrund unterwegs, auch die Mitglieder selbst scheuen keinen Kraftakt, um den Menschen Peitings spannende Historie zu zeigen. So wurde das alte Uhrwerk der Pfarrkirche St. Michael in alle Teile zerlegt und in zwölf Kisten zum Bauhof transportiert (wir berichteten). „Wir wollen es in Kürze wieder zusammenbauen“, freut sich Vorsitzender Hilgner. Zu sehen sein soll es dort, wo im Moment die Vitrine mit Exponaten aus Calvi steht. „Ich bin besonders gespannt, wie viele Teile am Ende übrig bleiben“, witzelt Rathauschef und Vereinsmitglied Peter Ostenrieder. Passend dazu werden auch Minuten- und Stundenzeiger der alten Pfarrkirche gezeigt.

Museumsnacht war ein großer Erfolg

Neben dieser großen Aufgabe stehen im Jahr 2023 noch zwei Sonderausstellungen an. Zu sehen ist das Werk von Trickfilmmacher Wolfgang Jahn, der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Stolz ist Hilgner auch auf die 81 Schubkästen, gefüllt mit einer Schmetterlingssammlung. „Da finden sich sensationelle Teile“, schwärmt er.

Wenn Hilgner über die Pläne und auch das vergangene Jahr spricht, sprüht er direkt vor Freude und Neugierde auf alle kommenden Funde, die im Klösterle eine neue Heimat finden. So wie ein 3000 Jahre alter Bronzereif, der bei Erdarbeiten zu Tage gekommen ist, oder ein 1,20 Meter langes und 20 Kilogramm schweres Förderseil der Bergwerksanlage in Peißenberg.

Spricht Hilgner von der jüngsten Museumsnacht, kommt er richtig ins Schwärmen. 700 der insgesamt 1100 Besucher haben das Klösterle Museum zu diesem Anlass aufgesucht (wir berichteten). „Der Rest kam übers vergangene Jahr verteilt.“ Und zwar teilweise von weit her. Bis aus Ungarn, den Niederlanden und Frankreich kamen die Menschen. Besonders gefreut hat sich der erste Vorsitzende über einige Einträge im ausliegenden Besucher-Buch: „Vielen Dank, alles cool“ oder „Charmant und informativ“ sind nur einige Zeilen, die sein Herz höherschlagen lassen.

„Die Museumsbesucher sind alle Gewinner“, betont auch Bürgermeister Peter Ostenrieder. Schließlich gebe es dort echte Schätze zu sehen. „Mich freut besonders, dass der Verein alles so aufbereitet, dass auch die Jugend daran Freude hat“, lobt er weiter. „Uns macht es Spaß. Es wird hier nicht gerauft, sondern wir haben bisher immer eine Lösung im vernünftigen Rahmen gefunden“, sagt Hilgner. „Aktuell haben wir 65 Einzelpersonen und zehn Vereine als Mitglieder“, resümiert er. Im vergangenen Jahr habe es keine Neuzugänge gegeben. „Dabei freuen wir uns immer über frischen Wind“, betont der Vorsitzende. Mit einem Film über die Peitnach von Johann Bloos ließen die Museumsfreunde den Abend ausklingen.

Vorsitzende im Amt bestätigt

Für die neue Amtsperiode muss auch beim Verein Kultur- und Naturmuseum Klösterle Peiting eine neue Vorstandschaft gewählt werden. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Gasthof Dragoner führt Bürgermeister Peter Ostenrieder, der selbst Vereinsmitglied ist, die Wahl durch. Erster Vorsitzender Klaus Hilgner ist nun schon seit acht Jahren in seiner Funktion tätig. Auch dieses Mal kandidiert er für den Posten, genau wie der zweite Vorsitzende Hans Wörnzhofer. Beide Peitinger werden in ihren Ämtern bestätigt.

Blumen an ihrem letzten Amtstag erhält Schatzmeisterin Karin Stifter vom ersten Vorsitzenden Klaus Hilgner. © Sabine Lehmann

Schriftführerin ist Birgit Schäfer. Die beiden Kassenrevisoren Hans Zwerger und Klaus Huber werden ebenso wiedergewählt. Einzig neu in der Vorstandschaft ist Gabi Schäller. Als Schatzmeisterin übernimmt sie von Karin Stifter. Stifter präsentiert auf der Jahreshauptversammlung ihren letzten Kassenbericht – gut 18 000 Euro befinden sich im Geldsäckel des Vereins. „Du hattest immer ein waches Auge auf unsere Finanzen. Ich spreche dir meinen höchsten Dank aus“, lobt Vorsitzender Hilgner. Als einzige Anwesende aus der Gründungszeit bleibt sie dem Verein aber weiterhin als Mitglied erhalten.

Gut gelaunt gratuliert Ostenrieder den Gewählten per Handschlag. Alle Vorstandsmitglieder werden einstimmig von den anwesenden Mitgliedern in ihre Ämter erhoben.