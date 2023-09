NSU, Zündapp, BMW: Mit dem Renngespann-Virus infiziert

Franz Barnsteiner, der auch zweiter Vorstand des MSC Peiting ist, haucht der BMW R 75/5, die er vor 40 Jahren als Schrottteil aufgekauft hat, wieder Leben ein. © Hans-Helmut Herold

Gegen dieses besondere Virus gibt es in keiner Apotheke ein Gegenmittel: Der Peitinger Franz Barnsteiner (68) hat sich schon vor über 50 Jahren mit dem Renngespann-Virus „infiziert“. Und das hat auch seine Kinder „erwischt“.

Peiting – Wer kennt nicht die Kultserie „Irgendwie und Sowieso“ von Franz Xaver Bogner, in der Ottfried Fischer in seiner Paraderolle den „Sir Quickly“ spielt? Im Film spielt zur Fortbewegung von „Sir Quickly“ eine NSU „Quickly“ quasi die zweite Hauptrolle.

Das Zweirad erfuhr spätestens seit den Dreharbeiten Kultstatus. Ottfried Fischer quälte förmlich sein Gefährt Kilometer um Kilometer – so, wie es Franz Barnsteiner aus Peiting als 16-Jähriger einige Jahre vorher auch schon getan hat. Nicht durch sein Körpergewicht, sondern durch seine sehr ausgeprägte Fahrweise.

Die „Quickly“ von Vater Leonhard übernommen

„Ich habe das ,Quickly’ meines Vaters Leonhard rangenommen, bis das Hinterrad rausgefallen ist“, schildert Barnsteiner. Zwei weitere „Rennmaschinen“ dieses Typs sollten folgen – nicht immer zur Begeisterung des Vaters. „Die erste verschlissene ,Quickly’ habe ich dann total zerlegt, da ich wissen wollte, wie das Ding funktioniert“, erinnert sich der angehende Tüftler.

Franz Barnsteiner kennt in seinen BMW-Motoren jede Schraube, jeden Dichtungsring, jeden Bolzen, einfach alles © Hans-Helmut Herold

Eigentlich Neuland für ihn, denn er machte damals eine Lehre als Maler im elterlichen Betrieb. „Mein Vater war kreativ, ich nicht“, gibt Barnsteiner lachend zu. Dafür aber neugierig bis ins kleinste Detail. Er erwähnt dabei ganz nebenbei, dass Vater Leonhard und dessen Bruder Andreas vor 60 Jahren die Zunfttafeln für den Peitinger Maibaum gestaltet und bemalt haben. Eben kreativ.

Dann folgte die Ära Zündapp

Streiche „Quickly“ und ersetze es durch Zündapp: Die Ära dieser Motorräder begann. 1973 kaufte Barnsteiner seinem Onkel Sepp eine 200er Zündapp, Baujahr 1954, ab. „Die ist völlig verstaubt und vergessen im hintersten Eck des Stadls gestanden“, erinnert sich Barnsteiner. 400 D-Markt musste er für das Zweirad hinblättern.

Der Reiz der Sache ist es ihm aber wert gewesen: „Nur mit dem Grundwissen der ,Quickly’-Technik habe ich das gute Stück fahrbar gemacht“, erzählt der Peitinger. Und er setzt nach, dass das gute Stück auch heute noch immer wie ein Uhrwerk läuft.

Zwei Jahre später wurde der Grundstein für das BMW-Fieber bei Barnsteiner gelegt: Beim Fordhändler Welz in Peiting erwarb er eine 600er BMW aus dem Baujahr 1963. Dafür hat der junge Mann schon tiefer in die Taschen greifen müssen: 2200 D-Markt erspartes Lohngeld gingen dafür drauf.

„Ich habe es nicht bereut“, sagt Barnsteiner, während er gerade ein Getriebe zerlegt. Mit der BMW ist er im Januar des Jahres 1976 zum Nürburgring zum großen „Elefantentreffen“ gefahren. Dort war es dann aber mit dem Düsen zuende: Die BMW hat auf der Nordschleife gestreikt.

In Sachen Beiwagen Blut geleckt

Glück im Unglück, könnte man es nennen, denn: Ein ihm völlig fremder Biker hat Barnsteiner im Beiwagen mit zur traditionellen „Fackelfahrt“ zum Gedenken an verstorbene Motorradfahrer auf dem Nürburgring mitgenommen. Über 20 Kilometer lang ging es mit der Fackel in der Hand über die Rennstrecke. Dabei muss Barnsteiner in Sachen Beiwagen Blut geleckt haben.

Mit dem Kauf seines ersten Beiwagens hat er Lehrgeld bezahlen müssen: „Ich hatte ja keine Ahnung und hab’ zu schnell zugegriffen.“ Der schnelle Zugriff entpuppte sich als ein Vorkriegsmodell und hat einfach nicht zu seiner BMW gepasst.

Barnsteiner holte sich viele Informationen in Sachen Beiwagen und verabschiedete sich schnell von der rollenden Kiste. „Ein Steib-Nachbau war moderner, größer und einfach passend für meine BMW“, erzählt der Peitinger. „Spanien, Schottland, die Peloponnes – eigentlich ganz Europa habe ich damit mit meiner Partnerin abgefahren“, zählt Barnsteiner auf.

Nur mit dem Gespann in den Urlaub, und das mit päpstlichem Segen

„Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren.“ So kamen in den Jahren weit über 500 000 Kilometer zusammen. Wie viele Motoren dran glauben mussten, steht in den Sternen. Vielleicht ist ein päpstlicher Segen der Grund, warum das Gespann immer noch läuft – natürlich mit dem alten Nummernschild SOG - M 586.

Barnsteiner erzählt dazu eine Geschichte: Er und seine damalige Partnerin hatten eine Fahrt nach Rom unternommen. Dort hatten ihn italienische Biker eingeladen, an einem Treffen teilzunehmen. „Wir sind mit Polizeieskorte auf den Petersplatz gebracht worden“, sagt Barnsteiner, wo am Ende über 500 Motorräder zusammen standen. Dann das schier Unfassbare: Der damalige Papst Johannes Paul II. kam in seinem Papamobil angefahren und segnete alle Biker mit ihren Maschinen.

Auch die BMW von Franz Barnsteiner samt Beiwagen bekam den Segen ab. „Es muss 1982 gewesen sein, da er ein Jahr vorher im Mai bei einem Attentat angeschossen und schwer verletzt wurde“, erzählt Barnsteiner.

Ein weiteres Schlüsselerlebnis erfuhr der Peitinger auf dem Auerberg: Dort beobachtete er beim traditionellen Bergrennen einen Bekannten, der mit einem Renngespann teilnahm. „Was der kann, kann ich auch“, so der Gedanke von Barnsteiner.

Damalige Ehefrau war die Beifahrerin

Wie er heute lachend zugibt, hatte er davon aber absolut keine Ahnung, wollte aber dabei sein. „Meine damalige Frau Susanne musste als Beifahrerin herhalten.“

Nach Pannen, Pech und Pleiten mit dem ersten Gespann folgte das Zweite – ein Volltreffer. Mit seiner Haller-BMW ist Barnsteiner seitdem bei fast jedem Gleichmäßigkeitsrennen dabei. Erst mit den Söhnen Johannes und Thomas, dann mit Tochter Leoni. Sie feierte im Alter von 14 Jahren ihr Debüt, garantiert heute mit 25 Jahren den Erfolg an der Seite des Vaters.

„Leonie ist auf dem Beiwagen wendig wie eine Katze“, lobt der Vater. Und die Retourkutsche der Tochter: „Er fährt absolut zuverlässig. Ich weiß immer, wann er und wie er auf der Strecke reagiert.“

Etwa acht Rennen werden im Jahr gefahren

So acht Rennen fahren die beiden im Jahr. Dabei ist die „Deutsche historische Meisterschaft“ in Schleiz ein Muss für das Gespann im Doppelpack. Im Jahr 2022 haben die beiden diese Meisterschaft gewonnen. Einige Jahre zuvor hatte Barnsteiner mit Sohn Thomas das Rennen am Salzburgring gewonnen.

Neben dem Rennfieber hat der pensionierte Berufsschullehrer eine weitere Leidenschaft, und bei der geht er in Sachen Motorräder schon mal fremd: Er besitzt in seinem Fundus nahezu 30 BMW-Maschinen, holt er sich aber auch mal einen „Fremdkörper“ ins Haus. „Ich kaufe kein Motorrad, sie springen mich förmlich an“, sagt Barnsteiner mit schelmischem Grinsen.

So sieht es aus, wenn Vater und Tochter Barnsteiner völlig harmonisch mit der Haller-BMW über die Piste gleiten. © Hans-Helmut Herold

Wie eine „Ducati Silver Shotgun Desmo“ aus dem Baujahr 1972, die er in einem erbärmlichen Zustand bekam. Heute steht das seltene Stück wie ladenneu zwischen all’ den BMWs. Oder eine „Gilera“ 500er aus dem Baujahr 1949 mit 22 PS. „Die hat vorne eine Trapezgabel, das findest du kaum noch“, schwärmt Barnsteiner.

Sein Herz schlägt für BMW

Trotz dieser „Fehltritte“ schlägt sein Herz für BMW. Sagt es und streichelt fast liebevoll über den Rahmen einer 750er BWM R 75/5, die er vor 40 Jahren völlig demoliert einem Freund abgekauft hat. „Rahmen verzogen, Gabel krumm, Motor defekt, Tank verdellt“ so die Diagnose des Schraubers.

„Jetzt baue ich das Ding so auf, dass man es wieder fahren kann.“ Und was sagt Tochter Leonie dazu? „Ich finde es cool, dass er alles so nachhaltig repariert.“

Hans-Helmut Herold

