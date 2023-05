Designerin Petra Laas aus Peiting: „Nur Mode machen, war mir zu langweilig“

Die Peitingerin Petra Laas ist Schneiderin und Modedesignerin. © Gallmetzer

Die Proben für das Stück „Jenseits der Lüge – Die Wahrsagerin des Anton Fugger“ laufen auf Hochtouren. Auch die Kostüme sind bereits so gut wie fertig. Einige davon hat die international renommierte Modedesignerin Petra Laas entworfen und genäht, die in Peiting lebt.

Peiting – Nur ein paar Quadratmeter groß ist das Nähzimmer von Petra Laas in Peiting. Darin stehen ein Schrank, ein paar Regale und ein alter, langer Tisch an der Seite. Gegenüber reihen sich drei Kleiderpuppen aneinander, an der Wand hängt ein gut bestückter Garnrollenhalter, und vor dem Fenster prangt vom Tageslicht erhellt das Kernstück des Ateliers: die Nähmaschine.

Alles wirkt bescheiden, aufs Nötigste reduziert, denn Überfluss und Verschwendung sind der Schneiderin, die 1999 ihr Modelabel „SaasouU“ gründete, ein Graus. Doch trotz Minimalismus entstehen dort einzigartige, fantasievolle und teils opulente Kunstwerke aus Stoff, die der Peitingerin seit 1989 zu internationalem Ruhm verholfen haben. Vor allem in der Musical- und Theaterszene hat sie sich einen Namen gemacht.

Wie die Kostüme für das Peitinger Stück aussehen, darf noch nicht gezeigt werden. Aber für das Stück „Kiss me Kate“ an der Oper Hannover hat Petra Laas diese Kostüme gemacht. © Laas

Ein Theaterstück ist es auch, das sie derzeit beschäftigt, wenn auch in einem etwas kleineren Rahmen als sonst: Für „Jenseits der Lüge – Die Wahrsagerin des Anton Fugger“, das vom 19. bis 21. Mai in der Schloßberghalle aufgeführt wird, gestaltet Laas die Kostüme für eine Traumszene. „Ich hoffe, dass ich die Zuschauer noch mehr in das Stück entführen kann“, sagt die 53-Jährige, die 25 Jahre ein Atelier in Hannover betrieb.

Nachdem ihre beiden Töchter inzwischen in anderen Städten studieren, ist Laas wieder nach Peiting, den Ort ihrer Kindheit, zurückgekehrt, und noch immer hat sie eine starke Verbindung zur Heimat, die sie gerne in das Theatervorhaben einbringt. „Es ist ein Stück Gemeindekultur und gehört zur Erinnerungskultur“, freut sich die ausgebildete Modedesignerin, ein Teil des Projekts sein zu dürfen.

Totaler Schnitttechnikfreak

Wie die Kostüme für das Stück von Anschi Dopfer-Werner aussehen, darf Laas noch nicht verraten. „Sie sind angelehnt an historische Schnitte und Materialien“, gibt sie dennoch einen kleinen Einblick. „Die habe ich allerdings brutalst abgeändert“, sagt sie und lacht.

Unzählige Schnitte, die bis ins 16. Jahrhundert reichen, hat sie dafür durchforstet. „Ich bin ein totaler Schnitttechnikfreak“, offenbart Laas. Sogar kleine originale Details wie Herzchen am Ausschnitt eines Hemdes oder spezielle Verschlüsse werden übernommen.

Wie die Kostüme für das Peitinger Stück aussehen, darf noch nicht gezeigt werden. Aber für das Stück „Kiss me Kate“ an der Oper Hannover hat Petra Laas dieses Kostüm gemacht. © Laas

Gespannt ist Laas bereits, wie ihre Werke im Ensemble der fünf ausgestatteten Protagonisten wirken. „Wenn die Kostüme zum ersten Mal auf die Bühne kommen, bin ich dabei“, kündigt die Modedesignerin an. „Ich muss ja schauen, ob sich die Schauspieler wohlfühlen“, findet sie, dass dies das wichtigste Kriterium ist – egal ob bei den Kostümen oder bei Tracht, Abendgarderobe, Maßanzügen sowie jeglicher anderer Kleidung.

Denn alles, was man nähen kann, gehört zum Repertoire. „Nur Mode machen, war mir schon immer zu langweilig. Ich liebe an meinem Beruf, dass ich immer etwas anderes machen kann“, schwärmt Laas, die Aufträge jeglicher Art umsetzt. „Das kann auch mal eine Hose zum Flicken sein“, erklärt sie, denn sie findet es besser, etwas zu reparieren, als es wegzuwerfen.

Weil Nachhaltigkeit und die Umwelt der Peitingerin besonders am Herzen liegen, hat sie in vielen Bereichen umgedacht. Laas hat ihr Auto verkauft und teilt sich nun ein Auto, um Ressourcen zu sparen. Sie fährt mit dem Rad, wann immer es geht, verzichtet weitestmöglich auf Plastik und baut sich ihr Gemüse im eigenen Garten an. Sie betont: „Ich besinne mich auf das, was ich wirklich brauche.“ Nachhaltigkeit ist ihr dabei das Allerwichtigste.

Auch hinter der Bühne mit Nadel und Faden zur Stelle

Bei der Auswahl der verwendeten Materialien für Aufträge achtet sie daher ebenfalls auf Qualität, damit die Kleidung lange überdauert. „Ich benutze gute Stoffe, lasse auch selbst in Deutschland weben“, erläutert sie. Wenn sie beim Nähen – wie bei größeren Serien für Flugbegleiterinnen oder Hostessen – Unterstützung braucht, holt sie sich auch diese in Deutschland.

Ausgestattet werden Jacken oder Anzüge mit natürlichen Materialien wie Rosshaar, bei besonderen Stücken sind die Knopflöcher handgenäht. „So ein guter Anzug kann Jahrzehnte halten“, verspricht sie. Besonders freut sich die Schneiderin nun auf die Premiere des Peitinger Stücks, bei dem sie sich auch als Garderobiere engagiert. Doch auch für einen Kostümnotfall wird sie gewappnet sein: „Ich stehe immer mit Nadel und Faden bereit.“

URSULA GALLMETZER

