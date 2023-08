Schlechte Ernte: Einige Obstpressen im Landkreis gehen später an den Start

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Anders als in den meisten Gegenden tragen die Bäume am Nordhang des Hohen Peißenbergs auch dieses Jahr viele Früchte. © Rudi Hochenauer

Die lang anhaltende Kälte im Frühjahr hat dafür gesorgt, dass die meisten Apfelbäume kaum Früchte tragen und bei den Obstpressen im Landkreis weniger Andrang herrscht als sonst. Die Maschinen laufen trotzdem.

Landkreis – Ruhig und schnell werkeln vier Ehrenamtliche des Obst- und Gartenbauvereins Peiting an der großen Pressvorrichtung, die sich quer durch den gefliesten Raum streckt. Vorne schüttet Birgit Schelle die Äpfel einer Kundin in einen silbernen Trog. „Wichtig ist, dass keine faulen Äpfel dabei sind“, sagt die Leiterin der Peitinger Obstpresse und wirft einen letzten prüfenden Blick auf den Fruchthaufen, bevor sie den Häcksler anschaltet. Kurze Zeit später landen die zerstückelten Überreste der Äpfel auf der Ablage vor Rosemarie Thiel und Elisabeth Kirchbichler.

Die beiden Helferinnen wickeln die Masse in Tücher, beschweren die Pakete mit Gewichten und wiederholen das Ganze so lange, bis aus den Quadern ein kleiner Turm entsteht. Wenn er hoch genug ist, schieben sie das pappige Gebilde unter die Presse. Deren Gewicht quetscht schließlich den bräunlichen Saft hervor, der in über einen Schlauch zum Durchlauferhitzer rinnt.

Wenn die Wärme den süßen Saft haltbar gemacht hat, übernimmt Karl Pilz. Der Helfer füllt die Flüssigkeit in Beutel ab, steckt sie in Kartons und bringt sie an die Kasse. Aus den sieben Wäschekörben voller Obst, die die Kundin angekarrt hatte, sind 60 Liter Apfelsaft geworden.

Obstpressen starten 2023 später in Saison - Kaltwetter-Phase im Frühjahr sorgte für schlechte Ernte

Seit vergangenem Montag können Peitinger ihr Obst zum Pressen in den kleinen Raum neben dem Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße 16 bringen. Eigentlich hatte der Verein schon eine Woche früher mit der diesjährigen Presssaison starten wollen. „Da hatten sich aber nur vier Leute angemeldet“, sagt Birgit Schelle. „Für so wenige lohnt sich der Aufwand nicht.“

Im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Peitinger Presse laut Schelle regelrecht überrannt worden ist, hält sich der Andrang heuer bislang in Grenzen. Grund dafür ist die bescheidene Ernte, die viele Obstbaumbesitzer im Landkreis feststellen müssen. Zwar haben die Bäume früh geblüht – wegen der lang anhaltenden Kälte konnten sich aber nur wenige Blüten zu saftigen Früchten entwickeln. Bäume, die später geblüht haben, tragen dagegen auch dieses Jahr viel Obst.

So berichtet der Hohenpeißenberger Gemeinderat Rudi Hochenauer unserer Zeitung von Apfelbäumen, die am Nordhang des Hohen Peißenbergs stehen und deshalb auch heuer viele Früchte tragen. „Dass die Bäume auf der Nordseite des Bergs später blühen als auf der Südseite, ist bekannt. Und das war heuer ihr Vorteil“, meint Hochenauer.

„Hoffen, dass genügend Anmeldungen eingehen“: Peißenberger Obstpresse startet am 4. September

Auch in Hohenpeißenberg gibt es bekanntlich eine Obstpresse. Diese nimmt am 9. September ihren Betrieb auf und wird voraussichtlich immer samstags besetzt sein. Anmeldungen sind zwischen 19 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 0160/92237 488 möglich. Weitere Informationen und Termine veröffentlicht der Verein am Presshaus und der Anschlagtafel gegenüber der Raiffeisenbank.

Wegen der schlechten Ernte geht die Obstpresse in Peißenberg dieses Jahr später in Betrieb: am Montag, 4. September. Geplant war eigentlich, die Presse schon im August einzuschalten. „Wir hoffen, dass genügend Anmeldungen eingehen, um die Presse starten zu können“, teilt der Gartenbauverein mit. Nötig seien dafür 1,5 Tonnen Obst. Anmeldungen sind sonntags zwischen 17 und 19 Uhr der Nummer 0174/35717 06 möglich. Gepresst wird planmäßig alle zwei Wochen; aktuelle Informationen gibt es auf der Verein-Homepage und am Aushang an der Obstpresse.

Wer sein Obst im Landkreis pressen lassen will, muss sich vorher anmelden

Bereits gepresst wird auch schon beim Obst- und Gartenbauverein Weilheim. Samstags zwischen 7 und 10 Uhr können Früchte zur Eigenpressung vorbeigebracht werden – vorausgesetzt, es sind mindestens 100 Kilogramm und vorher ist eine Anmeldung erfolgt (jeweils dienstags zwischen 19 und 21 Uhr unter der Nummer 0881/92799 05).

Der Obst- und Gartenbauverein in Rott schaltet seine Presse ebenfalls immer samstags ein; dieses Jahr erstmals am 2. September. Bei hohem Andrang ist die Presse auch an Freitagen besetzt. Termine können dienstags und donnerstags zwischen 13 und 17 Uhr bei Fini Menhart unter der Telefonnummer 0151/41292 126 vereinbart werden.

Obstpresse in Antdorf: Schwerer Hagel verursachte Ernteschäden

Die Obstpresse des Obst- und Gartenbauvereins in Bernbeuren geht am Freitag, 1. Septmber, in Betrieb. Wer sich von den Experten in der Auerberghalle Saft pressen lassen möchte, kann bei Sabine Birk unter der Nummer 08860/921354 anrufen (montags bis freitags, 17 bis 19 Uhr). Bitte erst den Termin vereinbaren und danach das Obst sammeln.

Ab Montag, 11. September, können Obstlieferanten ihre Früchte in Steingaden zum Pressen bringen. Die Maschine läuft voraussichtlich bis Ende Oktober. Termine können bei Roberta Leimbach Mittwoch bis Freitag (18 bis 19 Uhr) unter der Telefonnummer 08862/8649 vereinbart werden. Die Mindestmenge beträgt 50 Kilogramm Obst.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Im Penzberger Raum ist die Mosterei der Familie Schweyer in Antdorf eine beliebte Anlaufstelle, wenn es um die Verarbeitung des eigenen Obsts zu Saft geht. Die Maschine ist bereits in Betrieb. Wegen des schweren Hagels, der die Region stark erwischt hat, erwartet Betreiber Josef Schweyer allerdings kein ertragreiches Jahr. So wird vorerst nur nach Terminvereinbarung einmal wöchentlich gepresst, im Herbst womöglich öfter. Anmeldungen sind unter der Nummer 08856/802677 möglich.