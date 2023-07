Ortsdurchfahrt Birkland: So laufen die Bauarbeiten an Staatsstraße und Radweg

Von: Christoph Peters

Blick von oben auf die Baustelle in Birkland: Die Fahrbahn der Staatsstraße ist bereits durchgängig asphaltiert, der neue Radweg bislang nur im nördlichen ersten Bauabschnitt. © Hans-Helmut Herold

Im September 2022 war der Startschuss für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Birkland sowie den Bau der durchgehenden Radwegverbindung zwischen dem Peitinger Ortsteil und Schongau gefallen. Zehn Monate später ist viel geschafft. Bis der Verkehr auf der Staatsstraße wieder durch Birkland rollt, wird es aber noch dauern.

Birkland - Nachdem die Arbeiten vor der Winterpause im Norden begonnen hatten und sich bis zum Lüßweg erstreckten, ist seit dem Frühjahr der südliche Ortsteil an der Reihe. Wie bereits berichtet, wird im Zuge der Baumaßnahme nicht nur die Straße erneuert und verbreitert, sondern unter anderem auch der marode Entwässerungskanal ersetzt und ein begleitender Radweg gebaut.

Im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen seien etliche Leitungen und Sparten hinzugekommen, berichtet Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt. Unter anderem nutzt die Gemeinde die Baustelle, um eine neue Wasserleitung zu verlegen. Das sei durchaus zu begrüßen, schließlich vermeide man so, dass die Fahrbahn nach ihrer Fertigstellung möglicherweise gleich wieder aufgerissen werden müsse, so Lenker. Allerdings hat das Auswirkungen auf den Zeitplan.

Zwar wurde ein Großteil der Fahrbahn bereits asphaltiert, doch bis alles soweit fertiggestellt ist, dass die Staatsstraße wieder für den überörtlichen Verkehr freigegeben werden kann, wird es laut Lenker noch dauern. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein. „Ich gehe jetzt davon aus, dass wir voraussichtlich bis Ende der Sommerferien komplett fertig sind.“ Derzeit sind Bauarbeiter unter anderem damit beschäftigt, Randsteine zu setzen und Böschungen zu angrenzenden Grundstücken mit kleinen Steinmauern zu sichern.

Derzeit sind Bauarbeiter damit beschäftigt Randsteine entlang der Straße zu setzen. © Hans-Helmut Herold

Auch außerorts gibt es vor allem in Sachen Radweg noch einiges zu tun. Denn bislang gleicht die angedachte Verbindung zwischen Hauptort und Sägewerk noch einer Schotterwüste. Voraussichtlich in drei Wochen sollen die finalen Arbeiten Fahrt aufnehmen, kündigt Lenker an. Beeinträchtigungen für den Verkehr dürfte es dann vor allem geben, wenn im Bereich des Sägewerks die Straße verschoben wird.

Doch das Ende der Baumaßnahme ist langsam, aber sicher absehbar. Sehr zur Freude des Bürgermeister. Als Birkländer bekommt Peter Ostenrieder die Baustelle vor seiner Haustür schließlich quasi hautnah mit. Mit dem bisherigen Ablauf ist er zufrieden. „Das wird sehr schön.“

