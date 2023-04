Peitinger Osterbaum mit mehr als 1000 Eiern geschmückt

Eine Familie beim Schmücken des Osterbaumes (von rechts): Marcel Dvorac, Sohn Kevin, Frau Nancy mit Tochter Pia und Tante Doris. © Herold

Mehr als 1000 ausgeblasene, bunt verzierte Eier zieren einen Baum in der Peitinger Kleingartenanlage. Familie Dvorak hat eine alte Thüringer Tradition in die Marktgemeinde gebracht.

Peiting – Ein Osterbaum in Saalfeld in Thüringen hat vor vielen Jahren Marcel Dvorak stark begeistert. Über 10 000 bunte Eier zierten den Baum, dort eine alte Tradition. In Marcel, der selbst aus Thüringen stammt, muss eine Initialzündung stattgefunden haben. So etwas wollte er nach Peiting tragen, wo er jetzt mit seiner Familie lebt. In der Kleingartenanlage Tiefenlachen hat er seinen Gedanken umgesetzt.

Dvorak ist an diesem Nachmittag in seiner Parzelle der Anlage Tiefenlachen nicht zu übersehen. Er steht hoch auf seiner Staffelei. Marcel hat einen mittleren Kraftakt vor sich. Er will in den nächsten drei bis vier Stunden über 1000 selbst ausgeblasene Ostereier aufhängen. Seine Frau Nancy, sein Sohn Kevin und Töchterchen Pia unterstützen ihn nach besten Kräften. Nicht zu vergessen Tante Doris aus „Rand-Berlin“, die extra zu dieser Zeremonie nach Peiting gekommen ist. Töchterchen Pia will natürlich bei der ganzen Aktion mitmischen. Holt immer eine Pappschachtel mit Eiern aus einem der großen Vorratskartons und reicht sie ihrer Mutter.

Bei Null angefangen und dann gesteigert

Pia war auch, vielleicht indirekt, der Grund für die Baumschmückaktion. „2019, als Pia auf die Welt kam, haben wir zu Ostern mit noch wenigen Eiern den Baum geschmückt“, ruft Marcel von der Leiter herab. Und vergisst nicht zu erwähnen, warum er gerade diesen Baum ausgewählt hat. „Dieser Baum ist mit drei verschiedenen Apfelsorten veredelt“, so Marcel. „Wir haben bei Null angefangen und Jahr für Jahr gesteigert“, wirft jetzt Ehefrau Nancy in die Runde.

Die mit Glasperlen verzierten Eier leuchten besonders in der Sonne. © Herold

Die Eier hat sie im Supermarkt eingekauft, vor allem, wenn es 15er oder 18er Verpackungen gab. Dies hat sich dann auch auf dem Speiseplan der Familie bemerkbar gemacht. „Es gab viel Rührei, viele Frikadellen und natürlich jede Menge Eier zum Frühstück“, verrät Nancy. Natürlich immer ausgeblasen, versteht sich. Dazu wurden an Unter- und Oberseite kleine Löcher mit einer Nadel gestochen, danach kam ein Schaschlikspieß zum Einsatz, mit dem das Eigelb flüssig gestoßen wurde. Das Ausblasen ging fast wie von selbst. Einmal hat Nancy versucht, mit einem dünnen Schlauch eines Inhaliergeräts ein Ei auszublasen. Eine Sauerei das Ergebnis. Zurück zu gewohnter Technik.

Die Erinnerung an das Jahr 2022 bringt alle zum Lachen: Damals wurden 700 Eier vor Ostern aufgehängt. Eine Schneewarnung des Wetterberichts veranlasste die Familie aber dazu, alle schnell wieder abzunehmen. Immerhin benötigte man fast drei Stunden zum Abnehmen und Verpacken. Ostern also ohne Ostereier am Baum. Schönwetter nach Ostern bewegte dann alle, den Apfelbaum doch noch zu schmücken.

Für jedes zerbrochene Ei ein Euro in die Urlaubskasse

Für das Jahr 2023 sind jetzt über 300 Eier dazugekommen. Teilweise kleine Kunstwerke, die mühsam verziert wurden. Dazu hat Nancy kleine Glasperlen auf normalem Zwirn aufgefädelt und dann mittels Heißklebepistole auf die Eier aufgeklebt. Braucht Zeit, aber ist natürlich ein Hingucker, wenn die Sonne Spiegelungen bewirkt.

Wenn von diesen Eiern eines zu Bruch geht, ist Marcel nicht gerade begeistert. Er hat auch ein Regelwerk zum Schmücken erstellt. Für jedes zerbrochene Ei muss ein Euro in die Urlaubskasse abgedrückt werden. Kevin macht den Anfang, Mutter Nancy folgt ihm im Doppelpack. Pia setzt noch eins drauf. Ihr rutscht eine 18er-Schachtel aus den Händen und landet in der Wiese. Glück gehabt, alles bleibt heil. Nur Vaters Nerven liegen blank.

Natürlich Thüringer Rostbratwurst

Leichter Wind kommt auf. Die Eier an den Ästen stoßen sanft aneinander. Alles hört sich an wie eine ganz besondere Oster-Symphonie. Unterbrochen nur von dem Hinweis von Marcel, dass kein einziges Plastikei am Baum hängt. Alle selbst ausgeblasen nach alter Tradition. Und auf die Frage, was es denn zu Ostern zum Essen gibt, hört man von Marcel ebenfalls wieder das Wort Tradition. „Da gibt es Thüringer Rostbratwurst, was denn sonst?“

HANS-HELMUT HEROLD

