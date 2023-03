Osterbummel mit Riesen-Eiern – Tolle Preise warten auf Kunden in Peiting

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Freuen sich auf die Ostereier-Aktion des „Marktplatzes Peiting“ (von links): Bürgermeister Peter Ostenrieder, Johanna Beier (Vorsitzende) und Beisitzer Franz Sailer. © Schlotterer-Fuchs

Kaum ist die toll gelaufene Weihnachtsaktion der Peitinger Einzelhändler über die Bühne, so wartet in den Geschäften in der Marktgemeinde schon der nächste Kracher auf die Kunden. Der Zusammenschluss der Einzelhändler „Marktplatz Peiting“ hat sich wieder eine Aktion zu Ostern einfallen lassen.

Peiting - „Wir haben unglaublich positive Rückmeldungen auf unsere Aktionen mit Schaufenstern erhalten“, erzählt Johanna Beier, die Vorsitzende des Vereins. Und aus diesem Grund setzen die Einzelhändler auch zu diesem Osterfest wieder auf die Wirkung ihrer schön und üppig dekorierten Fenster, die Jung und Alt zum Bummeln durch den Peitnachort einladen.

Fachgeschäfte von Haushaltswaren über Sportartikel bis zum Trachtengeschäft, vom Blumenladen über Damenmode bis zum örtlichen Metzger, haben jeweils ein Riesen-Ei in ihren Schaufenstern, auf denen sich eine Kombination aus einer Zahl und einem Buchstaben befindet. Wenn man alle gesammelt und auf dem Teilnahmeprospekt notiert hat, erhält man ein Lösungswort, das dann zum Gewinn führen kann.

21 Fachgeschäfte sind dabei

Den angesprochenen Prospekt hatten dieser Tage schon viele Peitinger und Schongauer Haushalte in der Post, natürlich kann man sich den Prospekt mit der Teilnahmekarte auch in allen teilnehmenden Fachgeschäften und der Peitinger Tourist-Info kostenlos abholen.

Insgesamt 21 Fachgeschäfte sind diesmal mit dabei und hoffen darauf, dass ein guter Teil des Osterumsatzes direkt vor Ort bei ihnen gemacht wird.

Mit offenen Augen durch den Ort gehen

Und zu gewinnen gibt’s auch wieder was: Der Hauptpreis ist ein 200-Euro-Einkaufsgutschein für ein teilnehmendes Geschäft nach Wahl des Gewinners. Der zweite Preis ist ein Rundflug über Peiting, als dritten Preis gibt es eine Erwachsenen-Saisonkarte für das Peitinger Wellenfreibad. Jeweils ein Candlelight-Dinner in der Schnaidbergstubn und der Zauberhütte sowie etliche Bauernmarktgutscheine runden das Preisangebot ab.

„Ich glaube, da kann man schon mal ein bisschen mit offenen Augen durch den Ort gehen“, lobt Bürgermeister Peter Ostenrieder die neuerliche Aktion des Einzelhandelsvereins. „Unsere Einzelhändler bieten ein echt abwechslungsreiches Angebot in der belebten Ortsmitte und immer wieder Aktionen für die Kunden, bei denen Spaß und trotzdem Verkaufsförderung geboten ist.“ Und dann würden die Händler ja auch auf gemeindliche Angebote hinweisen, so wie Parkplätze, Ladesäulen, PeitingMOBIL oder Rad-Abstellmöglichkeiten im ganzen Ort. „Das ist eine echte Symbiose aus Einzelhandel und Gemeinde bei uns.“

Info: Die ausgefüllten Teilnahmescheine können bis zum 11. April (die Aktion läuft bis 8. April) in jedem Geschäft abgegeben oder einfach im Rathaus eingeworfen werden. Auf dem Flyer findet man auch alle teilnehmenden Geschäfte.

