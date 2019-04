17-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt - der Verursacher flüchtet 

Eine Kradfahrerin aus Schwabsoien stürzte auf der Staatsstraße 2014 bei Peiting und zog sich schwere Verletzungen zu - doch der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

Peiting - Eine 17-jährige Kradfahrerin aus Schwabsoien war am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Staatsstraße 2014 von Peiting in Richtung Birkland unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam ihr auf ihrer Fahrbahnseite ein Pkw entgegen.

Die Kradfahrerin musste ausweichen und stürzte dabei. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau gebracht.

Pkw-Fahrer hält nicht an

Der Unfallverursacher fuhr nach Polizeiangaben ohne anzuhalten in Richtung Peiting weiter. Laut bisherigen Erkenntnissen soll es sich um einen schwarzen Pkw handeln.

Zu einer Berührung zwischen Pkw und Leichtkraftrad kam es nicht, am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Schongau unter der Telefonnummer 08861/23460.

Lesen Sie auch: Tragisches Unglück bei der Altpapiersammlung in Steingaden: Ein Helfer (45) ist bei seinem ehrenamtlichen Einsatz am Samstag aus dem Hänger gefallen.

Auch interessant: Eine ältere Dame hat die gesamte Schongauer Polizei am Samstag ordentlich auf Trab gehalten

Alle Nachrichten aus Schongau und Umgebung lesen Sie hier.