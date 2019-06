Ende Juli steigt das 32. Peitinger Bürgerfest: Mit viel Programm und neuem Wirt

Ein Sommer ohne Peitinger Bürgerfest? Kaum vorstellbar, schließlich ist die Veranstaltung seit über drei Jahrzehnten eine feste Größe in der Marktgemeinde. Auch heuer wird vom 24. bis zum 28. Juli am Hauptplatz gefeiert – mit neuem Wirt.

Peiting – Rainer Hirschvogel wirkt entspannt, von Stress beim Organisator des Peitinger Bürgerfests keine Spur. Knapp sieben Wochen, bevor die Knappschafts- und Trachtenkapelle mitsamt der Trachtenjugend und den Plattlern am Mittwoch, 24. Juli, traditionell die 32. Veranstaltung eröffnen wird, hat das Organisationsteam alle Hausaufgaben gemacht. „Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, wir warten eigentlich aufs Aufbauen“, sagt Hirschvogel.

Dass alles so reibungslos funktioniert, ist freilich nicht selbstverständlich. „Wir haben einfach eine tolle Mannschaft, da kümmert sich jeder um seinen Bereich.“ Seit Jahren arbeiten die Peitinger Vereine – von den Fußballern über die Leichtathleten bis zum EC Peiting – Hand in Hand für das Bürgerfest. Das beginnt beim sechsköpfigen Organisationsteam, das in monatelanger Vorbereitung das Programm auf die Füße stellt und geht bis zum eigentlichen Fest, wenn bis zu 100 ehrenamtliche Helfer vom Auf- bis zum Abbau für einen reibungslosen Ablauf sorgen. „Da packt jeder mit an“, sagt Hirschvogel stolz. Der Lohn: Der Erlös des Bürgerfests kommt komplett der Nachwuchsarbeit der Vereine zugute.

Dass der Organisator dennoch diese Woche ein wenig ins Schwitzen geriet, lag an Manfred Barnsteiner, der gemeinsam mit Markus Keppeler seit Jahren für die Bewirtung sorgt. Weil es heuer bei ihm terminlich schwierig sei, habe dieser ihn gebeten, ob nicht jemand anderes für ihn einspringen könne, sagt Hirschvogel. Zum Glück wurde der Organisator schnell fündig. Mit dem Peitinger Hermann Gleich und seinem Neffen Markus habe man adäquaten Ersatz gefunden, freut er sich. Gleich ist in der Region kein Unbekannter, seit Jahren organisiert der Gastronom den Schongauer Weihnachtsmarkt und sorgt auch am Historischen Markt in der Lechstadt für kulinarische Genüsse.

Partnergemeinde lockt mit Spezialitäten aus Calvi

Diese haben sich auch die Vertreter der Peitinger Partnerstadt Calvi dell’ Umbria auf die Fahnen geschrieben, die heuer anlässlich des 30-jährigen Freundschafts-Jubiläums der beiden Gemeinden die Besucher des Bürgerfests an ihrem Stand mit calvinesischen Spezialitäten verwöhnen wollen.

Auch sonst kann sich das Programm sehen lassen: Am Donnerstag steht die Peitinger Band „Replay“ zum ersten Mal beim Bürgerfest auf der Bühne. Am Freitag heizen „Rock sel. Erben“ den Besuchern mit Rock’n’Roll, Country und Western kräftig ein. Passend dazu präsentiert sich der Rock’n’Roll-Club Peiting mit einer Einlage.

Am Samstag führt kein Weg an den „Black Diamonds“ vorbei. Der Auftritt der Kultband zählt wie immer zu den Höhepunkten des Bürgerfests. „Die sind einfach ein richtiger Besuchermagnet“, weiß Hirschvogel.

Zu den Klassikern zählt mittlerweile auch der Fammilien-Sonntagvormittag, an dem das Ferienprogramm-Team wieder für Spaß und Unterhaltung der jungen Besucher sorgt. Zum Festausklang spielt wie im vergangenen Jahr die Musikkapelle Schwabbruck zünftig auf.

Nur eine Sache haben die Veranstalter nicht selbst in der Hand – das Wetter. Doch Hirschvogel ist optimistisch: „Wir hoffen natürlich, dass der Juli besser wird als der Mai.“ Zumindest in dieser Hinsicht bleibt es spannend.

