Wohnungen der Raiffeisenbank bereits vor Baustart gefragt - Geplante Gewerbeflächen stoßen aber kaum auf Interesse

Von: Christoph Peters

Noch weist nur ein Banner auf den geplanten Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Bahnhofstraße/Bergwerkstraße hin. © Hans-Helmut Herold

Vor zwei Jahren wurden die Pläne der Raiffeisenbank für ein vierstöckiges Wohn- und Geschäftshaus in Peiting publik. Bis zum Baustart dürfte es noch dauern.

Peiting – Im September 2021 rollte schon einmal schweres Gerät auf das Gelände an der Ecke Bergwerkstraße/Bahnhofstraße in Peiting. Ein Bagger machte das dortige alte Wohnhaus dem Erdboden gleich, um Platz zu schaffen für den geplanten Neubau eines vierstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäudes. Seitdem ist wieder Ruhe eingekehrt auf dem Areal. Manch Passant dürfte sich mit Blick auf die verwaiste Baugrube deshalb bereits neugierig gefragt haben, wann die Raiffeisenbank ihr angekündigtes Neubau-Projekt in die Tat umsetzt.

Baurechtlich ist die nötige Änderung des Bebauungsplans seit Oktober in trockenen Tüchern. Einstimmig hatte damals der Marktgemeinderat den entsprechenden Satzungsbeschluss gefasst. Noch fehlt allerdings der Bauantrag. Das beauftragte Architektenbüro sei derzeit mit den nötigen Vorarbeiten beschäftigt, damit dieser gestellt werden könne, teilt Elisabeth Gruber, Prokuristin der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel, auf Anfrage der Heimatzeitung mit. Wann das sein werde, könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. „Wir haben da keinen zeitlichen Druck.“

Das betont auch Vorstand Thomas Landes. Aufgrund der schwierigen Lage auf dem Bausektor habe man das Projekt in den vergangenen Monaten nicht forciert. Durch die steigenden Zinsen beruhige sich der Markt gerade, womit eine „vernünftige Kalkulation“ näher rücke. Sobald man hier klar sehe und auch die Handwerker, mit denen man bauen wolle, bereitstünden, werde man das Vorhaben konkret vorantreiben, erklärt Landes.

Bis zu 33 Wohnungen geplant - Erste Anfragen von potenziellen Mietern schon vor Baustart

Auch wenn noch nicht einmal genau feststeht, wann die Bagger für den Neubau rollen werden: Erste Anfragen von potenziellen Mietern hat die Bank bereits bekommen. Sie richten sich vor allem auf die bis zu 33 Wohnungen, die in den drei oberen Stockwerken entstehen könnten. Die genaue Zahl hängt laut Landes noch von den einzelnen Größe und Grundrissen ab. Unter den Interessenten, die sich schon jetzt gemeldet hätten, seien viele, die aktuell im Eigenheim wohnen, perspektivisch aber mit dem Umzug in eine Wohnung liebäugeln, erklärt Gruber. Da die Nachfrage nach Wohnraum in Peiting zudem groß ist – die Gemeinde verzeichnete zuletzt den stärksten Wachstum der großen Kommunen im Land kreis – macht man sich bei der Bank keine Sorgen, genügend Mieter zu finden.

Anders sieht das bei den geplanten Gewerbeflächen im Erdgeschoss aus. Die Vermarktung laufe schleppend, es gebe bislang wenig Anfragen, sagt Gruber. Auch das ist ein Grund, warum es das Kreditinstitut mit dem Bau nicht eilig hat. Fänden sich im Vorfeld Mieter, könnten die Räume den Bedürfnissen entsprechend gestaltet werden, so die Prokuristin.

Warum nicht nur Wohnungen?

Angesichts dieser Schwierigkeiten mag sich manch einer die Frage stellen, warum die Raiffeisenbank an den Gewerbeflächen festhält. Tatsächlich wäre es durchaus einfacher, auch das Erdgeschoss für Wohnraum zu nutzen. „Die Nachfrage nach solchen Wohnungen wäre auf jeden Fall da“, ist sich Gruber sicher. Doch das sei wegen des Mischgebiets, in dem sich das Areal befinde, nicht so einfach möglich. Man habe den Wohnanteil bereits maximal ausgereizt.

