Ab Montag: Umleitung in Peiting wegen Pflasterarbeiten

Autofahrer aufgepasst: Ab Montag gibt es in der Peitinger Ortsmitte eine Baustelle. Der Verkehr wird deshalb umgeleitet.

Peiting– Aufgepasst: Ab dem heutigen Montag kommt es in der Peitinger Ortsmitte zu Behinderungen. Grund ist eine Baustelle am Kreisverkehr am Weilheimer Hof.

Wie die Marktgemeinde mitteilt, werden im Bereich des Kreisels die behindertengerechte taktile Pflasterung ausgebessert und Markierungen aufgebracht. Dafür sei es erforderlich, die Schongauer Straße zwischen Kreisverkehr und Oberer Straße komplett für den Verkehr zu sperren. Dieser wird während der Bauarbeiten über die Schongauer Straße, Müllerstraße und Münchener Straße umgeleitet.

Gemeinde bittet Lkw-Fahrer, die Ausfahrt „Peiting-Ost“ zu nutzen

Eine entsprechende Beschilderung sei eingerichtet. „In diesem Zusammenhang bitten wir insbesondere die betroffenen Anlieger um Verständnis und die Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme“, heißt es von seiten der Gemeinde.

Wichtig: Um die Umleitung zu entlasten, bittet die Verwaltung Lkw-Fahrer, die Richtung Schongau wollen, über die Ausfahrt „Peiting-Ost“ in den Ort ein- und auszufahren. Die Arbeiten am Kreisverkehr sollen spätestens am Freitag, 22. Mai, abgeschlossen sein.

Eine weitere Baustelle in Peiting ist geplant: Peitinger Azamstraße wird ausgebaut - Lösung für leidiges Problem gefunden

Lesen Sie auch: Tennisplätze dürfen öffnen - doch nicht jeder Verein ist schon soweit

Und hier gibt es weitere Nachrichten aus Schongau und Umgebung.