Mittelschule Peiting: Eine Krone zum Abschluss

64 Absolventen wurden in der Mittelschule Peiting verabschiedet – aufgeteilt auf mehrere Tage. Denn coronabedingt gab es für jede Klasse eine eigeneFeier.

Peiting – Auf eine Krönungszeremonie wollte Peitings Mittelschulleiter Jochen Böhm verzichten, dennoch verließen die 64 Absolventen die Einrichtung mit kleinen, zusammenfaltbaren Kronen. „Es hat Tradition, dass die Schüler zum Abschied ein kleines Geschenk bekommen“, erklärte Böhm bei der Feier in der Schulturnhalle. Die Kronen passen zum letzten Schuljahr, das durch Corona geprägt war, stehen aber auch als Zeichen für eine besondere Auszeichnung, mit der allerdings auch mehr Verantwortung verbunden ist, erklärte der Rektor. Die Zacken, so Böhm, symbolisieren, was die Absolventen in ihrer Schulzeit erlebt haben: Unterstützung, die sie erfahren haben, was die Absolventen nicht vergessen sollten, was sie vermissen werden aber auch, was vor ihnen liegt und was sie sich wünschen.

„Ihr könnt stolz auf Euch sein, wir sind es auch“, gab Konrektor Andreas Gasser den Abschlussschülern mit auf den Weg. Und auch die Klassensprecherinnen Sükran Dillara Keser und Selvie Kamberie schlossen sich dem an. „Mit viel Ehrgeiz und Motivation haben wir alle unseren Abschluss geschafft“, so die beiden. Wegen Corona sei es ein „kurioses und originelles“ Jahr gewesen, aus dem die Schüler allerdings das Beste gemacht hatten. Dass die Schüler in den vergangenen Jahren viel Spaß zusammen hatten und viel erlebten, daran ließen die Fotos, die die beiden zeigten, keinen Zweifel. Vom Weihnachtsbaumkauf für das Klassenzimmer über Ausflüge bis hin zu Vorbereitungen für den Pausenverkauf. Alles hatten die Schüler fotografisch festgehalten – und bekamen bei der vorgezogenen Abschlussfeier erst einmal auch nur eine Mappe mit Bildern überreicht. „Die Zeugnisse dürfen wir erst am Freitag herausgeben“, erklärte Rektor Böhm. Aber den Moment, bei einer Feier eine Mappe überreicht zu bekommen, wollte man den Schülern nicht nehmen. So eine Erfahrung gehöre zum Abschluss dazu.

Abschluss der Mittelschüler in Peiting: Lehrer freut sich bereits aufs nächste Klassentreffen

Klassenleiter Michael Socher freute sich, dass überhaupt eine kleine Abschlussfeier möglich war. Es sei wichtig, auch in ungewissen Zeiten optimistisch zu bleiben, sagte er. „Nun könnt Ihr in die Ausbildung starten oder auf eine weiterführende Schule gehen“, so Socher, der den Absolventen den Rat mit auf den Weg gab, auch in Zukunft positiv zu bleiben.

Und er freute sich gar schon auf ein Klassentreffen. „Hoffentlich kommen wir wieder zusammen, bevor wir so ausschauen“, merkte er mit einem Blick auf die Powerpoint-Präsentation an, die nun bearbeitete Fotos der Schüler mit grauen Haaren und Falten zeigte. „Ich bin jeden Tag gerne in den Unterricht gegangen – oder zumindest fast jeden“, so Socher lachend, der seinen ehemaligen Schülern viel Glück für die Zukunft wünschte.

Der übliche Gottesdienst zum Abschluss konnte coronabedingt nicht gefeiert werden, stattdessen wurde eine kleine Andacht in die Feierlichkeiten in der Turnhalle mit eingebettet. Die Geschichte von Abraham wurde kurz erzählt. „Auch für Euch geht es jetzt auf neue Wege. Und Gott ist immer bei Euch“, so die Hauptaussage.

So heißen die Absolventen der Mittelschule Peiting:

Klasse 9a Klassenleitung Maximilian Halbritter:Celina Baitot, Arzu Bayzit, Elena Grais-Over, Julia Hommer, Evelyne Kuisel, Jana Magg, Weronika Piekielna, Anisa Rasho, Meera von Stelzer, Giulia Zurlo, Lukas Altmann, Christoph Becker, Simon Frank, Simon Hofmann, Jaime Jung, David Klatt, Thomas Schnitzler, Angelo Valier, Nikolas Wolf, Kaan Yilmaz, Luca Zacharov.

Klasse 9b Klassenleitung Matthias Pechtl: Sudenaz Bulut, Julia Gunsch, Angela Kainzmeier, Laura Leichtmann, Felicia Leinauer, Cecilia Martin, Michelle Münnich, Elif-Nur Öz, Martina Pfeuffer, Lisa Raab, Magdalena Söll, Marijan Bentenrieder, Jonas Glas, Markus Hepke, Korbinian Krötz, Lukas Lang, Tiago Mendes Popovic, Dominik Pfisterer, Justin Schlegel, Julian Wagner.

Klasse 10m Klassenleitung Michael Socher: Julia Bichlmeyr, Sophia Echter, Selvie Kamberi, Sükran Keser, Paula Kiy, Katharina Kölbl, Sina Reichold, Franziska Riemer, Carina Rohrmoser, Elena Sajfar, Kerstin Woiwode, Anastasia Zwick, Berkay Akkoyun, Wilhelm Beer, Ayke Bunschuch, Kai Dikow, Jonas Hübner, Fabian Köth, Maximilian Lösch, Robin Müller, Jakob Peter, Fabio Quattrocchi, Nico Strauß.

