Unternehmen spricht von „Missverständnis“: Ärger über sonntägliche Autowäsche am V-Baumarkt

Von: Christoph Peters

Viel Andrang herrschte zuletzt auch sonntags an den Waschboxen beim neuen V-Baumarkt in Peiting. © Hans-Helmut Herold

Am neuen V-Baumarkt in Peiting bekommt der Kunde nicht nur Material fürs Heimwerken, sondern kann auch sein Auto waschen. Doch beim Serviceangebot schoss das Unternehmen zeitlich jüngst über das Erlaubte hinaus, weshalb die Gemeinde intervenieren musste.

Peiting – Als zuletzt der Frühling erste sonnige Grüße schickte, stieg auch der Andrang an den Autowaschmöglichkeiten in Peiting an. Wer nicht durch die klassische Waschanlage fahren möchte, kann in sogenannten SB-Waschboxen selbst zu Hochdruckreiniger und Schaumbürste greifen, um sein Gefährt vom Schmutz zu befreien. Neu unter den Anbietern ist der V-Baumarkt am Zeißlerweg, der seit seiner Eröffnung im vergangenen Herbst auf seinem Gelände nicht nur mit einer modernen Waschstraße die Kunden lockt, sondern auch mehrere solcher SB-Waschboxen betreibt.

Dort brummte zuletzt nicht nur unter der Woche, sondern auch an Sonntagen das Geschäft. Das Problem: Sonntags ist der Betrieb von Autowaschanlagen in der Marktgemeinde untersagt. Schon bei der Genehmigung des Bauantrags hatte Bürgermeister Peter Ostenrieder im Bauausschuss auf die entsprechende Regelung hingewiesen (wir berichteten). Offenbar hatte sich diese jedoch nicht bis zum V-Baumarkt-Betreiber herumgesprochen.

Bürgermeister erklärt Fehler - beim Verweis auf Schongau unterläuft ihm ein Irrtum

Als Ende Januar erste Beschwerden im Rathaus eingingen, nahm Ostenrieder nach eigenem Bekunden sofort Kontakt zum Unternehmen auf. Dort habe man ihm zugesagt, dass der Sonntag als Betriebszeit aus der Anlage herausgenommen würde, sagt er im Gespräch mit den SN. Als der Bürgermeister sich unlängst selbst vergewissern wollte, ob den Worten auch Taten gefolgt waren, musste er bei seinem sonntäglichen Kontrollbesuch feststellen, dass die Waschboxen weiter in Betrieb waren. Er habe dann erneut das Gespräch mit der Geschäftsführung gesucht. Der Fehler sei mittlerweile abgestellt, auch ein Schild werde künftig auf das Sonntagswaschverbot hinweisen. „Mir ist wichtig, dass wir alle Betriebe in der Sache gleich behandeln.“

Weil das Thema durchaus Wellen schlug, versandte der Rathauschef auch gleich noch eine Pressemitteilung, in der er darauf einging, wie es zu dem Fehler hatte kommen können. Demnach sei man beim Betreiber irrtümlich davon ausgegangen, dass in Peiting die gleichen Regeln wie in Schongau gelten, wo der V-Markt bekanntlich bereits eine Waschanlage betreibt. In der Lechstadt sei nämlich das Autowaschen auch sonntags erlaubt. „In Bayern ist es notwendig, dass jede Kommune für sich selbst eine entsprechende Regelung vorgibt, wobei sonntags vor 12 Uhr grundsätzlich das Autowaschen untersagt ist“, schreibt Ostenrieder in der Pressemitteilung.

Auch in Schongau ist das Autowaschen am Sonntag nicht erlaubt

Bei der Stadt Schongau zeigt man sich indes überrascht über die Erklärung aus dem Peitinger Rathaus. 2006, als das Feiertagsgesetz geändert worden sei, habe sich der Stadtrat dagegen entschieden, eine entsprechende Verordnung zu erlassen, teilt Geschäftsleiterin Bettina Schade auf Anfrage mit. Autowaschen am Sonntag ist demnach auch in der Lechstadt keineswegs erlaubt.

Also alles gar kein „Missverständnis“? Doch, sagt man beim V-Markt und verweist auf das Landratsamt. „Gemäß dem Baubescheid war ein Betrieb der Waschboxen am Sonntag zulässig und wurde von uns auch so umgesetzt“, teilt Martin Glöckler im Auftrag der Geschäftsführung mit. Da man je nach Anlagenstandort bei einigen Waschboxen auch Sonntagsbetrieb habe, sei dies für das Unternehmen nichts ungewöhnliches gewesen. Nach dem Anruf des Bürgermeisters sei der Sonntag als Waschtag sofort deaktiviert worden. „Was von uns keiner wusste und leider auch nicht der Anlagenhersteller, war, dass im System zwei Einstellungen vorzunehmen sind. Deshalb war am folgenden Sonntag leider nochmals Betrieb in der SB- Box.“ Mittlerweile sei alles korrekt programmiert.

