Früherer Peitinger Bezirkskaminkehrermeister verschickt plötzlich alte Rechnungen: Kunden reagieren irritiert

Von: Christoph Peters

Seinen Job als Kaminkehrer hat Christian Lory an den Nagel gehängt. Noch ist der Peitinger allerdings mit der Abwicklung seines Betriebs beschäftigt. © Archiv

Seit zweieinhalb Jahren ist der Peitinger Christian Lory nicht mehr als Bezirkskaminkehrermeister tätig. Nun trudeln bei früheren Kunden alte Rechnungen ein, in denen Lory Geld für erbrachte Leistungen aus dem Jahr 2020 einfordert. Die Irritation ist groß.

Peiting – Dass einem der Kaminkehrer nach seinem Besuch eine Rechnung schickt, ist an sich nichts besonderes. Dass dazwischen fast drei Jahre vergehen, fällt dagegen schon eher in die Kategorie „ungewöhnlich“. So war auch Burkhard Besser verdutzt, als er die Post öffnete, die ihm sein früherer Schornsteinfeger Christian Lory geschickt hatte. Drei Rechnungen über insgesamt 220 Euro fand der Peitinger darin, ausgestellt für Arbeiten, die Lory im Rahmen seiner Tätigkeit als Bezirkskaminkehrermeister 2020 im Haus des 60-Jährigen erledigt hatte. Er habe sich im ersten Moment nichts dabei gedacht, sagt Besser, der nach eigener Aussage mit Lory immer gut ausgekommen sei. „Jeder kann ja mal was vergessen.“ Also überwies der 60-Jährige pflichtschuldig den offenbar ausstehenden Betrag.

Wie es der Zufall will, klingelte nur eine Stunde später Lorys Nachfolger an der Tür. Andreas Rohrmoser hatte im November 2020 den Kehrbezirk Hohenpeißenberg übernommen, der damals nach sieben Jahren turnusgemäß neu ausgeschrieben worden war und auch einen Teil der Marktgemeinde Peiting umfasst. Von ihm erfuhr Besser, dass er nicht der einzige war, der Rechnungen von Lory bekommen hatte. Er habe ihm geraten, erst einmal nicht zu zahlen, so der 60-Jährige. „Aber da war es leider schon passiert.“

Mehrere Bürger haben sich im Rathaus und bei Lorys Nachfolger gemeldet

Nach Rücksprache mit seinem Steuerberater stellte sich heraus, dass Lory offenbar 2020 bereits Leistungen abgerechnet hatte. So jedenfalls schildert es Besser gegenüber der Heimatzeitung. Daraufhin habe er versucht, die Überweisungen über die Bank sofort zurückzuholen, allerdings ohne Erfolg. Von Nachbarn erfuhr der 60-Jährige, dass auch sie Rechnungen von Lory erhalten hatten. „Die haben aber glücklicherweise noch nicht überwiesen“, sagt Besser, der sich in seiner Not bereits an die Gemeinde gewandt hat.

Im Rathaus bestätigt man, dass sich neben Besser auch weitere Bürger irritiert bei der Verwaltung gemeldet hätten. Man sei aber in der Sache nicht zuständig. Auch bei Rohrmoser stand das Telefon in den vergangenen Tagen nicht still. Er habe viele Anrufe bekommen mit der Frage, was es mit den Rechnungen auf sich habe, erklärt der Bezirkskaminkehrermeister auf Nachfrage der SN. Er habe allen geraten, vor einer Zahlung erst einmal Rücksprache mit seinem Vorgänger zu nehmen.

Doch das sei leichter gesagt, als getan, klagt Besser. Seit Tagen versuche er, Lory telefonisch zu erreichen, um eine Rücküberweisung zu veranlassen, doch ohne Erfolg. Auch vor Ort an seiner Geschäftsadresse habe er den Peitinger nicht angetroffen. Entsprechend groß ist sein Ärger. „Ich finde die Vorgehensweise unterste Schublade.“ Auch Rohrmoser lässt durchblicken, was er vom Geschäftsgebahren Lorys hält. Jeder könne mal eine Rechnung vergessen, aber in so einem großen Stil – „das macht man einfach nicht.“

Schwierige Kontaktaufnahme

Auch für die Redaktion ist der frühere Bezirkskaminkehrermeister schwer zu erreichen. Die Festnetzrufnummer auf seiner Internetseite ist abgeschaltet, gleiches gilt für die Handynummer. Auch auf E-Mails antwortet der Peitinger nicht. Erst über Umwege gelingt schließlich die Kontaktaufnahme. Er sei zuletzt im Osterurlaub gewesen, sagt Lory entschuldigend. Was den Fall von Burkhard Besser angeht, ist er aber sofort im Bilde. Die Posten seien noch offen gewesen, die Forderung daher legitim. Eine irrtümlich doppelte Rechnungsstellung schließt der Peitinger aus. Falls Besser 2020 eine Zahlung an ihn geleistet habe, dann für die Jahresrechnung 2019.

„Der Regefall ist es nicht“ Mit dem späten Versand seiner Rechnungen hat Christian Lory unter seinen ehemaligen Kunden für Irritationen gesorgt. Manch einer dürfte sich fragen, ob er den aufgerufenen Betrag nach dieser langen Zeit überhaupt noch zahlen muss. Licht ins Dunkle bringt Holger Scheiding, beratender Rechtsanwalt der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Laut BGB verjähren Zahlungsansprüche nach drei Jahren. Die Frist beziehe sich dabei auf den Schluss des Kalenderjahres. Rechnungen für Leistungen im Jahr 2020 wie in diesem Fall verjähren also Ende 2023, erklärt der Experte. Immer wieder schlügen derartige Fälle in der Rechtsabteilung auf, „der Regelfall ist es aber nicht. Wer eine Leistung erbringt, will auch sein Geld haben“. Dass in den Rechnungen die Tage, an denen die Arbeiten ausgeführt wurden, nicht genau benannt sind, ist laut dem Experten ebenfalls eher unüblich. Formaljuristisch lasse sich darüber streiten, „zivilrechtlich muss es nicht drinstehen“. Allerdings müsse die Rechnung klar erkennen lassen, um welche erbrachte Leistung es gehe. „Aus Transparenzgründen ist es daher immer besser, wenn ein konkretes Datum genannt wird.“

Doch wieso verschicke er seine offenen Forderungen erst jetzt? Eine berechtigte Frage sei das, räumt Lory ein. „Es wäre sicher besser gewesen, wenn ich die Buchhaltung schon letztes Jahr aufgearbeitet hätte.“ Er habe die Arbeit jedoch bis jetzt immer vor sich her geschoben. Doch nun, wo die Verjährung droht (siehe Kasten), habe ihm sein Steuerberater nahegelegt, die offenen Posten endlich abzuschließen. Rund 100 Rechnungen hat Lory in einem ersten Schritt an frühere Kunden rausgeschickt, weitere werden laut ihm folgen. Bis zum Sommer will der Peitinger das Thema abgeschlossen haben.

Mittlerweile hat Lory nicht nur seinen Telefonanschluss wieder aktiviert, sondern auch ein Kontaktformular auf seiner Homepage eingerichtet. Wer Fragen zu einer Rechnung habe, könne sich jederzeit an ihn wenden, versichert er. Eine Antwort könnte in den nächsten Tagen allerdings dauern. Bis Dienstag ist Lory verreist.

