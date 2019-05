Alpaka-Saliterhof in Kurzenried ist Augenweide und touristische Attraktion

Peiting – Beinahe wäre der Maibaum ein drittes Mal entführt worden: „Um 3.30 Uhr stand tatsächlich noch einmal eine Gruppe vor der Tür“, erzählte Lein den Besuchern bei der Einweihungsfeier lachend. Dieses Mal aber hatte er vorgesorgt und eine Security engagiert. Die Maibaum-Diebe mussten unverrichteter Dinge abziehen.

Jetzt steht das gute Stück, das bei strahlendem Sonnenschein von der Peitinger Landjugend in einem langwierigen Kraftakt vor hunderten Besuchern ganz traditionell mit Hilfe von Stangen aufgerichtet wurde, vor der neu gebauten Halle mit Stüberl. Zuvor hatte sich Bärbel Schlamp bei allen Helfern, dem neuen Saliterhof-Team, beteiligten Firmen, Nachbarn und der Gemeinde Peiting für die gute Zusammenarbeit in der gut zwei Jahre dauernden Bauzeit bedankt. Für besonders aktive Helfer gab es zudem einen Barhocker mit eingraviertem Namen für das Hofstüberl oder Eisgutscheine auf Lebenszeit.

Das Eis auf dem Alpaka-Saliterhof wird nämlich von Thomas Lein nach traditionellem italienischem Rezept mit hochwertigen Zutaten selbst hergestellt und ist eine besondere Spezialität.

+ Kraftakt: Die Landjugend Peiting stellte in traditioneller Art und Weise den Maibaum auf. © Fröhlich

Peitings Bürgermeister Michael Asam blickte auf die Geschichte des Saliterhofs zurück, der vor 20 Jahren vom Münchener Hans Schlamp gekauft wurde, der erst einmal einen Antrag für eine Reithalle stellte. „Ich hätte damals nie gedacht, dass sich das so entwickelt. Es ist eine Augenweide, wenn man den Hof betritt“, so Asam über den Hof, der mit seinem Angebot mittlerweile eine touristische Attraktion geworden ist, die „ein braunes Schild an der Bundesstraße verdient“. Besonders hob er die „Wärme und Herzlichkeit“ der putzigen Alpakas hervor.