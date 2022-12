An Heiligabend kann man in Peiting die Weihnachtsgeschichte zu Fuß erleben

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Die erste Station des Peitinger Weihnachtswegs: Hier sehen die Weisen vor dem Rathaus den Stern der Weihnacht durchs Fernrohr am Peitinger Himmel stehen – und machen sich auf die Suche nach dem Jesuskind. © Heiss/Archiv

Auch in diesem Jahr ersetzt der ökumenische Weihnachtsweg den klassischen Familiengottesdienst am Heiligabend. So können Familien erneut am Nachmittag an verschiedenen Stationen in der Marktgemeinde die Weihnachtsgeschichte erleben – es ist bereits die dritte Auflage.

Peiting – „Die Weihnachtsgeschichte zu Fuß erleben!“: So lautet der Titel des ökumenischen Peitinger Weihnachtswegs auch in diesem Jahr. Gar feierlich ist es, wenn die Weisen vor dem Peitinger Rathaus mit dem Fernrohr den Stern am Himmel entdecken, der neu geboren ist. Zu sehen ist er nicht wie in der Bibel im Osten, sondern über Peiting.

Die Weisen machen sich auf den Weg zur nächsten Station. Etwas Besonderes muss geschehen sein. Ein neuer König ist geboren. Allerdings nicht wie zu erwarten im Palast des Herodes, sondern im Stall, wo sie am Ende beim Jesus-Kinde landen. Ebenso die Hirten, die den Stern über Peiting auf dem Felde entdeckt hatten.

Ein feierlicher Abschluss in der Peitinger Pfarrkirche ist zugleich der Höhepunkt dieses besonderen Weges. Weihnachtsgeschichte zum Mitfiebern ist das. Bereits die Allerkleinsten geben den kleinen, reflektierenden Stern zum Anhängen, den es bei der ersten Station vor dem Rathaus für jeden gibt, während des gesamten Weges nicht mehr aus der Hand.

600 Besucher machten sich im vergangenen Jahr auf den Weg

Kein Wunder also, dass die katholische und die evangelische Kirchengemeinde weiter an diesem eigentlich aus der Corona-Not heraus geborenen Konzept festhalten. „Im vergangenen Jahr hatten wir 600 angemeldete Besucher“, erklärt der katholische Pastoralreferent Thomas Tralmer. Oben drauf kommen die, die sich spontan auf den Weg gemacht hatten.

Neu ist in diesem Jahr die Zeit: Angeboten wird der Weihnachtsweg nurmehr in drei statt in zwei Stunden. Schließlich gibt es keine Corona-Auflagen mehr, so können mehr Menschen gleichzeitig teilnehmen. Außerdem ist es so einfacher, die vielen Helfer in den Kirchengemeinden für die ehrenamtliche Mitarbeit am Heiligabend zu rekrutieren.

Startpunkt ist wie immer am Rathaus. Los geht’s um 15 Uhr. Es beginnt mit dem Stern, führt vorbei an Herodes, den Hirten, Engeln und endet an der Krippe. Der Weg dauert zirka eine Stunde. „Und er ist auf jeden Fall kinderwagentauglich auf einer Länge von eineinhalb Kilometern“, betont die evangelische Pfarrerin Brigitte Weggel. Nach der letzten Station in der katholischen Pfarrkirche gibt es eine Station mit Kinderpunsch.

Es gibt insgesamt fünf Startzeiten von 15 bis 16.20

Uhr. Damit die Kirchengemeinden besser planen können, können sich die Teilnehmer über die Homepage der Kirchengemeinde für eine der fünf Gruppen anmelden. Dort ist auch ersichtlich, wo sich bereits viele eingetragen haben und wo noch Luft ist.

Schauspieler gesucht: Die evangelische Kirchengemeinde Peiting bietet interessierten Kindern die Möglichkeit, als Schauspieler oder Führer von Gruppen am Weihnachtsweg teilzunehmen. Interessierte Kinder können am Samstag, 17. Dezember, spontan und ohne Anmeldung von 9 bis 12 Uhr ins evangelische Gemeindehaus kommen.

