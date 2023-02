Im früheren Anderl: Peiting bekommt eigene Tafel - auch das Begegnungscafé zieht ein

Von: Christoph Peters

Teilen

Aus „Kapitel 10“ wird wieder Anderl. Neben der Tafel zieht auch das Begegnungscafé ein. © Hans-Helmut Herold

Ins frühere Café Anderl, zuletzt unter dem Namen „Kapitel 10“ bekannt, kehrt wieder Leben ein. Das Gebäude in der Peitinger Ortsmitte wird zur Heimat für die neue Tafel und das bislang in der Ammergauer Straße angesiedelte Begegnungscafé.

Peiting – Schon zum Jahreswechsel hatte Bürgermeister Peter Ostenrieder die Pläne für eine Peitinger Tafel öffentlich gemacht, ohne allerdings näher ins Detail zu gehen. Nun ist das Geheimnis um den Standort für die Einrichtung gelüftet. Mitten im Ort, im früheren Café Anderl, zuletzt bekannt unter dem Namen „Kapitel 10“, wird die Peitinger Tafel ihre Heimat finden.

Man sei schon länger in Gesprächen mit der Gemeinde Peiting gewesen über einen möglichen Standort im Ort, blickt Birgit Gutzeit von der Diakonie Herzogsägmühle, die bereits die Tafel in Schongau betreibt, zurück. Viele Kunden, die auf die Einrichtung in der Nachbarstadt angewiesen sind, kommen aus der Marktgemeinde. Durch die Flüchtlingswelle ist die Zahl in diesem Jahr noch einmal deutlich gestiegen. Knapp die Hälfte der 400 Menschen, die die Schongauer Tafel versorgt, leben in Peiting. Insgesamt habe sich die Zahl der Tafel-Kunden binnen eines Dreivierteljahres verdoppelt, sagt ihr Leiter Stefan Schütz. Für die Ehrenamtlichen eine Herausforderung, zumal die Schongauer Einrichtung schon davor unter beengten Platzverhältnissen litt. Auch aus diesem Grund sei das Mietangebot mitten in Peiting wie gerufen gekommen, sagt Gutzeit.

Kooperation mit Gemeinde und Asylhelferkreis

Als sie im vergangenen Herbst die leer stehenden Räume des früheren Café Anderl besichtigten, waren sich die Verantwortlichen sofort einig: Daraus ließe sich etwas machen. Allerdings nicht allein, denn dafür war das Objekt zu groß und damit zu teuer. So begann die Suche nach einem Kooperationspartner, den Gutzeit schließlich im Asylhelferkreis fand. Der betreibt bekanntlich das von der Gemeinde angemietete Begegnungscafé in der Ammergauer Straße.

Freuen sich auf das neue Anderl: (v.l.): Stefan Schütz, Petra Jaeger und Birgit Gutzeit (Diakonie Herzogsägmühle) mit Bürgermeister Peter Ostenrieder. © Hans-Helmut Herold

Mit ihrem Vorschlag, dem Café Anderl gemeinsam neues Leben einzuhauchen, stieß Gutzeit nicht nur beim Helferkreis, sondern auch beim Rathauschef auf offene Ohren. „Die Kooperation ist optimal“, freut sich Bürgermeister Peter Ostenrieder. Mit einem Umzug des Begegnungscafés könne sich nicht nur die Gemeinde an den Mietkosten beteiligen. Auch sei so dafür gesorgt, dass das Anderl mehr als nur am Ausgabetag der Tafel genutzt werde. „Die Hoffnung ist, dass dort ein Ort der Begegnung entsteht.“

Der neue Standort bedeutet auch für die Tafel in Schongau organisatorisch eine Zäsur. Sie wird künftig zu einer reinen Ausgabestelle. Weil in Peiting deutlich mehr Platz zur Verfügung steht, werden die gespendeten Lebensmittel dort sortiert, gepackt und auch gelagert. Vor allem Letzteres sei in Schongau kaum in größeren Mengen möglich gewesen, sagt Petra Jaeger von der Tafel.

„Wir haben oft das Problem, dass wir etwas angeboten bekommen, es aber nicht annehmen können, weil uns die Lagermöglichkeiten fehlen.“ Das soll mit dem neuen Standort der Vergangenheit angehören. Dieser biete dank eines Büroraums auch die Möglichkeit, Termine etwa für die Schuldnerberatung oder der Fachstelle für Vermeidung von Wohnungslosigkeit anzubieten, so Schütz.

Noch gibt es viel zu tun, um das frühere Billardzimmer in eine Ausgabestelle für Lebensmittel zu verwandeln. Fotos: Hans-Helmut Herold © Hans-Helmut Herold

Doch bevor die neue Einrichtung ihre Türen aufsperren kann, ist noch viel zu tun. Tapeten im einstigen Billardzimmer müssen von den Wänden, Regale aufgestellt, die Küche und der Cafébereich eingerichtet werden. Dort sollen Tafel-Kunden künftig in angenehmem Ambiente auf die Ausgabe warten können. Ein Vorteil gegenüber dem Schongauer Pendant, wo die Menschen mangels Platz draußen anstehen müssen, bis sie an der Reihe sind. Wer schlecht zu Fuß sei, könne zudem die Dienste des Peitingmobils in Anspruch nehmen, um zur Tafel zu gelangen, macht der Bürgermeister auf einen weiteren Pluspunkt aufmerksam.

Doch egal, ob Schongau oder Peiting: Ohne Ehrenamtliche geht nichts. Damit die Arbeit an beiden Ausgabestellen gestemmt werden kann, sind zusätzliche Helfer erforderlich. Ihre Zahl soll von 38 auf 55 aufgestockt werden. Dabei ist Eile geboten, denn der Zeitplan ist sportlich: Möglichst noch im ersten Quartal soll die Peitinger Tafel im Anderl in Betrieb gehen.

Helfer dringend gesucht:

Wer sich ehrenamtlich bei der Tafel engagieren möchte, kann sich bei Petra Jaeger unter Tel. 0151/72422094 melden.