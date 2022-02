Dank Radio-Aktion: Oberpfälzer besteigt Peitinger Windrad und erfüllt sich großen Traum

Von: Christoph Peters

Genoss die Aussicht in 70 Metern Höhe: Der Oberpfälzer Windrad-Fan Albert Birkenseer. © Antenne Bayern

Einmal in seinem Leben ein Windrad besteigen: Dieser Wunsch ist für Albert Birkenseer jüngst in Peiting in Erfüllung gegangen. Im Rahmen einer Aktion des Radiosenders Antenne Bayern ging es für den Oberpfälzer auf die 70 Meter hohe Windkraft-Anlage auf dem Bühlach.

Peiting – Seit 2003 dreht sich das Windrad auf dem Bühlach bei Peiting und erzeugt umweltfreundlichen Strom. Noch ist nicht sicher, wie es für die Anlage weitergeht, wenn 2023 die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung auslaufen wird. Sollte sie abgebaut werden, dürfte Albert Birkenseer das sicher bedauern. Schließlich hat der 54-Jährige dem Windrad ein unvergessliches Erlebnis zu verdanken. Vor Kurzem durfte er die Anlage besteigen und die traumhafte Aussicht in 70 Metern Höhe genießen.

Windrad-Besteigung sollte Geburtstagsgeschenk werden

Von einem solchen Ausflug geträumt hatte der Oberpfälzer schon länger. „Ich hab’ mal eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, wo der Aufbau eines Windrads gezeigt wurde. Das hat mich fasziniert, seitdem wollte ich da schon immer mal hoch“, erzählt er. Seine Frau habe ihm den Wunsch zum 50. Geburtstag erfüllen wollen, doch alle Anfragen bei Betreibern seien ins Leere gelaufen. Dass es jetzt doch noch klappte, hat der 54-Jährige dem Radiosender Antenne Bayern zu verdanken.

Das Peitinger Windrad gehört seit vielen Jahren zum Ortsbild der Marktgemeinde. Jetzt erlangte es dank eines Radiosenders bayernweit Bekanntheit. © Hans-Helmut Herold

Im Rahmen der Aktion „Einmal im Leben“ versucht dieser, Lebensträume seiner Hörer zu erfüllen. Als man dort von Sandra Birkenseer vom ungewöhnlichen Wunsch ihres Mannes erfuhr, machte man sich sofort ans Werk. Bei der Suche stießen die Mitarbeiter des Radiosenders auf die Anlage auf dem Peitinger Bühlach, die durch ihre Lage eine einmalige Panoramasicht von oben versprach. Kurz darauf klingelte das Telefon des Peitinger Bürgermeisters Peter Ostenrieder im Rathaus. Als dieser von den Plänen erfuhr, bot er sofort seine Hilfe an. „Ich habe dann den Kontakt zum Betreiber hergestellt.“ Und auch dort stieß das Vorhaben auf offene Ohren – sehr zur Freude von Albert Birkenseer, der daheim von einem Radiomoderator mit der guten Nachricht überrascht wurde.

Am Sonntag vor einer Woche ging es dann für ihn von der Oberpfalz ins zweieinhalb Stunden entfernte Peiting. „In der Gegend bin ich vorher noch nie gewesen“, erzählt der 54-Jährige lachend. Am Windrad angekommen, hieß es erst einmal, die nötige Sicherungsausrüstung anzulegen. Dann machte sich Birkenseer gemeinsam mit einem Reporter und Werner Schramm von der Betriebsgesellschaft an den langen Aufstieg. Stufe um Stufe der steilen Leiter erklomm der 54-Jährige, bis er nach 20 Minuten endlich oben in der Kanzel ankam.

„Für mich war es ein einmaliges Erlebnis“

Die Anstrengungen waren jedoch schnell vergessen. „Die Aussicht war super, auf der einen Seite Wolken, auf der anderen Seite die Sonne, man konnte unglaublich weit sehen“, schwärmt Birkenseer. Obwohl der Rotor stand – die Anlage war extra abgeschaltet worden – habe der Wind alles in Schwingungen versetzt. „Es hat richtig gepfiffen da oben.“ Schramm habe die technischen Details zum Windrad geliefert. „Er hat mir genau erklärt, wie alles funktioniert.“

Auch wenn der Besuch in Peiting am Ende nur kurz war, Birkenseer wird noch lange an ihn denken: „Für mich war es ein einmaliges Erlebnis.“

