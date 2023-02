Kultur-Höhepunkt: „Die Wahrsagerin des Anton Fugger“ kommt in Peiting auf die Bühne

Aufwändige Inszenierung

„Die Wahrsagerin des Anton Fugger“ war eine Peitingerin – und kommt bald in ihrer Heimat auf die große Bühne: Die Peitinger Autorin Anschi Dopfer-Werner hat die wahre Geschichte fürs Theater niedergeschrieben.

Peiting – „Jenseits der Lüge – Die Wahrsagerin des Anton Fugger“: So lautet der Titel des Theaterstücks, das in diesem Jahr ein echter Kultur-Höhepunkt im Schongauer Land werden dürfte. Eine wahre historische Begebenheit, niedergeschrieben als Stück, von 30 Schauspielern übersetzt in die Moderne: Das klingt nach einer Mammut-Aufgabe.

Eine Aufgabe, der sich Autorin Anschi Dopfer-Werner – unter anderem bekannt durch den Erfolgsroman „Ihr Name war Afra“ – gemeinsam mit Regisseur Ralf Sesar und dem Kulturverein „LiccAmbra“ gestellt hat. Dass es bei der aufwändigen Inszenierung nicht um ein windiges Provinz-Theater handelt, das untermauern schon die Zahlen: Die Inszenierung schlägt mit Kosten von rund 30 000 Euro zu Buche. „Ohne Sponsoren hätten wir das alles nie schaffen können“, spricht Dopfer-Werner für sich und ihre Mitstreiter.

Auf die wahre Geschichte der Peitingerin Anna Mergeler ist Dopfer-Werner zufällig bei den Recherchen für etwas anderes gestoßen. Die Recherchen im Augsburger Stadtarchiv entpuppten sich als schwierig, die Dokumente über die Frau, die einst vor Gericht behauptete, Anton Fuggers Wahrsagerin gewesen zu sein, kann bis heute keiner mehr entziffern.

Wahrsage-Kugeln von Anton Fugger persönlich bekommen

In der Abhandlung einer australischen Professorin wurde Dopfer-Werner schließlich fündig, arbeitete akribisch das Leben der Peitinger Kräuterfrau Anna auf. Dieser war in Augsburg der Prozess gemacht worden, nachdem sie vergeblich versucht hatte, einen Buben zu heilen und mit dem Vater in Streit geraten war. 20 Jahre war das, bevor die Schongauer Hexenprozesse in dieser düsteren Zeit in die Geschichte eingehen sollten.

Der Peitingerin Anna Mergeler wurde also der Prozess wegen Zauberei gemacht. Dort behauptete sie: Ihre zwei Wahrsage-Kugeln hätte sie von Anton Fugger höchstpersönlich. „Anton Fugger war einer der bedeutendsten Männer der damaligen Zeit, so etwas wie Steve Jobs heute“, erklärt Autorin Dopfer, warum die Aussage der bis dato unbekannten Peitingerin damals ein echter Kracher gewesen sein muss. Fest steht: Bis heute weiß keiner, ob die Beschuldigte damals gelogen oder die Wahrheit gesagt hatte.

Dopfer-Werner schrieb und schrieb. Und vielleicht hatte sie gedacht, dass damit der größte Teil geschafft sein würde. Weit gefehlt. Noch immer ist die Peitingerin dabei, weitere Sponsoren-Gelder aufzutreiben für die Inszenierung, die bereits im Mai auf der Bühne der Peitinger Schloßberghalle zu sehen ist. Und auch für die Kostüme ist sie zuständig. Bei immerhin 30 Mann kein leichtes Unterfangen. Wie gut, dass es Unterstützung von einer professionellen Kostümbildnerin gibt. Alleine die aufwändigen Kostüme, die eigens für eine Traum-Szene angefertigt werden: Ohne einen Profi wäre das Theater-Team da wohl verloren.

„Wer ein Mittelalter-Stück erwartert, wird enttäuscht sein“

Dopfer-Werner verrät schon mal vorab: Historische Gewänder wird es im Stück nicht zu sehen geben. Farben spielen eine große Rolle bei der Inszenierung, die viele überraschen dürfte. „Wer hingeht und ein Mittelalter-Stück erwartet, der wird enttäuscht sein“, sagt die Autorin. „Wer sich auf etwas völlig Neues einlässt, der wird überrascht sein.“ Alleine schon, dass das Stück von der Live-Band „Buffzack“ mit drei Bläsern und einem Schlagzeug musikalisch untermalt wird, spricht schon für außergewöhnliche Wege, die Dopfer-Werner und Regisseur Sesar bei dem Arrangement beschreiten. „Es wird irre!“

Was die Laien-Darsteller anbelangt, so dürfte man den ein oder anderen schon auf der Bühne gesehen haben. „Einige sind dabei, die schon bei der Hexe in Schongau mitgespielt haben.“ Jung, alt: Die Truppe ist bunt gewürfelt, vom Kind bis zum Senior ist alles dabei. Die Proben laufen bereits auf Hochtouren.

Dass die Sache übers kleine Theaterstück längst hinausgewachsen ist, stellt Dopfer jetzt erstaunt fest: „Es ist viel größer geworden, als geplant“, räumt sie ein. Mit dem Theaterstück will sie Menschen weit über den Landkreis hinaus erreichen. Und damit sich jeder – auch Menschen mit kleinerem Geldbeutel – Kultur leisten können, ist der Eintrittspreis bewusst klein gehalten. 27 Euro kostet die Karte.

Geplant sind drei Aufführungen des Stückes „Jenseits der Lüge – Die Wahrsagerin des Anton Fugger“, und zwar am 19., 20. und 21. Mai, jeweils um 19 Uhr in der Schloßberghalle in Peiting. Der Ticket-Verkauf ist online und vor Ort geplant. Wann es wo Tickets gibt, das erfahren sie in den Schongauer Nachrichten.

