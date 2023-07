Aus für Pilotprojekt: Zu geringes Interesse an Ferienbetreuung für Grundschüler

Von: Christoph Peters

Teilen

In der neu gebauten Offenen Ganztagsschule neben der Alfons-Peter-Grundschule in Peiting hätte die Ferienbetreuung für Grundschüler stattfinden sollen. Doch daraus wird nichts. © Hans-Helmut Herold

Organisatorisch war alles in trockenen Tüchern, dennoch ist das Pilotprojekt „Ferienbetreuung für Grundschüler“ in Peiting nun auf den letzten Metern gescheitert. Obwohl zahlreiche Eltern Interesse bekundet hatten, waren am Ende gerade einmal zwei verbindliche Anmeldungen eingegangen.

Peiting – Schon öfters hatte es in der Vergangenheit in Peiting den Wunsch von Eltern nach einer Ferienbetreuung für Schulkinder gegeben. Nie war man so nahe dran, dass dieser in Erfüllung geht, wie heuer. Schon vor eineinhalb Jahren hatte Kathrin Schropp den Stein ins Rollen gebracht. Die Initiative der alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern nahm in den vergangenen Monaten immer mehr Gestalt an.

Nachdem das Projekt zwischenzeitlich am fehlenden Personal zu scheitern drohte, fand man im Burggener Förderinstitut „iFö“ einen kompetenten Partner. Das geschnürte Paket, das man im Mai stolz präsentierte, sah eine Betreuung während der ersten beiden Wochen der Sommerferien sowie der Herbstferienwoche vor. Die benötigten Räume in der Offenen Ganztagsschule wollte die Gemeinde zur Verfügung stellen.

Damals zeigte man sich zuversichtlich, dass man die nötige Zahl von 20 bis 25 Anmeldungen erreichen werde. Schließlich war zuvor an den Schulen eine Bedarfsabfrage durchgeführt worden, bei der 18 Eltern Interesse an einer Ferienbetreuung bekundet hatten. „Das hat sich leider in Wohlgefallen aufgelöst“, stellt Bürgermeister Peter Ostenrieder enttäuscht fest, nachdem bis zum Ablauf der Anmeldefrist gerade einmal zwei verbindliche Zusagen eingegangen waren. „Das ist schade, denn es wäre ein tolles, pädagogisches Angebot gewesen.“

War das Angebot zu teuer?

Auch Eva Nagai vom Burggener Förderinstitut, die sich gemeinsam mit Barbara Eiband und Sophia Salvamoser bereits viele Gedanken gemacht hatte für das dreiwöchige Programm, bedauert die damit nötig gewordene Absage. „Für zwei Kinder können wir das verständlicherweise nicht durchführen.“ Dabei habe man bereits eine Praktikantin gefunden gehabt, die sich sehr auf ihre Aufgabe gefreut habe, sagt Nagai. Warum sich die Nachfrage schlussendlich in so engen Grenzen hielt, dafür hat die Förderlehrerin keine Erklärung. „Offenbar war die Not doch nicht so groß. Bei uns hat sich jedenfalls niemand gemeldet und nachgefragt.“

Ihre Enttäuschung darüber, dass das Projekt Ferienbetreuung gescheitert ist, kann auch Schropp nicht verhehlen. „Ich habe gehört, dass es für den ein oder anderen offenbar zu spät gekommen ist“, versucht sie sich an einer Erklärung. Viele Familien müssten ihren Jahresurlaub früh planen. Freilich hätten wohl auch die Kosten von 400 Euro eine Rolle gespielt, hat die Peitingerin erfahren. „Manchen war das für drei Wochen zu teuer.“ Überraschend sei diese Summe aber nicht gewesen, betont Ostenrieder. „Es war den Eltern bewusst, dass das Angebot Geld kostet.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Schropp muss jetzt schauen, wie sie Sommerferien ohne das Betreuungsangebot überbrückt, für das sie ihre ältere Tochter angemeldet hatte. „Freunde, Opa, irgendwie müssen wir das jetzt abdecken“, sagt sie und seufzt. Dass im nächsten Jahr nach dem gescheiterten Versuch ein erneuter Anlauf genommen wird, hält Schropp angesichts der Erfahrungen für unwahrscheinlich. Bleibt also für Eltern wie die alleinerziehende Mutter nur die Hoffnung, dass die Ferienbetreuung mit dem bereits beschlossenen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 zur Pflicht wird.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.