Neuer Ausleih-Rekord in der Peitinger Bücherei

Auf das rührige Büchereiteam können die Peitinger stolz sein. © Bücherei

Das Leben blüht wieder in der Peitinger Gemeinde- und Pfarrbücherei im ehemaligen Klösterle. Ein Rückblick auf das Jahr 2022.

Peiting – „Unsere Bücherei ist nicht nur eine Ausleihstation, sondern ein sozialer Treffpunkt“, sind sich Pfarrer Robert Kröpfl, Bürgermeister Peter Ostenrieder und Kirchenpfleger Erwin Walk einig. Den Grundstock dafür bietet das engagierte eingeschworene Team aus 16 ehrenamtlichen Frauen, die der Leiterin Margit Kees zur Seite stehen. Gemeinsam werden die Bücher ausgesucht und Akzente gesetzt.

Die Leseecken nutzen vor allem junge Mütter gerne, um miteinander ins Gespräch zu kommen. So Gott will, kann im kommenden Jahr das Büchereicafé wieder öffnen.

Freude herrschte bei den Damen jedenfalls, dass nach zweijähriger Corona bedingter Pause bei einer besinnlichen Adventsfeier wieder Rückschau gehalten werden konnte. Büchereileiterin Margit Kees dankte dabei ihrem Team für das gute Miteinander – jede ist für jede da – und die über 1000 ehrenamtlich geleisteten Stunden. „Unsere Peitinger Bücherei ist schon was Besonderes“, freute sich Bürgermeister Peter Ostenrieder.

Nachdenklicher Rückblick

Die Damen hatten den großen Pfarrsaal zu einer heimeligen Stube verwandelt, mit liebevoll gebastelten Gestecken auf den Tischen und Leckereien aus der Adventsbackstube. Rechtzeitig, als draußen die ersten Schneeflocken vom Himmel fielen, stimmte Burgl Hardt mit ihrer Gitarre das Lied „Leise rieselt der Schnee“ an. In die stille, heilige Zeit der Erwartung auf die Ankunft des göttlichen Kindes, passt es gut, ebenso nachdenklich den Blick nach hinten zu richten. Auf Ereignisse, die längst überwunden schienen und durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bei älteren Mitbürgern Wunden aufrissen.

So las Karin Hiefner aus der aktuellen Weihnachtsbroschüre des Volkbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge den Aufsatz von Eleonore Strömich „Papa kam nie wieder“ vor. Leider kein Einzelschicksal. „Nun wartest Du mit unseren drei Kleinen schon die vierte Kriegsweihnacht vergeblich auf unsere Wiedervereinigung,“ schrieb Kurt Reuber am 25. Dezember 1943 an seine Frau.

Reuber, Pfarrer, Arzt und Künstler, der nie mehr die Heimat sah, malte unter größten äußeren Schwierigkeiten vor genau 80 Jahren mit Kohlestiften auf der Rückseite einer russischen Landkarte die Stalingradmadonna: Weihnachten 1942 im Kessel – Licht, Leben, Liebe. Das Werk Kurt Reubers wurde ein Dokument der Versöhnung.

Steigende Ausleihzahlen

Zurück zum Bücherei-Rückblick: Großes Echo fand jüngst die Buchausstellung. „Ein spannendes Angebot“, befand Kirchenpfleger Erwin Walk. Dass Gemeinde und Pfarrei immer ein offenes Ohr haben, freut nicht nur Margit Kees. Sabine Sänger, stellvertretende Leiterin der Bücherei, führte die steigenden Ausleihzahlen - heuer waren es erstmals über 30 000 - auf die regelmäßigen Besuche von Kindergärten und Schulen zurück. „Die Lehrer sind schon wegen der Lesekompetenz dahinter“, so Sabine Sänger.

Ein Erfolgshit war der Sommerferienleseclub und die stets ausgebuchten Vorlesestunden mit Burgl Hardt und Karin Hiefner für die vier- bis siebenjährigen Buben und Mädchen.

Erfreulich sei außerdem, dass das Team mit drei jungen Damen aufgestockt werden konnte. „Da wird einem nicht bange um die Zukunft,“ waren sich Pfarrer Robert Kröpfl und Bürgermeister Peter Ostenrieder einig. Sie sagten allen Damen ein herzliches „Vergelt´s Gott“ und überreichten kleine Geschenke. Aus den Tassen mit Wappen und dem Spruch „Mia san Markt Peiting“ wird sicherlich noch lange gerne getrunken.

von Gerhard Heiss

