Neue Verkehrsschilder an Peitings Bahnübergängen: Wo Abbiegen ab sofort verboten ist

Von: Christoph Peters

Nach dem Bahnübergang an der Angermoosstraße darf laut der neuen Beschilderung weder links in den Eiselenweg noch rechts in die Dammstraße abgebogen werden. © Gemeinde Peiting

Gerade erst hat die Gemeinde Peiting einige 30-Schilder im Ortszentrum auf Geheiß der Verkehrsbehörde abmontiert, da müssen sich Auto- und Lastwagenfahrer auch an anderer Stelle an neue Regeln gewöhnen. Die betreffen das Abbiegen nach Bahnübergängen im Ort.

Peiting – Das Tempo-30-Schild in der Oberen Straße war im Laufe der vergangenen Woche bereits verschwunden, am gestrigen Freitag wurden auch die entsprechenden Schilder in der Poststraße- und Schongauer Straße abmontiert. Wie berichtet, hatte die Verkehrsbehörde die Gemeinde dazu aufgefordert, nachdem der Anlass für die Geschwindigkeitsbeschränkungen schon länger nicht mehr gegeben ist. Der Markt hatte die Schilder 2017 im Rahmen der Testphase für die neue Vorfahrtsregelung montiert.

Während das Ortszentrum damit um einige Verkehrsschilder ärmer ist, sind an anderer Stelle neue hinzugekommen. Sie stehen an den Bahnübergängen Angermoosstraße, Hauser Straße und Friedhofstraße. Wer auf der Angermoosstraße Richtung Eishalle unterwegs ist, darf nun nicht mehr nach dem Bahngleis links in den Eiselenweg oder rechts in die Dammstraße abbiegen. In der Hauser Straße ist das Linksabbiegen nach dem Bahnübergang in die Kapellenstraße verboten.

Fürs Abbiegen von der Friedhof- in die Dammstraße gilt eine Längenbeschränkung. © Gemeinde Peiting

Komplizierter ist die Regelung an der Friedhofstraße. Dort dürfen Autofahrer nach dem Bahngleis weiter links in die Dammstraße abbiegen, für Lkw-Fahrer gilt dies laut Beschilderung dagegen nur, wenn ihr Gefährt kürzer als sieben Meter ist.

Bahn besteht auf Beschilderung

Wer nun vermutet, dass die Deutsche Bahn beim neuesten Schilderstreich ihre Hände im Spiel hat, liegt richtig. Auch diesmal war für die Gemeinde nichts zu wollen, wie Bürgermeister Peter Ostenrieder im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten erklärt. Das Problem aus Sicht der Bahn: Wer an besagten Bahnübergängen abbiegt und wegen des Verkehrs warten muss, könnte mit seinem Fahrzeug das Bahngleis blockieren – eine Gefahr für den Zugbetrieb auf der Strecke und ein Haftungsrisiko für die Bahn, wie der Rathauschef erläutert.

Nach dem Bahnübergang an der Hauser Straße ist das Linksabbiegen verboten. © Gemeinde Peiting

Dass es in der Vergangenheit schon einmal zu solch einer gefährlichen Situation gekommen ist, daran kann sich Ostenrieder nicht erinnern. Wohl aber daran, dass die Bahn bereits vor einigen Jahren auf die aus ihrer Sicht problematische Abbiege-Situationen hingewiesen hatte. Das Thema sei dann aber irgendwie wieder eingeschlafen.

Bahnübergang an der Münchener Straße bleibt außen vor

Mit dem barrierefreien Ausbau der Peitinger Bahnhöfe im vergangenen Jahr habe die Bahn die unzureichende Beschilderung erneut angemahnt, so Ostenrieder. Diesmal ließ das Unternehmen nicht locker, weshalb der Gemeinde nichts anderes übrig blieb, als die Vorgaben umzusetzen. „Wir nehmen das jetzt so hin. Die Sinnhaftigkeit kann jeder selber beurteilen.“ Schon nach den ersten Tagen hat es laut dem Bürgermeister die ersten Nachfragen von irritierten Bürgern im Rathaus gegeben.

Der Bahnübergang an der Münchener Straße ist übrigens nicht betroffen. Zwar zweigen auch hier mit der Müllerstraße und dem Mühlenweg unmittelbar nach dem Gleis zwei Straßen ab. Weil die Einmündungen jedoch in Bahneigentum seien und somit für das Unternehmen als „Hofeinfahrt“ gelten, sei hier die Beschilderung nicht bemängelt worden, sagt der Rathauschef. „Verstehen muss man das nicht.“

