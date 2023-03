30 Jahre Peitinger Bauernmarkt: Hier geben sich Minister und Gekrönte die Ehre

Honigprinzessin zu Besuch

Von Barbara Schlotterer-Fuchs schließen

284 Mal in drei Jahrzehnten, so oft hat der Peitinger Bauernmarkt schon stattgefunden. Beim 30. Geburtstag feierte am Freitag auch die Honigprinzessin mit.

Peiting – 20 Königinnen und Prinzessinnen hat es schon hierher verschlagen. Und auch alle Landwirtschaftsminister und -ministerinnen – mit Ausnahme der aktuellen Ministerin Michaela Kaniber – durften schon mal an den duftenden Kiacherln von der Holl Kratzie schnuppern. Auch Karin Stoiber ist hier schon mal auf und ab flaniert: der Peitinger Bauernmarkt hat sich längst zum Besuchermagnet in der Marktgemeinde gemausert. Am gestrigen Freitag haben die Organisatoren mit einigen Gästen und Gönnern mit einem Gläschen Sekt auf 30 Jahre Peitinger Bauernmarkt angestoßen.

Freilich darf anlässlich dieser Feierlichkeit ein weiterer Ehrengast, den Herwig Skalitza in seine königliche Auflistung aufnehmen kann, nicht fehlen: Die amtierende bayerische Honigprinzessin Linda Jabok aus Kronach ist eigens für das Peitinger Jubiläum immerhin sechseinhalb Stunden von ihrer fränkischen Heimatstadt Kronach nach Peiting gereist und wird an allen Ständen vorgestellt. Sie ist nicht die erste ihres Standes: Bereits 1999 hatte der Peitinger Bauernmarkt mit Daniela Echtler eine echte Honigkönigin zu Besuch.

+ Wann hat man schon mal eine Honigprinzessin zum Greifen nah vor Ort? Stefanie Wörnzhofer macht gleich mal ein Selfie mit Prinzessin Linda Jakob aus Kronach. © Hans-Helmut Herold

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Einmal im Monat ist Bauernmarkt in Peiting

Seit immerhin drei Jahrzehnten organisiert der frühere CSU-Gemeinderat Herwig Skalitza gemeinsam mit der Peitinger Bäuerin Pankratia Holl die Vermarktung lokaler Erzeugnisse am Hauptplatz. Immer am ersten Freitag im Monat. So will es die Tradition – und das, obwohl zu Beginn der Planungen im Februar 1993 eigentlich nurmehr drei Bauernmärkte im ganzen Jahr angedacht waren. Viel Unterstützung gab’s dabei auch immer vom Imker-Ehepaar Wolfgang und Gerad Turansky als Ideengeber – und von so vielen anderen die beim Bauernmarkt seit Jahrzehnten anpacken oder sponsern, wie etwa die Kreissparkasse oder die Gemeinde.

Bei einem Seminar, da haben die anderen Bauernmarkt-Betreiber Pankratia Holl mal gefragt, warum man denn in Peiting so blöd sei und nur einmal im Monat den Bauernmarkt mache? „Dann habe ich denen unsere Umsätze gesagt, dann war das gleich erledigt.“ Ihr Motto: „Lieber einmal und dafür g’scheid.“ Das hat sich offenbar bewährt. Denn wenn in Peiting Bauernmarkt ist, dann stehen die ersten Käufer schon um sieben Uhr an den Buden, wenn eigentlich noch aufgebaut werden muss. Aber wer weiß, ob man später noch etwas vom Kesselfleisch abbekommt, das vornehmlich im eigenen Topf mit nach Hause genommen und dort mit den Lieben verspeist wird?

+ Seit dreißig Jahren mit Wurst und Brot am Bauernmarkt vertreten: Franz Moser aus Riesen bei Steingaden. Bei ihm lassen es sich Elke (links) und Irmi (rechts) schmecken. © Hans-Helmut Herold

Auch Schongauer kommen zum Peitinger Bauernmarkt

Aus aktuellem Anlass hat Herwig Skatlitza dann sogar noch die alte Preisliste rausgekramt. Ein Pfund Brot hatte damals, als es hier auf dem Peitinger Hauptplatz losging noch 2,50 Mark gekostet, 100 Gramm Streichwurst 1,40 Mark, ein Ei 35 Cent. Mit Blick auf die Preisschilder an diesem Freitag ist schnell klar. 30 Jahre sind eine lange Zeit in der sich die Preise längst mehr als verdoppelt haben.

Freilich ist das nicht nur beim Bauernmarkt der Fall, die gute Qualität der Waren hat sich längst weit über die Grenzen Peitings herumgesprochen. An dieser Stelle will Pankratia Holl dann doch mal was klarstellen: „Zu uns hat man am Anfang immer gesagt: Die Schongauer kommen nicht zu Euch zum Markt nach Peiting. Das stimmt nicht.“ Beobachtungen an diesem Freitag geben ihr recht. Offenbar lässt sich auch so mancher Schongauer die Peitinger Ware schmecken – man muss es ja nicht weitersagen.

Bauernmarkt in Peiting ist zum beliebten Treffpunkt geworden

Keine leichte Zeit hatte das Bauernmarkt-Team zu Corona-Zeiten. Märkte wurden abgesagt – oder unter Sicherheitsauflagen erlaubt. Mit der Lautsprecheranlage hatte Herwig Skalitza da auf Abstände hinweisen müssen. Trotzdem sind die Leute in Scharen gekommen. Auch wenn’s regnet ist es der Fall. Der Bauernmarkt in Peiting ist vielen längst ein fester Termin im Monatskalender.

Tatsächlich geht es hier auf dem Peitinger Hauptplatz an jedem ersten Freitag im Monat längst nicht nur ums Einkaufen. „Er ist zum Treffpunkt geworden, weit über Peitings Grenzen hinaus.“ Und so sieht man dann auch immer wieder Besucher beim Ratschen. „Hier könnt ich stundenlang sein und würde aus dem Ratschen gar nicht mehr rauskommen“, befindet auch Stefanie Wörnzhofer, die gestern die Peitinger Bauernschaft vertreten hatte. Und auch Alt-Bürgermeister Michael Asam merkt an: „Da kommst aus dem Grüßen gar nicht mehr raus.“ Den viel heraufbeschworenen Peitinger Geist: Es git ihn eben nicht nur auf dem Bürgerfest, sondern auch auf dem Peitinger Bauernmarkt. Der ist gestern zum 284. mal über die Bühne gegangen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.