Peitinger Baumarkt-Bürgerbegehren bekommt Unterstützung von Gewerbetreibenden - Bürgermeister zeigt sich irritiert

Eine erste Planung, wie der neue V-Markt-Baumarkt in Peiting aussehen soll, hatte die Regierung Oberbayern im Zuge der landesplanerischen Überprüfung online zum Herunterladen bereitgestellt.

Positionspapier verfasst

von Barbara Schlotterer-Fuchs schließen

An der Oberfläche scheint es ruhig. Tatsächlich aber brodelt es gewaltig in Sachen V-Markt-Baumarkt. Die neueste Entwicklung: Eine Handvoll Peitinger Gewerbetreibender macht jetzt gemeinsame Sache mit den Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen den Neubau des Riesen-Marktes in Peitings Süden.