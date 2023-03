Tennisplatz hat ausgedient: Peiting baut multifunktionales Sportfeld für Fußball und Basketball

Von: Christoph Peters

Auf diesem ehemaligen Tennisplatz neben dem neuen Kindergarten an der Jägerstraße soll ein multifunktionales Sportfeld entstehen. © Hans-Helmut Herold

Ein paar Körbe werfen oder mit Freunden nach Herzenslust kicken: Das soll bald auf einem multifunktionalen Sportfeld möglich sein, das die Gemeinde Peiting anstelle eines nicht mehr benötigten Tennisplatzes errichten will.

Peiting – Schon bei der Planung des neue Kindergartens an der Jägerstraße stand die Idee im Raum, die beiden angrenzenden Tennisplätze künftig anderweitig zu nutzen. Diese werden vom Tennisclub nicht mehr benötigt und befinden sich auf gemeindlichem Grund. Im vergangenen Jahr hatte sich der Markt deshalb im Rahmen des Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten mit dem Vorhaben beworben, den beiden Plätzen neues Leben einzuhauchen. Man habe mit dem Förderprogramm in der Vergangenheit bereits gute Erfahrungen gemacht, erinnerte Bürgermeister Peter Ostenrieder in der jüngsten Gemeinderatsitzung an die neue Tartanbahn und den Hallenboden der Dreifachhalle, für die die Gemeinde bereits finanzielle Mittel erhalten hatte.

Der Plan, den der Markt den zuständigen Stellen vorlegte, sah vor, einen Tennisplatz in ein multifunktionales Spielfeld mit Tartanbelag umzuwandeln. Dort könne beispielsweise Basketball oder Fußball gespielt werden, erklärte der Rathauschef. Der zweite Platz sollte ebenfalls einen Tartanbelag erhalten, jedoch dank entsprechender Linien weiter für Tennis gebraucht werden können. Beide Anlagen wären öffentlich zugänglich und könnten auch von Vereinen, Schulen und Kindergärten genutzt werden, hob Ostenrieder hervor.

Auch für den zweiten Tennisplatz gibt es Umbaupläne

Das Problem: Ursprünglich war man in der Verwaltung davon ausgegangen, dass die geschätzten Kosten von rund 200 000 Euro für beide Plätze reichen würden. Doch die Zahl stellte sich nach einer genaueren Untersuchung durch eine Fachfirma als zu optimistisch heraus, sodass man am Ende bei 390 000 Euro Gesamtkosten landete. Die zugesagte Förderung von 90 Prozent erstreckte sich laut dem Rathauschef allerdings nur auf die ursprüngliche Summe. „Für den zweiten Platz bekommen wir nur eine Förderung, wenn nicht alle Mittel im Fördertopf abgerufen werden“, erklärte Ostenrieder. Sein Vorschlag lautete deshalb, grünes Licht für beide Vorhaben zu geben, jedoch die Umwandlung des zweiten Platzes zu einem Tartan-Tennisplatz nur vorbehaltlich einer Förderung anzugehen.

Im Gremium gab es viel Lob für die Pläne. „Super, das müssen wir machen“, zeigte sich etwa Alexander Zila (Unabhängige) begeistert von den Möglichkeiten eines multifunktionalen Sportfelds. Sportreferent Hermann Mödl pflichtete ihm bei. „Es wäre natürlich eine super Sache, wenn wir beide Plätze machen könnten“, sagte der BVP-Rat, der vor allem an die Kinder dachte, die nicht in einem Verein sind und vom neuen Angebot profitieren würden. Allerdings habe man auch viele Eishockeyspieler im Ort, für deren Sportart Tartan nicht der geeignete Belag sei. Doch hier sei man in einem Dilemma, machte Marktbaumeister Christian Hack klar. Wenn man ihn gegen eine härtere Variante tausche, „gehen die Fußballer nicht mehr drauf“. Zudem brauche es für Hockey eine Bande. Und die bringe wiederum das Problem des Schallschutzs mit, so Norbert Merk (CSU).

Gleich ein ganz anderes Konzept regte Thomas Elste (Grüne) an. Wegen der ohnehin schon hohen Flächenversiegelung durch den Kindergarten-Neubau sah er das Vorhaben kritisch und plädierte stattdessen dafür, lieber einen „naturnahen Erlebnisbereich“ zu schaffen. Auch Alfred Jocher (Unabhängige) stellte den Bedarf in Frage. Der Allwetterplatz im Stadion sei oft leer, besser wäre es, die Fläche dem Kindergarten zuschlagen. „Für 170 Kinder ist da im Garten kaum Platz.“ Natürlich könne auch die Kita das Spielfeld nutzen, hielt der Rathauschef entgegen. Herbert Salzmann (SPD) verwies darauf, dass der Allwetterplatz viel von den Leichtathleten genutzt werde.

Marion Gillinger (ÖDP) schlug als Kompromiss vor, nur einen Platz umzubauen. „Fördergelder sind auch Steuergelder.“ Doch davon hielt Ostenrieder nichts. „Wenn wir’s nicht nehmen, kriegt’s ein anderer. Da sparen wir nichts ein.“ Am Ende sah es die Mehrheit wie Christian Lory (Unabhängige): „Ich kann damit gut leben.“ Gegen fünf Stimmen gab der Gemeinderat grünes Licht für das vorgeschlagene Vorgehen.

