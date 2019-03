Schwacher Start beim HAMMERkult-Frühling

Das im vergangenen Jahr erfolgreich gestartete HAMMERkult-Festival findet seine Fortsetzung im HAMMERkult-Frühling. Die Auftaktveranstaltung am Donnerstagabend in der Peitinger Schloßberghalle verlief allerdings eher schleppend. „Da ist noch Luft nach oben“, finden die Veranstalter.

Peiting – Coole Veranstaltungen, die Jugendliche ansprechen und die Region dadurch auch für junge Menschen attraktiver machen: Diese Idee griff die kommunale Jugendarbeit nach einer Umfrage des Kreisjugendrings auf. Und startete im vergangenen Jahr einen Band-Contest, der seinen Höhepunkt und Abschluss mit einem Festival auf dem Festplatz in Peißenberg fand (wir haben groß berichtet).

Nach dem großen Erfolg soll das Festival jetzt alle zwei Jahre stattfinden. Damit die Jugendlichen aber auch in den Jahren dazwischen nicht auf ein kulturelles Angebot verzichten müssen, gibt es in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit den fünf Jugendzentren im Landkreis ein umfangreiches Angebot an Konzerten und Workshops: den HAMMERkult-Frühling.

+ Der Menschen-Kicker erfreute sich großer Beliebtheit bei den Besuchern. © Fröhlich Gefördert wird diese Aktion mit im Rahmen des LEADER-Programms mit 7100 Euro. „Wir freuen uns über die Unterstützung. Allerdings stellt sich die Frage, ob solche Fördermittel zu einem Jugendprojekt wirklich passen“, meinte Annika Seif die , Kreisjugendpflegerin und zusammen mit Christina Daisenberger verantwortlich für die Koordination des HAMMERkult-Frühlings.

Öffentliche Mittel erfordern Anträge, deren Bewilligung auch lange Zeit in Anspruch nimmt. Noch nicht einmal zwei Wochen vor dem Start war klar, ob die Veranstaltungen, die zu je 50 Prozent gefördert werden, überhaupt stattfinden können. „Wir konnten erst kurz vor den Ferien in die Werbung gehen“, so Seif.

Das war wohl auch der Grund, warum die Auftaktveranstaltung in Peiting mit knapp 50 Teilnehmern relativ schlecht besucht war. Geboten war jedenfalls jede Menge. Die Jugendzentren Penzberg und Schongau hatten einen „Menschenkicker“ organisiert, Weilheim steuerte eine Fotobox bei, wo lustige Schnappschüsse in witzigen Kostümen gemacht werden konnten. Peißenberg lud ein zum Watten und Schafkopfen, und die Peitinger boten Brettspiele an. „Für alle, die da waren, war es ein cooler Nachmittag und Abend“, so das Fazit von Seif.

+ Ein Impro-Theater mit der „unendlichen WG“ alias Franziska Kriner und Timo Dahlenburg gab es zum Abschluss der HAMMERkult-Frühling-Auftaktveranstaltung. © Fröhlich Den Abschluss bildete am Abend ein Impro-Theater mit Franziska Kriner und Timo Dahlenburg, die als „die unendliche WG“ unterwegs waren und andere zum Mitmachen animierten. „Es darf auch mal so laufen“, erklärte Annika Seif. Natürlich hoffen die Veranstalter, dass die anderen Angebote im Rahmen des HAMMERkult-Frühlings (siehe Kasten) ein größeres Publikum finden.

Weiter geht es an diesem Wochenende mit den Peitinger Brettspieltagen jeweils ab 14 Uhr in der Schloßberghalle. Am 12. März folgt dann ein Jonglage-Workshop von 19.45 bis 21.15 in der Schloßberghalle.

VON URSULA FRÖHLICH

