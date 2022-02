Betrunkener Radfahrer benötigt ganze Fahrbahnbreite - als Polizisten ihn anhalten, beleidigt und bedroht er sie

Von: Elena Siegl

Teilen

Fahrrad und Alkohol sind eine schlechte Kombination. © Andrea Warnecke (Symbolbild)

Ein betrunkener Fahrradfahrer sorgte am Donnerstagabend in Peiting für Wirbel. Polizisten mussten dem aggressiven Mann schließlich sogar Handschellen anlegen.

Peiting - Weil er augenscheinlich sehr unsicher unterwegs war und außerdem die gesamte Fahrbahnbreite benötigte, fiel ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schongau in der Bahnhofstraße in Peiting auf. Bei einem ersten Anhalteversuch beleidigte er verbal und durch Gestiken die Beamten und fuhr weiter, heißt es im Polizeibericht. Erst in der Ramsauerstraße in Peiting konnte der Radfahrer angehalten und kontrolliert werden.

Da ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille bei dem Radfahrer anzeigte, musste eine Blutentnahme veranlasst werden, so die Polizei. Der Radfahrer, ein 64-jähriger Mann aus Peiting, weigerte sich allerdings ins Dienstauto zu steigen. Auch sonst sei er aggressiv aufgetreten, weshalb dem Mann schließlich Handschellen angelegt werden mussten. Zudem beleidigte der 64-Jährige die Polizisten fortwährend mit Ausdrücken und bedrohte die Beamten verbal. Aufgrund dessen wurde er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle der Polizeiinspektion Schongau gebracht, wo eine Blutentnahme bei dem Radfahrer durchgeführt wurde.

Gerichtlicher Beschluss für Alkohol- und Drogenkonsumverbot

Erst nachdem sich der Radfahrer nach der Blutentnahme beruhigt hatte, konnte er laut Polizei aus dem Gewahrsam entlassen werden. Wie sich herausstellte, bestand gegen den Beschuldigten ein gerichtlicher Beschluss für ein Alkohol- und Drogenkonsumverbot. Gegen den 64-Jährigen wurden nun mehrere Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil der Polizeibeamten, sowie ein Vergehen wegen Missachtung von Weisungen der Führungsaufsicht.

Alle Polizeimeldungen aus der Region Weilheim-Schongau gibt es in unserem Blaulichtticker.