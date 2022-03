Brauerei in der Garage: Peitinger erfüllt sich Traum ‒ ein Hausbesuch

Von: Christoph Peters

Teilen

Michael Chance Graves in seiner Garage, die der Peitinger in den vergangenen Monaten zu einer kleinen Bierbrauerei umgebaut hat. © Christoph Peters

Der Peitinger Michael Chance Graves hat sich den Traum von der eigenen Kleinbrauerei erfüllt. Ein Besuch in seiner Garage, wo der Gerstensaft kredenzt wird.

Peiting – Es war ein ungewöhnlicher Antrag, mit dem sich der Peitinger (Landkreis Weilheim-Schongau) Bauausschuss im vergangenen Juni beschäftigte. Der US-Amerikaner und Wahlpeitinger Michael Chance Graves wollte in der Garage seines Hauses in der Heinrichstraße 14 eine Kleinbrauerei einrichten. Im Gremium sah man keine Bedenken und gab grünes Licht.

Seitdem ist gut ein Dreivierteljahr vergangen. Zeit, die Graves genutzt hat, um seinen Traum von der eigenen Kleinbrauerei in die Tat umzusetzen, wie sich bei einem Besuch zeigt. Zwar braut der Peitinger, der das Handwerk in verschiedenen Traditionsbetrieben gelernt hat, bereits seit 2018 eigene Sorten unter der Marke „Crossroads Ales & Lagers“. Bislang war er dafür aber auf andere Brauereien angewiesen – der Aufwand entsprechend hoch. Für die tägliche Kontrolle des Gärprozesses reicht Graves nun ein kurzer Abstecher in die Garage. „Das ist eine große Erleichterung“, freut sich der Brauer.

Peitinger erfüllt sich Brauerei-Traum in eigener Garage: Corona verzögerte das Projekt

Auf dem Weg dahin wurde die Geduld des Peitinger freilich auf eine harte Probe gestellt. Nicht nur musste der Raum erst einmal komplett gefliest werden, wegen Lieferschwierigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie ließen die beiden in den USA bestellten großen Tanks für den Gerstensaft bis Ende Oktober auf sich warten.

Doch mittlerweile ist alles an Ort und Stelle. Stolz zeigt Graves die kleine Brauerei-Anlage mit dem Maischekessel, wo das Malz mit warmem Wasser vermischt und erhitzt wird. Später kommt der Hopfen hinzu, ehe die Flüssigkeit mit Hefe versetzt zum Gären in die großen Tanks gefüllt wird. Rund 240 Liter fasst jeder von ihnen. „Wenn es gut läuft, ist der Brautag nach neun Stunden abgeschlossen“, erklärt Graves. Dann ist Geduld gefragt, je nach Biersorte dauert es mehrere Wochen, bis der Peitinger den Gerstensaft in der Abfüllanlage in Flaschen füllen kann. Etikettiert wird anschließend per Hand.

Peitinger baut sich Brauerei in Garage: Craftbiere sind seine Leidenschaft

Nicht nur traditionelle Sorten wie Helles oder Weißbier, die gerade auf ihre Abfüllung warten, will Graves künftig in seiner Garage kredenzen. Gerne experimentiert er mit neuen Rezepten, sogenannte Craftbiere sind seine Leidenschaft. In einem kleineren Tank hat er ein belgisches Quadruple angesetzt. „Ich mag solche Biere, die sich vom Mainstream abheben.“

Dass Graves in seiner Garage keine Autos parkt, sondern Bier braut, hat sich natürlich längst herumgesprochen. Viele Leute seien bereits vorbeigekommen, um sich anzuschauen, was er da so treibe, sagt der Peitinger und lacht. Und manch einer nutzte die Gelegenheit gleich, um den heimischen Biervorrat aufzustocken. Sehr zur Freude von Graves. Das Geschäft laufe ziemlich gut, seit Kurzem gebe es sein Bier auch beim Getränkemarkt Jocher zu kaufen. „für den Anfang bin ich zufrieden.“

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.

Infos zu seiner Brauerei... ... und den von ihm hergestellten Biersorten hat Michael Chance Graves auf der Internetseite www.crossroads-bier.de zusammengestellt.