Peiting will Besitzer anschreiben: Bis zu 80 Grundstücke sofort bebaubar

Von: Christoph Peters

Teilen

Flächen wie diese am Kampfgartenweg und am Espenweg liegen seit langem brach, könnten jedoch sofort bebaut werden. Die Gemeinde Peiting will nun auf die Grundstückseigentümer zugehen. © Bayernatlas/Peters

Zug um Zug hat die Marktgemeinde Peiting in den vergangenen Jahren neue Baugebiete auf den Weg gebracht. Dabei gibt es im Ort längst viele Grundstücke, die sofort bebaubar wären. Das Potenzial für neuen Wohnraum ist riesig, wie nun eine Analyse der Gemeinde zeigt. Zumindest in der Theorie.

Peiting – Hochweg, Drosselstraße, Bachfeld I, Bachfeld II, Heimgarten II und zuletzt in Birkland an der Almenstraße, dazu die ein oder andere Gewerbefläche: Bei der Schaffung von neuen Baugebieten ist die Gemeinde Peiting zuletzt ziemlich rührig gewesen. Man reagierte damit auf die hohe Nachfrage nach Bauplätzen, an denen es in der Kommune ganz offensichtlich mangelte. Zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten sieht die Sache allerdings ganz anders aus. Denn grundsätzlich gibt es auch in Peiting längst viele Flächen, auf denen Häuslebauer sofort loslegen könnten. Nicht umsonst wies die Regierung von Oberbayern mahnend bei jeder Neuausweisung von Bauland auf das brachliegende Potenzial im Ortsinneren hin. Wie groß selbiges ist, zeigt nun eine Analyse, die das Bauamt der Marktgemeinde in den vergangenen Monaten durchgeführt hat.

In einem ersten Schritt wurden freie Flächen im Ort identifiziert - insgesamt rund 47 Hektar

In einem ersten Schritt wurden die freien Flächen im Ort identifiziert, die sich auf rund 47 Hektar summieren. Darin enthalten sind allerdings auch bislang nicht überplante Areale, reine Wiesenflächen sowie Grundstücke, die zwar im Innenbereich liegen, aber als Außenbereich zählen. In einem weiteren Schritt klopfte man Grundstück für Grundstück auf seine mögliche Bebaubarkeit ab. Bei dieser Feinuntersuchung kam heraus, dass auf Flächen mit einer Gesamtgröße von 82 000 Quadratmetern sofort eine Wohnbebauung möglich wäre, weitere rund 5200 Quadratmeter identifizierte man als bebaubare Gewerbefläche, dazu kommt eine ca. 6300 Quadratmeter große Gemeinbedarfsfläche innerhalb eines bestehenden Wohngebiets, für die ebenfalls Baurecht besteht.

Auch in bestehenden Wohngebieten sind längst nicht alle freien Grundstücke genutzt

Auffällig: Auch in bestehenden Wohngebieten, für die es einen gültigen Bebauungsplan gibt, sind längst noch nicht alle freien Grundstücke genutzt. Zwischen Espen- und Weidenweg könnte ein Areal von rund 5100 Quadratmetern sofort bebaut werden, gleiches gilt für ein rund 7000 Quadratmeter großes freies Grundstück am Kampfgartenweg gegenüber der Grundschule. Ziehe man zu errichtende Spielplätze und Straßen ab, liege die Zahl der ungenutzten Baugrundstücke zwischen 70 und 80, rechnet Bürgermeister Peter Ostenrieder vor. Dabei sei teils auch Geschosswohnungsbau möglich, der bis dato jedoch nicht umgesetzt worden sei.

Das Problem: Die besagten Flächen sind fast ausschließlich in Privatbesitz, entsprechend geht ohne die Eigentümer nicht viel. „Im Falle der Bebauungspläne werden wir aber prüfen, inwieweit nach den vielen Jahren eine Aufhebung sinnvoll sein könnte, da nachweislich ja offenbar keine Bauabsicht besteht“, kündigt der Rathauschef an. „Dies würde uns im Umkehrschluss wieder an anderer Stelle Flächen freigeben für die Bauleitplanung.“

Die Gemeinde will nun an die Grundstücksbesitzer herantreten

In einem nächsten Schritt will die Gemeinde an die Grundstücksbesitzer herantreten und sie nach ihren Plänen befragen. Ziel sei es, Informationen über Verkaufs-, Bebauungs- oder andere Absichten zu erhalten, um sich so ein umfassendes Bild über die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten im Ort zu verschaffen, erklärt der Bürgermeister. Weitere neue Baugebiete, das macht Ostenrieder deutlich, sollen so schnell jedenfalls nicht mehr ausgewiesen werden. „Der steigende Wohnbaudruck, den wir in Peiting massiv spüren, sollte primär durch die bereits bebaubaren Flächen ausgeglichen werden“, nimmt er die Grundstücksbesitzer in die Pflicht. Mittelfristig könnten dadurch auch die Grundstückspreise wieder sinken, wenn viele Flächen auf den Markt gelangen, glaubt er. „Das wäre im Sinne aller.“

Die Zeiten sind insgesamt schwierig für die Bauherrn in Peiting, wie dieser Bericht zeigt: Für die zwölf neuen gemeindlichen Bauplätze am Bachfeld gingen nur vier Bewerbungen ein