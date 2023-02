Peitinger Blitzerstatistik 2022: Mit über 90 Sachen durch den Ort

Von: Christoph Peters

Teilen

39 Mal bauten Mitarbeiter des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland 2022 ihre Geschwindigkeitsmessgeräte in Peiting auf. © DPA

Um Raser zu Räson zu bringen, lässt die Marktgemeinde Peiting seit Jahren Geschwindigkeitskontrollen durchführen. 39 Mal bauten Mitarbeiter des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland 2022 ihre Messgeräte im Ort auf. Die meisten Temposünder erwischten sie mal wieder in der Meierstraße.

Peiting – „Man könnte sagen, es sind die üblichen Verdächtigen“, stellt Peitings Geschäftsleiter Stefan Kort beim Blick auf die Blitzerstatistik des vergangenen Jahres fest. Tatsächlich scheinen es die Autofahrer vor allem in der Kapellenstraße und Meierstraße seit Jahren besonders eilig zu haben. Regelmäßig liegen beide ganz weit vorn, wenn es um die Frage geht, wo am meisten Raser in der Marktgemeinde erwischt werden.

Zumindest prozentual hatte die Kapellenstraße im vergangenen Jahr die Nase deutlich vorn, 16,7 Prozent der kontrollierten Autos fuhren schneller als erlaubt, in der Meierstraße waren es 8,1 Prozent. Absolut gesehen belegte freilich letztere den traurigen Spitzenplatz. Während in der Kapellenstraße nur ein Mal gemessen wurde und sich die Zahl der überprüften Autos mit 24 in engen Grenzen hielt, bauten die Mitarbeiter des Zweckverbands an fünf verschiedenen Tagen ihr Messgerät in der Meierstraße auf. Mit 317 Verstößen fuhr fast jedes zehnte der 3930 kontrollierten Fahrzeuge zu schnell. Bei den meisten Temposündern zeigte der Tacho zwischen sechs und 15 km/h mehr als die erlaubten 30 Stundenkilometer an. Nur ein Fahrer hatte es ganz besonders eilig, er war zwischen 26 und 30 km/h zu schnell unterwegs. Im Vergleich zum Vorjahr (10,1 Prozent) ist die Beanstandungsquote leicht gesunken. Für Kort eine gute Nachricht.

Beanstandungsquoten sanken zum Teil deutlich

Eine ähnliche Entwicklung ist auch an den übrigen Kontrollstellen zu beobachten, teils sanken die Quoten wie im Fall der Bergwerkstraße (von 8,3 auf 4,8 Prozent) oder im Ortsteil Birkland (von 4,9 auf 1,7 Prozent) sogar deutlich. Ob es daran lag, dass sich die Standorte der Messgeräte mittlerweile bei den Peitingern herumgesprochen haben? Von der Hand weisen will Kort das nicht.

Im Fall des Blitzeranhängers, der auch 2022 zwei Mal für einen längeren Zeitraum an der Füssener Straße zum Einsatz kam, dürfte die Erklärung durchaus zutreffen, wenn man sich die Zahlen anschaut. 47 202 Fahrzeuge wurden kontrolliert, doch nur 221 hielten sich nicht an das geltende Tempolimit, was einer Beanstandungsquote von 0,5 Prozent entspricht. Für zwei Raser war das Foto besonders teuer. Sie wurden geblitzt, als sie mit über 90 Sachen am Anhänger vorbeibrausten. Derartige Rekordwerte waren freilich auch 2022 die Ausnahme. Die meisten Verstöße spielten sich im Bereich von sechs bis 15 km/h ab.

Gemeinde nimmt durch Bußgelder 15.000 Euro ein

Apropos teuer: Für die Marktgemeinde erwiesen sich die Geschwindigkeitskontrollen im vergangenen Jahr als kleine Goldgrube. Rund 15 000 Euro nahm der Markt laut Kort durch die verhängten Bußgelder ein, da ließ sich das Minus von 1100 Euro für die Kontrollen der Parksünder im Ort locker verschmerzen. Zum Vergleich: Im Jahr davor hatte die Gemeinde noch ein Defizit von über 9000 Euro eingefahren. Ein Grund für die Entwicklung sei, dass der neue Bußgeldkatalog deutlich härtere Strafen vorsehe, sagt Kort. Wer etwa innerorts 16 bis 20 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt und geblitzt wird, zahlt seit Ende 2021 70 Euro statt bisher 35 Euro. Dazu komme, dass der Zweckverband weitere Mitglieder gewonnen habe, wodurch die Überwachungsstunden für die Kommunen günstiger geworden seien, erklärt der Geschäftsleiter. „Das ist quasi ein doppelter Effekt.“

Doch groß Gewinne erzielen will man bei der Gemeinde mit den Geschwindigkeitskontrollen eigentlich nicht. Es könne deshalb gut sein, dass man das Geld dazu verwende, künftig mehr Messstunden zu beauftragen, blickt Kort voraus. Bleifußfahrer dürften das gar nicht gerne hören.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.