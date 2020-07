Peiting blüht wieder auf - Appell an die Bürger

Die Aktion „Peiting blüht auf“ wird auch heuer fortgeführt. Zum Beispiel mit einer Blühwiese entlang des Schulgartens der ehemaligen Mädchenschule. Doch auch Privatpersonen sind gefragt.

Peiting – An der Blühwiese entlang des Schulgartens der ehemaligen Mädchenschule in Peiting geht es zu. Räucherwerk verströmt einen betörenden Duft, Bienen summen, die Kinder von Imker Max Wörnzhofer legen routiniert den Schlupfschleier an, um ihre Bienen herzuzeigen.

Wiese und Bienen sind eine Spende des Peitinger Imker-Vereins. Im Frühjahr hatten sie zu viel zu tun, wollten sich aber dennoch beteiligen. So leistete der über 40 Mitglieder fassende Verein eine Spende von 100 Euro für das richtige Saatgut an die Gemeinde. Auch zwei Bienenvölker hat der insgesamt 300 Bienenvölker starke Verein im Schulgarten angesiedelt. An die 10 Wiesen hat Peiting seit der Aktion „Peiting blüht auf“, einer Kooperation zwischen Imkerverein, Maschinenring, Gemeinde und Bauernverband, im Jahr 2019 ertüchtigt. In diesem Jahr kamen nun um die 5000 Blumen hinzu.

In Planung ist der Bau eines weiteren bienenfreundlichen Areals gegenüber des Bahnhofs. Auf den Bienenwiesen werden außerdem verstärkt Stauden gepflanzt. Das sei noch nachhaltiger als Blühwiesen, da die Blüten der Stauden jedes Jahr wiederkommen würden.

Auch die Initiative von Privatleuten wird für die Aktion geschätzt, betonten die Organisatoren. Falls sich Bürger an „Peiting blüht auf“ beteiligen wollen, erhalten sie von der Marktgemeinde kostenfrei spezielles Saatgut. Auf Anklang ist die Initiative auch bei den Landwirten gestoßen. Sie lassen Blühwiesen um Strommasten herum gedeihen. Der Bürgermeister unterstreicht die Bedeutung privater Teilhabe. „Viele gemeindliche Flächen sind nun mal leider an der Straße. Der Biene gefällt es etwas abgelegen aber besser,“ so Rathauschef Peter Ostenrieder.

Das Eigentliche, auch mengenmäßig ins Gewicht fallende sei, wie der einzelne Bürger mit seinen Grünflächen umgeht, erklärt Bauhofleiter Tim Osterhaus. „Ein Stück aussuchen, wo Wildwuchs herrschen darf, nur ein- bis zweimal im Jahr mähen“, so sein Tipp. Auch Bürgermeister Peter Ostenrieder richtet sich an Privatleute: „Genug solcher Flächen sind nie da. Es darf ruhig ein bisschen wild sein.“ Schließlich sollen sich sich Biene und Co. auch in Zukunft in der Marktgemeinde wohl fühlen.

KATHRIN SCHÄFER

Und hier gibt es weitere Nachrichten aus Schongau und Umgebung.