Böllerverbot in Peiting als Konsequenz für Silvester-Müllberge? – „Haben regelrecht gewütet“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Am Mülleimer gegenüber des Lidl-Discounters an der Münchner Straße stapelt sich der Böller-Müll. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Böller-Müll soweit das Auge reicht: Das stinkt den Peitinger Bürgern, und auch dem Rathauschef reichts: Er denkt erstmals laut über ein Böller-Verbot an Silvester nach.

Peiting – Wer dieser Tage durch Peiting fährt oder spaziert, der muss mit Verärgerung feststellen: Längst nicht alle räumen ihren Böller-Müll am Tag nach Silvester wieder weg. An vielen Stellen im Ort sind verkohlte Kracher-Batterien, Raketen und anderer Böller-Müll einfach liegen geblieben. Frei nach dem Motto: die Gemeinde, bzw. der Bauhof werden’s schon wegräumen.

Das stinkt nicht nur so einigen Bürgern, die sich seit der Silvesternacht in Sachen Böllermüll bereits verärgert an Bürgermeister Peter Ostenrieder gewandt haben. Auch der Rathauschef selbst ist wenig begeistert angesichts der Sauerei, die an vielen Ecken und Enden im Ort einfach dagelassen worden ist. „Ich bin so erzogen, dass ich mein Zeug wieder mitnehme und nicht einfach flacken lasse“, ärgert er sich. „Die haben regelrecht gewütet.“

Nach Kracher-Sauerei an Silvester: Bürgermeister denkt über Böller-Verbot nach

Der Böller-Saustall ist für ihn auf eine Veränderung in der Gesellschaft zurückzuführen: „Jeder denkt nur noch an sich.“ Und nicht an die von der Gemeinde finanzierten Mitarbeiter des Bauhofs, die jetzt damit beschäftigt sind, den liegen gebliebenen Müll aufzusammeln. Frei nach dem Motto: „Die Gemeinde wird’s schon richten“, so Ostenrieder.

Hier landet der Kracher-Abfall am Ende: Im Container bei Bauhof-Chef Tim Osterhaus. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Ihm stinkt’s gewaltig. Und so denkt er erstmals laut über ein mögliches Böller-Verbot fürs gesamte Gemeindegebiet nach, dass bislang stets vermieden worden war. „Es muss sich niemand wundern, wenn wir künftig im Gemeinderat über ein Feuerwerks-Verbot an Silvester nachdenken.“ Bei Böller-Fans dürfte das freilich wenig Begeisterung hervorrufen.

Die Einschätzung von Peitings Bauhof-Chef Tim Osterhaus deckt sich mit der des Bürgermeisters: Tatsächlich sei in diesem Jahr mehr Silvester-Dreck an den Straßen liegen geblieben. „Man hat gemerkt: Der ein oder andere hatte Böller-Hunger.“

Bauhof muss Müll aufsammeln - keine einfache Aufgabe

Tatsächlich ist es für die Bauhof-Mitarbeiter gar nicht so einfach, den Böller-Dreck wieder einzusammeln. Peiting hat keine eigene Kehrmaschine, und auch eine Ausleihe kommt für diesen Zweck nicht in Frage. Die großen Batterien und die langen hölzernen Raketenstecken könne keine Kehrmaschine aufsammeln, „das schluckt die nicht. Das muss alles mit der Hand eingesammelt werden.“

Der spritzige Valdo-Prosecco hat sicherlich gemundet. Noch drei Tage nach Silvester liegt die Flasche zusammen mit Verpackungs-Müll am Bahnhof Peiting-Ost. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Keine schöne Aufgabe für die Bauhof-Mitarbeiter. Schließlich darf das Schieß-Material nicht mit der Hand angefasst werden – zu gefährlich. „Theoretisch muss ich allen Mitarbeitern sagen: Bleibt drei Meter weg.“ In der Praxis sieht es dann so aus: Aufsammeln mit der Schaufel und aufladen. Der ganze Müll „wird dann noch nass, und so kommen schnell ein paar Tonnen zusammen“, so Osterhaus.

Doch es gibt auch noch die schönen Geschichten von den guten Menschen. So weiß der Bauhof-Chef von einem Zettel, den er bei einer großen Tüte Böllermüll auf dem Bauhof gefunden hat. „Den haben Kinder geschrieben“, erzählt er. Die seien bereits am Neujahrstag fleißig gewesen und hatten fremden Müll zusammengesammelt und abgegeben.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Auch ein paar andere Bürger hätten bereits Böllermüll gesammelt und beim Bauhof abgestellt oder persönlich abgegeben. Und auch an den Mülleimern im Ort stehen Mülltüten, die das Müllauto dann bei seiner Tour durch den Ort am Donnerstag mitnehmen kann.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.