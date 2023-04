Neues digitales Lernformat: Peitinger Bücherei will mit Onilo „Spaß am Lesen vermitteln“

Von: Christoph Peters

„Wer mag lesen?“: Wenn Büchereileiterin Margit Kees fragt, schnellen die Arme der Erstklässler nach oben. Angebot gibt es auch für zuhause © Chrisotph Peters

Kindern die Freude am Lesen vermitteln: Das hat sich die Bücherei in Peiting auf die Fahnen geschrieben und setzt dabei seit Anfang des Jahres auf ein neues digitales Lernformat namens Onilo. Die Kombination von neuen Medien und klassischer Literatur kommt bei Lehrern wie Kindern gut an.

Peiting – Margit Kees sitzt vor der Gruppe von Erstklässlern der Lentner-Grundschule. Alle Augen sind gebannt auf die Leiterin der Peitinger Bücherei gerichtet. Das ändert sich, als Kees ein paar Tasten auf dem neben ihr stehenden Laptop drückt und der große TV-Schirm an der Wand zum Leben erwacht. „Helma legt los“ heißt das Kinderbuch, welches Kees in den nächsten 20 Minuten in digitaler Form mit den Kindern lesen wird.

Die Geschichte, sie handelt beim Besuch vor Ostern von der Henne Helma, die bunte Eier legt und diese als Hase verkleidet heimlich am Hof versteckt. Der Unterschied zum klassischen Buch wird schnell deutlich: Die Bilder erwachen auf dem Fernsehschirm zum Leben. Liebevoll animiert stapelt die Henne etwa die bunten Eier auf oder läuft das Schwein putzig über den Hof – sehr zur Freude der jungen Zuschauer, die sich köstlich amüsieren. Zu den Szenen erscheint der Text, der die Geschichte erzählt.

Boardstories nennen sich die animierten Versionen der Bilderbücher neudeutsch, die Teil des digitalen Lernportals Onilo sind. Aufmerksam auf das Angebot wurde Margit Kees durch die Fachstelle des Michaelsbund, dem die Gemeinde- und Pfarrbücherei angehört. „Wir haben uns das dann angeschaut, auch vor dem Hintergrund, dass wir bislang digital noch wenig im Angebot haben.“ E-Books können in Peiting bekanntlich nicht ausgeliehen werden.

Bereits 20 Veranstaltungen durchgeführt

Das Konzept überzeugte die Büchereileiterin, worauf man entschied, Onilo für ein Jahr zu testen. Die Kosten von knapp 300 Euro werden in dieser Zeit über ein Förderprogramms finanziert. Seit Anfang des Jahres nutzt Kees das Angebot, wenn alle vier Wochen Klassen der beiden örtlichen Grundschulen der Bücherei einen Besuch abstatten. Mindestens 20 Veranstaltungen habe man bereits durchgeführt, sagt die Leiterin, eine erste Bilanz fällt positiv aus. „Es hat sich total bewährt. Wir wollen Kindern auf diese Weise den Spaß am Lesen vermitteln. Das klappt gut.“

Der Vorteil zur reinen Vorlesestunde: Die Kinder können selbst mit- und vorlesen. „Wenn wir uns abwechseln, schaffen wir in 20 Minuten ein ganzes Buch zu lesen.“ Dass das funktioniert, zeigt sich auch an diesem Vormittag. Wenn Kees fragt, wer lesen möchte, schnellen die Arme der Kinder nach oben. Je nach Klassenstufe lässt sich am Ende auch ein Quiz mit Fragen aktivieren.

Angebot gibt es auch für zuhause

Entsprechend begeistert ist auch Lehrerin Carina Augst vom neuen Angebot. Die Kinder seien motiviert bei der Sache, stellt sie zufrieden fest. Augst will Onilo künftig auch im Unterricht einsetzen, denn nicht nur Lesen, sondern auch Wissen ließen sich auf diese Weise kindgerecht vermitteln. So gibt es Boardstories, die lehrplanrelevante Themen wie die Verkehrserziehung aufgreifen. Zu den einzelnen Geschichten werde zudem umfangreiches Lehrmaterial zur Verfügung gestellt, erklärt Kees.

Gut zu wissen: Der Einsatzort von Onilo ist nicht auf Schule und Bücherei beschränkt. Wer will, kann die Geschichten auch zuhause abrufen und gemeinsam mit den Eltern lesen, erklärt Kees. Alle zwei Wochen werde ein neues Buch freigeschaltet, der nötige Code könne einfach beim Büchereibesuch mitgenommen werden.

