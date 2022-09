Anwohner klagen über Raser: Zwei Pflanztröge zur Verkehrserziehung

Von: Elke Robert

Zwei Pflanztröge wurden nun in Peiting in der Bühlachstraße aufgestellt – versuchsweise bis zum Winter. © Hans-Helmut Herold

Raser sind auch in Peiting ein Problem. In der Bühlachstraße sollen diese nun mit zwei Hindernissen ausgebremst werden. Anwohner hatten sich zuvor immer wieder beschwert.

Peiting – Weil sich Anwohner in der Bühlachstraße in Peiting immer wieder beschweren, dass dort viel zu schnell gefahren wird, hat die Marktgemeinde Peiting nun reagiert und versuchsweise bis zum ersten Winterdienst zwei Pflanztröge aufgestellt. „Aktuell werden mit den Anliegern noch die exakten Standorte abgecheckt, damit niemand behindert wird“, so Bürgermeister Peter Ostenrieder. Als Alternative seien Bodenschwellen denkbar, die fest mit der Straßenfläche verankert werden. Diese hätten aber einen großen Nachteil für Rettungsdienste – beim Transport von Verletzten oder Kranken sollen eigentlich alle Hindernisse vermieden werden. Auch würde eventuell der Asphalt beschädigt, was letztlich teuer kommt. Und auch diese künstlichen Schwellen müssten, wie die Pflanztröge, für den Winterdienst entfernt werden, erläutert der Bürgermeister die Hintergründe.

Beschwerden seien insbesondere aufgrund der großen Baustelle – Marienheim – gekommen und dem aktuell in diesem Bereich starken Baustellenverkehr, der die Geschwindigkeitsbeschränkungen wohl weitgehend ignoriere, wie Ostenrieder zugetragen wurde. Ein anderer Bürger habe sich beschwert, dass eine dort errichtete Hobbywerkstatt die Bühlachstraße als Teststrecke nutze. Und nach Angaben der Anlieger aus der Bühlachstraße seien wohl auch die Bewohner des sogenannten „Probstl-Geländes“ recht restistent gegen Geschwindigkeitsbeschränkungen in anderen Straßen als den ihren. „Man kennt sich ja und weiß, wer das ist“, zitiert der Bürgermeister einen Anwohner der Bühlachstraße.

Bürgermeister fordert dazu auf, sich an Geschwindigkeitsvorgaben zu halten

Mit dem Aufstellen der Pflanztröge wolle die Gemeinde signalisieren, dass man das Problem erkannt und auch Verständnis für die Anwohner habe. Zumindest temporär wolle man mit dieser Maßnahme ein Bewusstsein schaffen für den 30-er Bereich in der Bühlachstraße. Seit 2017 sind in Peiting alle Ortsstraßen bis auf die großen Durchgangsstraßen geschwindigkeitsreduziert.

„Grundsätzlich möchten wir nochmals alle Verkehrsteilnehmer auffordern, sich im gesamten Ortsbereich besser an die Geschwindigkeitsvorgaben zu halten“, mahnt Ostenrieder. „Wir sind als Kommune nicht in der Lage, viel mehr zu tun als entsprechend zu beschildern und darauf zu verweisen.“ Geschwindigkeitskontrollen gerade in den Wohngebieten würden keinen Sinn ergeben, da die verdeckten Messungen immer wieder zeigten, dass die „Ausreißer“ nach oben in einem sehr überschaubaren Bereich seien. Geschwindigkeitskontrollen könnten aber nur stundenweise errichtet werden. Sobald der Standort der Blitzer dann bekannt sei, gehen die Autofahrer ohnehin vom Gas. „Insofern die Bitte, sich einfach immer korrekt zu verhalten, dann ist jedem geholfen“, so Ostenrieder.

Zwar darf man in der Bühlachstraße überall am Straßenrand parken, aber nicht gegenüber der Pflanztröge, da immer eine Fahrbahnbreite von drei Metern bestehen bleiben müsse, informiert die Marktgemeinde. Die beiden Pflanztröge wurden nicht neu beschafft, sie standen vorher zum gleichen Zweck in der Michael-Dacher-Straße, wo sie aber nicht mehr benötigt werden.

