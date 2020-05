Bürgerbegehren: 1001 Unterschriften  gegen Peitinger Baumarkt-Pläne

Anna-Maria Fedisch übergab am Dienstag im Beisein ihres Anwalts Peter Duvinage (li.) die gesammelten Unterschriften für das Baumarkt-Bürgerbegehren an Bürgermeister Peter Ostenrieder und Geschäftsleiter Stefan Kort (re.).

Listen abgegeben

von Christoph Peters schließen

Der Bürgerentscheid in Sachen Baumarkt-Ansiedlung in Peiting rückt näher: Am gestrigen Dienstag hat Initiatorin Anna-Maria Fedisch 1001 Unterschriften an Rathauschef Peter Ostenrieder übergeben. Ob das Bürgerbegehren zulässig ist, muss nun der Gemeinderat entscheiden.