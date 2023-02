Große Freude bei drei Vereinen: Bürgerstiftung Peiting schüttet 4000 Euro aus

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Über die Ausschüttung von Geldern aus der Bürgerstiftung Peiting freuen sich viele Vereine und Initiativen. © Schlotterer-Fuchs

Anlass zur Freude für die Musikschule Pfaffenwinkel, den Kulturverein LiccAmbra und den Schützenverein Peiting: Sie wurden bei der Ausschüttung der Bürgerstiftung bedacht.

Peiting – Kultur, Vereine, Sport, Kirche, Heimat: Die Bürgerstiftung Peiting hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinnützige Organisationen aus allen Bereichen im Ort unkompliziert zu bezuschussen. Wer einmal im Jahr bei der Ausschüttung bedacht wird, darüber berät der Stiftungsrat. Der wiederum setzt sich aus Mitgliedern aus allen Bereichen des Orts zusammen. In diesem Jahr sind es die Musikschule Pfaffenwinkel, der Kulturverein LiccAmbra und der Schützenverein 1882 Peiting, die zweckgebundene Spenden erhalten haben.

So musste der Schützenverein Peiting tief in die Taschen greifen, als im vergangenen Jahr anlässlich des 140. Jubiläums die Fahne aufwendig restauriert werden musste. Mit immerhin 7000 Euro hat das zu Buche geschlagen, erklärt Schützen-Vorstand Martin Fischer. Eine neue Fahne hätte gar mit 10 000 Euro zu Buche geschlagen. Nicht nur weil das noch mal eine ganze Ecke mehr Ausgaben gewesen wären, hätte man darauf verzichtet – die Schützen hängen an „ihrer“ Fahne. „Sie ist ein wertvolles Symbol, mit dem wir bei den Festzügen voranschreiten.“ Leider hatte die Fahne jedoch einige Schäden aus den letzten Jahrzehnten davongetragen, so Fischer weiter.

7000 Euro: Für einen Schützenverein ist das viel Geld. Nur weil viele Mitglieder mitunter auch großzügig gespendet hatten, konnte das Vorhaben Restaurierung angepackt werden. 1000 Euro gab es jetzt noch von der Bürgerstiftung.

Unterstützung für Theaterinszenierung

Ebenfalls mit 1000 Euro wurde das erste Groß-Projekt des relativ jungen Kunst- und Kulturvereins „LiccAmbra“ bedacht. Die Theaterinszenierung „Jenseits der Lüge – Die Wahrsagerin des Anton Fugger“ sei ein klassisches „Peitinger Projekt“, betonte Peter Ostenrieder. Mit Anschi Dopfer-Werner hat eine Peitingerin nicht nur die historischen Fakten über die vermeintliche Wahrsagerin ausgegraben und fürs Theater ein Stück geschrieben. Tatsächlich handelt es sich bei der Wahrsagerin auch noch um eine Frau aus Peiting, die im Mittelalter in der Fuggerstadt Augsburg gewirkt hatte. Zum dritten kommt das Stück in der Peitinger Schloßberghalle auf die Bühne – mehr Peiting geht quasi nicht. „Das Projekt verursacht sehr viele Unkosten, auch privat ist da viel abgesichert“, weiß Gemeindechef Ostenrieder.

„Die Peitinger Geschichte liegt mir am Herzen“, betonte Autorin Dopfer-Werner dann auch. Eine Peitingerin als Wahrsagerin des Anton Fugger, des mächtigsten Mannes der damaligen Zeit? Das hatte quasi nach einem Theaterstück geschrien. Dass die Inszenierung, die an drei Abenden im Mai stattfindet, dann so aufwändig werden würde: das hätte am Anfang keiner gedacht. „Alleine die Kostüme verschlingen Unsummen. Wir können jeden Pfennig brauchen.“

Neue Instrumente für die Musikschule

Einen Scheck in Höhe von 2000 Euro konnten für die Musikschule Pfaffenwinkel Vorsitzender Erwin Krauthauf und Schulleiter Marcus Graf entgegennehmen. „Es bedarf ziemlich intensiver Finanzmittel, um das Projekt Peiting voranzubringen“, führte Peter Ostenrieder ins Feld. Seit der Zusammenlegung im Jahr 2021 sei die „Musikschule wieder spürbar vor Ort.“ Aber das kostet.

Einige Instrumente mussten neu angeschafft werden. Hierfür hat die Musikschule einen Zuschuss von 1000 Euro beantragt – und am Ende 2000 Euro bekommen. Ostenrieder. „Im Sitzungsrat waren wir uns einig, dass das eine sehr wichtige Institution ist.“

Schulleiter Graf führte als Beispiel die Zusammenarbeit mit der Knappschafts- und Trachtenkapelle ins Feld. Musikschullehrer würden für den Klangkörper Workshops anbieten. „Wir bereiten so auch gezielt auf die Wertungsspiele in Polling vor.“

Musikalische Früherziehung in zwei Kindergärten, Mini-Musik im Pfarrheim, eine Bläserklasse an der Lentner Grundschule, Unterricht in der Alfons Peter Grundschule: „Wir sind präsent, können aber immer noch ausbauen, um unser Angebot zu erweitern“, so Graf.

Dass die Musikschule Pfaffenwinkel auf Spenden angewiesen sei, betonte auch Vorstand Erwin Krauthauf. Trotz der Zuschüsse der Stadt Schongau und der Gemeinde Peiting reiche es meist nicht aus, „dass wir ausgeglichen bilanzieren können“. Alleine die Instrumenten-Neuanschaffungen für Peiting im vergangenen Jahr hätten ein großes Loch in die Musikschul-Kasse gerissen. Allerdings könnten nur durch solche Neuanschaffungen Instrumente an Kinder vermietet werden, um so die Kosten für die Eltern geringer zu halten.

