Bürgerversammlung: Günstigere Bauplätze und zwei neue Bürgermedaillen-Träger

Von Christoph Peters schließen

Gut besucht war die Bürgerversammlung am Dienstag in Peiting. Für Rathauschef Peter Ostenrieder die Gelegenheit, um „Informationen aus erster Hand“ zu vermitteln. Entsprechend umfangreich fiel sein Rechenschaftsbericht aus.

Peiting – Mit ein paar Minuten Verspätung trat Bürgermeister Peter Ostenrieder an das Rednerpult. Es hatte gedauert, bis alle Besucher ihren Platz an den Tischen in der Schloßberghalle eingenommen und bei den Schülern der Mittelschule ihre Getränkebestellung aufgegeben hatten. Die Einnahmen würden einer Klassenfahrt zugute kommen, erklärte der Rathauschef, als er sich bei den fleißigen Jugendlichen bedankte. Und schickte augenzwinkernd hinterher: „Sie trinken heute quasi für den guten Zweck.“

Doch gleich darauf wurde der Bürgermeister ernst, als er auf die aktuelle Lage der Gemeinde zu sprechen kam. Auch als Kommune spüre man die Zeitenwende, sei es beim Fachkräftemangel oder den Finanzen. Dazu nehme der Siedlungsdruck immer weiter zu. Allein in den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Beschäftigten in Peiting von 4966 auf 5781 gestiegen, die Bevölkerung um 500 Menschen gewachsen, Die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge in Peiting um 1000 gestiegen, verdeutlichte der Rathauschef. All dies stelle die Gemeinde vor große Herausforderungen, schließlich müsse die Infrastruktur entsprechend mitwachsen.

Das zeige sich etwa bei den Kitas, wo man sich nach der gerade erst erfolgten Eröffnung des neuen Kindergartens bereits Gedanken über die Schaffung von weiteren Gruppen machen müsse. An den Grundschulen liefen aktuell Gespräche, wie man den kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ohne umfassende Neubauten umsetzen könne. Fürs Jugendzentrum würden heuer zumindest die Planungen beginnen, wann gebaut werde, sei aber abhängig von der Entwicklung der Haushaltslage. Letzteres gilt auch für die Zukunft des Peitingmobil, das Ostenrieder als „großen Erfolg“ bezeichnete.

Landrätin spricht über Krankenhaus-Zukunft Als Rednerin auf der Bürgerversammlung hatte sich auch Landrätin Andrea Jochner-Weiß angekündigt. Entsprechend gespannt war man, wie sich die Landrätin zu aktuellen Problemen wie der unsicheren Zukunft der Krankenhäuser äußern würde. Ihr Grußwort begann Jochner-Weiß mit einem Blick auf die aktuelle Flüchtlingssituation, die den Landkreis vor große Herausforderungen stelle. Allein in Peiting würden mittlerweile knapp 100 Ukrainer leben, sie danke allen Menschen, die helfen würden, die Flüchtlinge zu integrieren. Weil der Strom nicht abreiße, würden nach wie vor Unterkünfte gesucht. „Wenn Sie Wohnraum haben und gute Mieter wollen, melden Sie sich.“ Die Folgen des Kriegs, sie seien überall zu spüren, die Finanzlage des Landkreises sei alles andere als rosig. Auf dem Gesundheitssektor stehe man vor gewaltigen Änderungen, „diese Entwicklung haben nicht wir verursacht“. Mit der Reform würden viele Krankenhäuser verschwinden. Zwei Kliniken mit dem gleichen Angebot in 30 Kilometer Entfernung, das sei dauerhaft nicht darstellbar, machte die Landrätin mit Blick auf die Häuser in Weilheim und Schongau klar. Wie auch immer eine Lösung aussehen werde, das Ziel sei, den Bürgern auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige Versorgung bieten zu können, betonte die Landrätin.

Vom Verkehr spannte der Rathauschef anschließend den Bogen zum Themenfeld Energie und Nachhaltigkeit, sprach über Fortschritte beim PV-Ausbau und die vielleicht bald doch noch Realität werdenden Windkraft-Plänen. Beim Hochwasserschutz konnte Ostenrieder allerdings nur eine Wasserstandsmeldung abgegeben. Alles laufe auf eine Rückhaltevorrichtung im Süden der Gemeinde hinaus. Als nächstes stünden Gespräche mit den Grundstückseigentümern an, wegen der hohen Kosten sei eine Umsetzung aber nicht in den nächsten zwei bis drei Jahren zu erwarten.

Eine gute Nachricht hatte Ostenrieder in Sachen der gemeindlichen Baugrundstücke am Bachfeld parat. Deren Verkaufspreis soll sinken, einen entsprechenden Beschluss werde der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung fassen, kündigte Ostenrieder an. Grundlage sei das Ergebnis einer neuen Begutachtung der Grundstücke.

Antrag für Fußgänger-Brücke über die Peitnach

Steigende Kosten kommen dagegen auf die Peitinger Sportvereine zu, nachdem der Gemeinderat wegen der klammen Haushaltslage die Erhöhung der Nutzungsgebühren beschlossen hat. Dies habe in den vergangenen Wochen zu „massiven Diskussionen“ geführt, sagte Ostenrieder, der die Entscheidung, die Vereine mit 15 Prozent an den jährlichen Unterhaltskosten von 1,2 Millionen Euro zu beteiligen, jedoch verteidigte. Dass die drastische Erhöhung der Kita-Beiträge ebenfalls für viel Kritik gesorgt hatte, war an diesem Abend dagegen kein Thema.

Überhaupt hielten sich die Wortmeldungen der Bürger in Grenzen. In einem Antrag wurde der Bau einer Fußgängerbrücke 200 Meter südlich der gescheiterten Peitnach-Brücke gefordert. Man werde darüber im September im Gremium beraten, versprach Ostenrieder. Dem Antragssteller stieß außerdem sauer auf, dass in der Bachfeld-Siedlung nach einer Änderung des Bebauungsplans höher gebaut werden dürfe. Das entspreche dem Ziel der Nachverdichtung, hielt der Rathauschef entgegen.

Ein weiterer Bürger regte an, statt einer neuen Fußgängerbrücke lieber die Wege zu den vorhandenen Peitnach-Querungen zu ertüchtigen. Er äußerte außerdem Kritik an der Größe der Grundstücke, die die Gemeinde im Bachfeld ausgewiesen habe. „Das ist nicht mehr zeitgemäß.“ Ostenrieder verwies auf den langen Planungsprozess. „Heute würden wir das nicht mehr so planen.“

Immer noch angedacht sei dagegen die Verbindung der Parkplätze von Drogeriemarkt und Rewe, beteuerte der Bürgermeister auf eine entsprechende Nachfrage. Die Gespräche mit den Firmen gestalten sich zäh, man werde aber nicht locker lassen. „Der Übergang ist zwingend erforderlich.“

Bürgermedaille für Hans Wörnzhofer und Hans Schilcher

Anschließend standen zwei Peitinger ganz besonders im Rampenlicht: Hans Wörnzhofer und Hans Schilcher wurden für ihr ehrenamtliches Engagement mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. „Es ist mir eine große Ehre, heute zwei Personen auszeichnen zu dürfen, die mit ihrem herausragenden Einsatz über viele Jahre unsere Gemeinschaft in Peiting geprägt haben“, leitete Bürgermeister Peter Ostenrieder seine Laudatio ein.

„Der Hans, der kann’s“, dieser Satz gelte für beide. Auf der einen Seite Hans Schilcher, der bis zu seinem Ausscheiden im Mai über 35 Jahre als Kassier über die Finanzen des TSV Peiting wachte und das in einer so „vorbildlichen Art und Weise, dass ihn jeder am liebsten weitere 35 Jahre an dieser Stelle gehabt hätte“, wie Ostenrieder betonte. Der frühere Sparkassen-Mitarbeiter sei ein beliebter Ansprechpartner gewesen, der über viele Jahre ehrenamtlicher Arbeit nicht nur den TSV mit seinen Abteilungen vorangebracht habe, sondern „dem Sport in Peiting insgesamt gut getan hat“. Er sei im Verein der Garant gewesen, „dass mit dem Geld nichts schieflaufen konnte“. Dass der 72-Jährige die Bürgermedaille mehr als verdient habe, daran ließ Ostenrieder keinen Zweifel. „Er ist ein wahres Vorbild mit viel Sportsgeist für Peiting.“



+ Für Hans Wörnzhofer (li.) und Hans Schilcher (re.) gab’s Urkunden und die Bürgermedaille, für ihre Ehefrauen Gisela und Elfriede einen Blumenstrauß von Bürgermeister Peter Ostenrieder. © Hans-Helmut Herold

Gleiches trifft auf den Zweiten im Bund zu, dessen Auszeichnung der Marktgemeinderat ebenso einstimmig beschlossen hatte. Hans Wörnzhofer habe sich seit vielen Jahren für die „bodenständige Seele Peitings“ eingesetzt, das Wissen über Natur, Handwerk und die Geschichte der Gemeinde habe ihn dabei immer angetrieben. Das zeigte sich sowohl bei seinem Einsatz für den Walderlebnispfad, den Wörnzhofer über viele Jahre wie seinen Augapfel hütete, als auch bei seinem Engagement für das Museum Im Klösterle. „Am Anfang steht eine Idee – nicht selten die von Hans Wörnzhofer“, so Ostenrieder. Aber auch um die Partnerschaft zur italienischen Stadt Calvi dell’Umbria habe sich der 79-Jährige verdient gemacht, erinnerte der Bürgermeister.



„Ein Ort wie Peiting lebt von den Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. Ich freue mich sehr, dass zwei dieser Menschen ab heute Träger der Bürgermedaille sein dürfen“, sagte Ostenrieder, ehe er unter dem Beifall der Besucher Urkunden und Medaillen übergab. Die so Geehrten zeigten sich sichtlich gerührt. „Ich bin total überrascht gewesen, als ich davon erfahren habe“, sagte Schilcher. „Natürlich bin ich sehr stolz darauf, es ist schon etwas Besonderes.“ Dem konnte auch Wörnzhofer nur beipflichten.

