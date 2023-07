„Hals ist noch ganz braun“: Christian Lory attackiert Gemeinderatskollegen in Podcast mit heftigen Kommentaren

„Flapsiger formuliert“

Seit einigen Jahren betreibt der Peitinger Gemeinderat Christian Lory einen eigenen Podcast. Die jüngsten Folgen brachten ihm nun allerdings Ärger ein.

Peiting – „Barfuß-Edition“ ist die vorletzte Episode des Podcasts „Rot oder Rosé“ überschrieben. Den Titel hatten Christian Lory und sein Partner Patrick Grothmann, mit dem sich der Peitinger Gemeinderat seit einigen Jahren verbal die Bälle am Mikrofon zuspielt, ganz bewusst gewählt. Nicht, weil Lory höchstwahrscheinlich bei der Aufzeichnung ohne Schuhe im Studio saß. Schließlich wäre das per se nichts Erwähnenswertes gewesen, da der Peitinger im Ort bekannt ist dafür, im Sommer die meiste Zeit ohne einengende Fußbekleidung unterwegs zu sein. Dass Lory diesen Umstand dennoch zum Thema machte, lag an der vorangegangenen Gemeinderatssitzung, zu der er – natürlich – barfuß erschienen war. Was CSU-Fraktionschef Michael Deibler so gegen den Strich ging, dass dieser anregte, man möge doch einmal über eine Kleiderordnung nachdenken.

In der Sitzung ließ es Lory bis auf einen kurzen Kommentar dabei bewenden, umso kräftiger legte er dagegen in seinem Podcast nach. Dass man einem demokratisch gewählten Gremium vorschreiben wolle, was dessen Mitglieder anzuziehen haben, das habe „AFD-Manier“. Er fühle sich da zurückerinnert ans „Dritte Reich“, an „dunkle Zeiten in Deutschland, wo man sämtliche Formen von Individualität und Vielfalt abwürgen will, weil sie einem selbst nicht passen.“ Lory spricht von „hanebüchenen Aussagen“, von einer „faschistischen Art und Weise“. Er sei komplett entsetzt, dass ein CSU-Fraktionsvorsitzender Individualität ad absurdum führen wolle. „Das ist wirklich unverschämt.“

Michael Deibler, Gemeinderat (CSU)

Lory greift Peitinger SPD in Podcast scharf an

Doch nicht nur an den Christsozialen arbeitete sich Lory ab. Zuvor hatte der Peitinger in einer weiteren Folge die SPD scharf angegriffen, die nur noch der „CSU-Gemengenlage“ nachgebe. „Der Hals ist noch ganz braun, nicht politisch braun, sondern weil er im Hintern des Bürgermeisters steckt.“ Harter Tobak, auch wenn Lory später den Vergleich nach ihm gegenüber geäußerter Kritik ins „politisch Korrekte“ übersetzte als „Hinten anstellen der eigenen Ideale zum Zwecke der Harmonie“.

Doch was sagen jene dazu, die Lory so direkt in seinem Podcast attackiert? Auf Nachfrage teilt die SPD-Fraktions- und Ortsvorsitzende Claudia Steindorf mit: „Die Äußerungen sind mir bekannt und ich habe Herrn Lory im nichtöffentlichen Teil dazu auch entsprechend meine Meinung mitgeteilt. Damit ist für mich die Sache erledigt.“ Und sie fügt hinzu: „Wenn Herr Lory Themen mit mir diskutieren will, hat er alle zwei Wochen im Gemeinderat die Möglichkeit dies zu tun. Über seinen Podcast ist eine Diskussion wenig erfolgversprechend, da ich mir diesen nicht anhöre und auch nicht verfolge.“

Auf die in nichtöffentlicher Sitzung geführte Debatte verweist auch Michael Deibler auf Nachfrage der Heimatzeitung. Er bitte um Verständnis, dass er sich dazu nicht näher äußern werde, teilt der CSU-Fraktionschef mit. Auch sonst will er keine Stellungnahme abgeben.

Das sagt Christian Lory zur Kritik an seiner Wortwahl im Podcast

Und Lory selbst? Tatsächlich sei seine Wortwahl im Podcast bei manchen Kollegen im Gremium nicht gut angekommen, räumt er ein. Da die Kritik doch schärfer ausgefallen sei, habe er sich die entsprechenden Passagen noch einmal angehört. Grund, sich zu entschuldigen sehe er nicht. Schließlich habe er – anders als es andere Parteien im Gremium handhaben würden – niemanden persönlich beleidigt, sondern im Fall der CSU Aussagen kommentiert, die er nach wie vor „hochgradig kritisch“ sehe. Formulierungen wie den „braunen Hals“ der Peitinger SPD dürfe man zudem nicht aus dem Zusammenhang reißen. Er habe damit überspitzt das Verhalten der Sozialdemokraten in den vergangenen zehn Jahren zusammenfassen wollen, erklärt Lory.

Wenn man dies bewerte, müsse man auch das Format berücksichtigen. „In einem Podcast werden Dinge flapsiger, stammtischmäßiger formuliert.“ Freilich hätte es auch aus der Hörerschaft Kritik gegeben, etwa, dass er mit seinem NS-Bezug die Zeit des Dritten Reichs verharmlose. „Ich kann das verstehen, aber wenn Aussagen in diese Richtung gehen, muss man das zu Ende denken dürfen“, findet der Peitinger. Dass das der ein oder andere offenbar auch so sehe, würden die positiven Rückmeldungen beweisen, die er ebenfalls bekommen habe.

