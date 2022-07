„Hier fehlt jedes Augenmaß“: Deutliche Kritik an Plänen für fünfstöckige Wohnanlage in Peiting

Von: Christoph Peters

Blick von Westen auf die geplante Wohnanlage an der Schongauer Straße. Gut zu erkennen sind die Staffelgeschosse, durch die der Baukörper im Vergleich zur benachbarten Bebauung weniger wuchtig wirken soll. © Hörner

Städtebaulicher „Supergau“ oder doch „gute Lösung“? Die Pläne für eine fünfstöckige Wohnanlage am Peitinger Ortseingang an der Schongauer Straße haben am Dienstag zu einer hitzigen Debatte im Gemeinderat geführt.

Peiting – Seit im Dezember die Pläne für den Gebäudekomplex mit 44 Wohnungen am Ortseingang von Schongau kommend im Gemeinderat vorgestellt worden waren und das Gremium die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit großer Mehrheit beschlossen hatte, sorgt das Projekt im Ort für Gesprächsstoff. Das zeigte sich auch bei der Bürgerversammlung in der vergangenen Woche, als sich viele Besucher um das kleine Modell drängten, das die geplante Bebauung des 4000 Quadratmeter großen Areals zwischen Drossel- und Kanenstraße veranschaulichen sollte.

Anwohner kritisieren Neubau

Lobende Worte waren allerdings nicht zu hören – im Gegenteil. Vor allem Anwohner zeigten sich alles andere als angetan von der Aussicht, dass vor ihrer Haustür eine fünfstöckige Wohnanlage entstehen soll. Daran änderte auch nichts, dass die Planer zur Nachbarbebauung eine abgestufte Bauweise vorgesehen hatten. „Das passt hier nicht ins Ortsbild“, war immer wieder zu hören. Auch Altbürgermeister Michael Asam schüttelte leise den Kopf, als er das Modell begutachtete. Man konnte daraus durchaus schließen, dass mit ihm als Rathauschef ein solches Vorhaben an der Stelle kaum seinen Segen bekommen hätte.

Um zu zeigen, wie hoch die geplante Wohnanlage an der Schongauer Straße wird, hat das Marktbauamt einen Vergleich mit dem Eisstadion gezogen. © Gemeinde Peiting

Diesen hatte auch Marktbaumeister Fabian Kreitl dem Projekt verweigert. Seine deutliche Kritik aus der Dezember-Sitzung wiederholte er am Dienstag noch einmal eindringlich, als im Gemeinderat der Entwurf für den Bebauungsplan und die aktuelle Planung vorgestellt wurden. Dabei sprach Kreitl nicht nur für sich, sondern für die gesamte Bauverwaltung. Aus städtebaulicher und ortsplanerischer Sicht könne das Bauvorhaben nur als „Super-gau“ bezeichnet werden. Es entspreche weder den Grundsätzen der Landesentwicklungsplanung noch den Zielen des Regionalplans für das Oberland.

Statt auf die kleinteilige Bebauung am Ortsrand Rücksicht zu nehmen, würde diese durch die Kubatur des Gebäudes „regelrecht erdrückt“, kritisierte Kreitl. Um dies zu untermauern, hatte die Bauverwaltung mehrere Vergleiche erstellt, die das Ausmaß der Bebauung verdeutlichen sollten. Besonders „erschreckend“ aus Sicht des Marktbaumeisters: Das geplante Gebäude überrage selbst die Eishalle. Das Fazit der Bauverwaltung war eindeutig: Nur eine Reduzierung auf ein „verträgliches Maß“ mit drei Geschossen sei mit den städtebaulichen Grundsätzen vereinbar.

Bei den Stellplätzen haben die Planer nachgebessert

Die Stellungnahme Kreitls war Wasser auf den Mühlen der Kritiker im Gremium. Christian Lory (Unabhängige) etwa hielt drei Geschosse für „völlig ausreichend“. Neuer Wohnraum sei zwar wichtig, betonte Marion Gillinger (ÖDP). Man dürfe jedoch den Gesamteindruck nicht aus den Augen verlieren. Ein Gebäude mit 50 Meter Länge und 15 Meter Höhe passe nicht ins Bild, wenn man den dörflichen Charakter bewahren wolle. „Hier fehlt jedes Augenmaß, es profitieren nur der Grundstückseigentümer und der Bauträger.“

Auch Claudia Steindorf (SPD) hielt das Vorhaben für „zu groß und zu massiv“, warnte vor Verkehrsproblemen. „Ich weiß gar nicht, wie die Leute aus der Drosselstraße rausfahren sollen.“ Und wohin mit den Besuchern, die mit dem Auto kommen? Tatsächlich sei nicht zu vermeiden, dass der Verkehrsknotenpunkt belastet werde, räumte Planer Dietmar Hörner ein. Ob eine Linksabbiegerspur vorgesehen werden müsse, werde sich im Laufe des Bebauungsplanverfahrens zeigen. Was Besucher angehe, könnten diese dank Code-System in der Tiefgarage parken. Überhaupt hatten die Planer in Sachen Stellplätze nachgebessert. Mit 73 Tiefgaragenplätzen und elf Parkplätzen an der Drosselstraße würde die Stellplatz-Satzung der Gemeinde nun erfüllt, betonte Hörner.

Teurer Bodenaustausch wegen Altlasten nötig

Das war Franz Seidel (BVP) wichtig, der sich hinter das Vorhaben stellte. Man brauche dringend Wohnraum, dass sich dadurch das Bild des Ortseingangs verändern werde, sei vertretbar. Auch Norbert Merk (CSU) sprach von einer „sinnhaften Maßnahme“. Er erinnerte daran, dass das Grundstück auch deshalb so dicht bebaut werde, weil der Boden belastet sei und teuer entsorgt werden müsse. Für die Altlasten sei die Gemeinde zwar nicht verantwortlich, das Problem könne so aber aus der Welt geschafft werden. Für den Grundstückseigentümer sei daran nichts verdient. „Wir brauchen Wohnungen, das ist eine ideale Lösung“, pflichtete Michael Deibler (CSU) bei.

Dass sich diese die Peitinger Bürger angesichts der zu erwartenden Preise kaum leisten könnten, gaben Lory und Alfred Jocher (Unabhängige) zu bedenken. Auf Nachfrage von Thomas Elste (Grüne), ob man nicht einen Teil als sozial geförderten Wohnraum ausweisen könnte, sagte Bürgermeister Peter Ostenrieder, dass erste Gespräche in dieser Richtung bereits stattgefunden hätten. Er persönlich stehe nach wie vor hinter dem Vorhaben, betonte der Rathauschef. Das Projekt werde dem Ort „guttun“.

Die Mehrheit sah das ebenso. Mit 13:8-Stimmen wurde die vorgestellte Planung befürwortet. Der Bebauungsplan wird nun ausgelegt.

