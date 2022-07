Peiting: Die Marktbaumeister-Kündigung und die Frage nach dem Warum

Von: Christoph Peters

Teilen

Ende des Jahres wird Peitings Marktbaumeister Fabian Kreitl sein Büro in der Bauverwaltung (li. Gebäude) räumen. © Archiv/Herold

Die Kündigung von Marktbaumeister Fabian Kreitl hat im Peitinger Gemeinderat hinter verschlossenen Türen zu Diskussionen geführt. Dabei fühlte sich dem Vernehmen nach offenbar manch einer nicht ausreichend über die Beweggründe für Kreitls Abschied informiert.

Peiting – Noch bis Ende des Jahres wird Fabian Kreitl auf der Gehaltsliste des Marktes Peiting stehen, seine Zeit als Marktbaumeister geht freilich schon früher zu Ende. In den nächsten Monaten wird der Peitinger seinen Bauamtskollegen Christian Hack einarbeiten, der ab Oktober dann Kreitl auf dem wichtigen Posten auch offiziell beerben soll (wir berichteten). Eine lange Hängepartie ohne Bauamtschef hat die Gemeinde damit nach Kreitls überraschender Kündigung vermieden.

Besonders Rathauschef Peter Ostenrieder hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um schnellstmöglich eine Lösung präsentieren zu können – wohl auch, um eine aus seiner Sicht leidige Debatte, die seit Monaten im Ort schwelt, nicht noch mehr zu befeuern. Das Personalkarussell drehte sich in der Verwaltung zuletzt in auffälliger Geschwindigkeit. Kämmerer, IT-Fachleute, Bademeister nahmen ihren Hut.

Verwaltung zeigt sich auf Nachfrage aus dem Gemeinderat wortkarg

Kein Wunder also, dass der bevorstehende Abschied Kreitls auch unter den Gemeinderäten Fragen aufwarf. Besonders interessierte die Gremiumsmitglieder dem Vernehmen nach der Grund für die Kündigung, nachdem der Markbaumeister in einem Zeitungsbericht von einem mitunter schwierigen Verhältnis zwischen ihm und dem Bürgermeister gesprochen hatte. Doch die Antwort, die die Verwaltung in nichtöffentlicher Sitzung gab, fiel offenbar dürftig aus. Gründe seien keine genannt worden, berichten Sitzungsteilnehmer übereinstimmend. Der Bürgermeister habe lediglich betont, dass es nicht an ihm liege.

Dabei hatte Kreitl aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, sondern laut Informationen der Schongauer Nachrichten sowohl Rathauschef als auch Geschäftsleiter Stefan Kort seine Beweggründe genau dargelegt. Das bestätigt der Marktbaumeister auch noch einmal auf Nachfrage der SN. Gegenüber beiden habe er dies „offen kommuniziert“. Hatte die Verwaltung also bewusst ausweichend auf Nachfragen des Gemeinderats geantwortet, obwohl sie durchaus die Gründe für Kreitls Abschied konkret hätte nennen können?

Bürgermeister verteidigt das Vorgehen

Tatsächlich habe es nichtöffentlich eine Diskussion um die Personalie Kreitls gegeben, bestätigt Ostenrieder auf Anfrage der Heimatzeitung. Er selbst habe dabei aber nie behauptet, die Gründe für die Kündigung nicht zu kennen. „Wenn jemand etwas anderes sagt, ist das Verleumdung.“ Allerdings: Genannt habe er sie in der Sitzung nicht, sondern lediglich „angedeutet, in welche Richtung sie gehen“. Dies, beteuert der Bürgermeister, sei so mit Kreitl vereinbart gewesen.

Geschäftsleiter Stefan Kort will sich auf Anfrage der Heimatzeitung zur Thematik nicht äußern. Die Sitzung sei nichtöffentlich gewesen, noch dazu handle es sich um eine Personalangelegenheit, teilt er mit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.