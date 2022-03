In Turnschuhen und Radler-Outfit: E-Biker verfährt sich und bleibt im tiefen Schnee stecken

Von: Christoph Peters

Teilen

Einem E-Bike-Fahrer, der mit seinem Rad im Kenzengebiet wegen Schnee nicht mehr weiterkam, ist die Bergwacht Steingaden-Peiting zu Hilfe gekommen. © Bergwacht

In Turnschuhen und luftigem Radler-Outfit ist ein E-Bike-Fahrer zur Tour im Kenzengebiet aufgebrochen. Doch der 60-Jährige blieb im Schnee stecken.

Peiting/Steingaden - Der 60-Jährige war am Sonntag in Halblech (Landkreis Ostallgäu) zur Trauchbergrunde aufgebrochen und in Richtung Unternogg über die Wasserscheid unterwegs gewesen. Was der Mann angesichts der warmen Frühlingstemperaturen nicht bedacht hatte: Auf der Nordseite waren die Wege noch schneebedeckt. Als er im tiefen Schnee mit seinem E-Bike schließlich nicht mehr weiterkam, rief der Mann seine Frau an und teilte ihr mit, dass er sich verfahren hatte.

Peiting/Steingaden: E-Biker verfährt sich und bleibt im Schnee stecken - Bergwacht im Einsatz

Das Problem: Weil der Akku seines Mobiltelefons nach dem Telefonat leer war, konnte die alarmierte Bergwacht Steingaden-Peiting keinen Kontakt zu dem 60-Jährigen aufnehmen, um dessen genaue Position herauszufinden. Um bei der Suche nach dem Vermissten auf den stark vereisten Forstwegen überhaupt voranzukommen, mussten die Einsatzkräfte Schneeketten auf ihr Rettungsfahrzeug aufziehen. Gleichzeitig informierte der Einsatzleiter die Bergwachtkollegen in Kohlgrub und Unterammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen), damit sie von Unternogg aus den Bereich Madersteig und die Wege am Wilden Jäger absuchen konnten.

Peiting/Steingaden: E-Biker bleibt im Schnee stecken - Retter finden ihn kurz vor Einbruch der Dunkelheit

Als die Dämmerung einsetzte, wurde ein Polizeihubschrauber hinzugerufen, um die Bereiche um die Geometer-Hütte an der Wasserscheid zu kontrollieren. Im letzten Abendlicht konnte der vermisste Mann schließlich entdeckt werden. Der Helikopter, der noch einen ortskundigen Bergwacht-Mann an Bord hatte, landete daraufhin an einer geeigneten Stelle und nahm den Verirrten auf. Sein E-Bike hatte er in der Nähe des Ortsbereiches „Angst“ erschöpft stehen gelassen.

Für den 60-Jährigen kam die Rettung gerade noch zur rechten Zeit. Eine Nacht in Turnschuhen und luftigem Radl-Outfit hätte sicher zu starken Unterkühlungen geführt, so ein Bergwacht-Sprecher. Insgesamt waren an der Suche ca. 25 Einsatzkräfte beteiligt.

Peiting/Steingaden: Nach Einsatz - Bergwacht appelliert, winterliche Bedingungen nicht zu unterschätzen

Die Bergwacht appelliert, die aktuellen winterlichen Bedingungen bei Touren in den Vorbergen nicht zu unterschätzen, um weitere Rettungseinsätze zu vermeiden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.