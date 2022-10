Hightech made in Peiting: Elektronikspezialist TQ-Systems vereint drei Standorte unter einem Dach

Von: Christoph Peters

Der TQ-Systems-Standort in Peiting aus der Luft. Schon 2009 hatte das Unternehmen den Gebäudekomplex nach der Insolvenz von Agfa erworben. © Hans-Helmut Herold

2020 hatte der Elektronik-Spezialist TQ-Systems angekündigt, seine Produktionsstätten in Peißenberg und Murnau am Peitinger Standort unter einem Dach vereinen zu wollen. Nun ist der Umzug in das frühere Agfa-Gebäude abgeschlossen. Dort will das Unternehmen in den nächsten Jahren weiter wachsen.

Peiting – Die gute Laune, die ließ sich Detlef Schneider auch vom regnerischen Wetter nicht verderben. Das verwunderte freilich nicht, war der Anlass, zu dem der Gründer und Geschäftsführer von TQ-Systems geladen hatte, ein erfreulicher. Gut zweieinhalb Jahre, nachdem die Pläne des Elektronikspezialisten mit Sitz in Seefeld publik geworden waren, die Produktionsstätten in Peißenberg und Murnau nach Peiting zu verlagern, konnte nun offiziell die Eröffnung des vereinten Standorts gefeiert werden. Dass man die richtige Wahl getroffen hatte, daran ließ Schneider keinen Zweifel: „Peiting hat Ressourcen, hat Perspektive, hat Zukunft.“

Schon seit 2009 ist TQ-Systems in der Marktgemeinde vertreten. Damals kaufte das Unternehmen, das mit insgesamt rund 1900 Mitarbeitern an weltweit 13 Standorten zu den führenden Technologie-Dienstleistern in Deutschland zählt, nach der Insolvenz von Agfa den Gebäudekomplex an der Seestraße. Selbst nutzte man in den Folgejahren nur einen kleinen Teil für eine Entwicklungsabteilung, weitere Flächen wurden an Agfa und die Firma Saal Digital vermietet. Als Letztere Mitte 2019 ihren Abschied ankündigte, entstand die Idee, die bislang drei TQ-Systems-Standorte im Oberland in Peiting zu vereinen. Denn sowohl in Murnau als auch in Peißenberg war man an der Kapazitätsgrenze angekommen.

Ein Neubau ersetzt zwei alte Hallen

2020 begannen die Umbaumaßnahmen, in deren Zug zwei alte Hallen abgerissen wurden, um Platz zu schaffen für einen modernen Neubau. Dabei machte man allerdings eine unliebsame Entdeckung. Wegen Altlasten, die noch aus Agfa-Photo-Zeiten stammten, habe man den Boden austauschen müssen, blickte Schneider zurück. „Das war früher ja ein kleiner Chemiebetrieb.“ Immerhin: Die Baugenehmigung sei binnen drei Monaten da gewesen, sagte der Geschäftsführer, der Kommune und Landratsamt ein dickes Lob aussprach. Besonders die Gemeinde habe immer ein offenes Ohr gehabt, „da sind wir richtig unterstützt worden“.

Blick in die neue Halle: Rund zwölf Millionen Euro hat das Unternehmen in den Ausbau des Peitinger Standorts investiert. © Hans-Helmut Herold

Gegen die weltweite Krise half das freilich nichts. Lieferschwierigkeiten auf der Baustelle und bei den nötigen Maschinen brachten den Zeitplan in Verzug. „Das hat uns über ein Jahr gekostet“, sagte Stefan Schneider, der neben seinem Vater und Mitgründer Rüdiger Stahl einer von drei Geschäftsführern ist.

TQ-Systems hat zwölf Millionen Euro in den Standort investiert

Seit Juni ist der Umzug abgeschlossen, rund zwölf Millionen Euro hat TQ-Systems in den Standort investiert. Eine Investition, die sich lohnt, davon ist man beim Unternehmen überzeugt. Rund 210 Mitarbeiter fertigen aktuell in Peiting modernste Elektronik, die sich beispielsweise in Photovoltaik-Speichersystemen oder medizinischen Geräten wiederfindet. In der Mechanik-Fertigung wird zudem an E-Bike-Motoren der nächsten Generation getüftelt. Weil die Auftragslage bestens ist, denkt man bereits über ein weiteres Wachstum nach. Ende des Jahres schließt Agfa bekanntlich sein Peitinger Werk (wir berichteten). Im Nachbargebäude werden damit zusätzliche Flächen frei, die man in nächster Zeit herrichten wolle, so Schneider.

Überlegungen, die Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder gerne hörte. „Ein weiterer Ausbau soll an uns nicht scheitern“, sagte der Rathauschef. Man sei stolz darauf, ein Unternehmen wie TQ-Systems in der Gemeinde zu haben. „Das ist für den Ort eine Pfunds-Geschichte.“